TBB'den Araç Hibe Dağıtımı... Ekrem İmamoğlu: ""Siyasi Parti Ayrımı Yapmaksızın, Dengeli Bir Biçimde Ülkenin Her Noktasına Araç Dağıtımını Yapıyoruz""

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), aralarında CHP, AK Parti, DEM Parti, MHP, DEVA, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi'nden belediyelerin bulunduğu bazı il, ilçe ve belde belediyelerine çeşitli iş makineleri hibe etti. TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle; 1 il ve 8 ilçeye itfaiye aracı, 8 ilçeye kazıcı yükleyici, 3 il ve 4 ilçeye ekskavatör, 2 ilçeye arazöz ve 9 ilçeye de çöp kamyonu desteğinde bulunuldu. Törende konuşan İmamoğlu, "Yeni bir yılın başındayız. Yardımlaşmanın, dayanışmanın belki de en çok ihtiyaç duyulacağı bir yılın içerisindeyiz. Kendi bütçesiyle birlikte, süreci iyi dengeleyen bir yerel yönetimler sürecini hep beraber beldelerimize yaşatmalıyız. Elbette bu konu sadece belediyelerin başarabileceği bir konu değildir. Bütüncül bir yöntemle mümkündür" dedi.

"Siyasi parti ayrımı yapmaksızın, dengeli bir biçimde ülkenin her noktasına araç dağıtımını yapıyoruz"

Tüm devlet kurumlarına dayanışma çağrısında bulunan İmamoğlu, "Bu bakımdan ben, diliyor ve istiyorum ki, ekonomik krizin en üst seviyeye çıktığı bu süreçte hep birlikte, dayanışma içerisinde, tasarruf tedbirleriyle vatandaşımızı hizmette mağdur etmeden, bu zor günleri hep beraber aşarız. Bu yönüyle TBB olarak, bütçemizi mümkün olduğu kadar ihtiyaç odaklı, hizmet odaklı ve insanlarımızın o beldeye geldiğinde, 'Bu ne kadar iyi yapılmış bir iş' desinler noktasında faydalı, aynı zamanda kapsayıcı, aynı zamanda adil bir dağıtımla, siyasi parti ayrımı yapmaksızın, dengeli bir biçimde ülkenin her noktasına araç dağıtımını yapıyoruz. Tam da bu yönüyle buradayız" ifadelerini kullandı. Araç dağıtımlarında deprem bölgelerini öncelediklerine dikkat çeken İmamoğlu, "Şimdi Türkiye'nin her sathına dağılan bir biçimde, yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"TBB görevini devraldıktan sonra her zaman söyledik, yerel yönetimlerin sesi olacağız"

2024 yerel seçimlerinin ardından Hakkari, Esenyurt, Mardin, Halfeti, Bahçesaray, Akdeniz, Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarının antidemokratik şekilde görevlerinden uzaklaştırıldığına vurgu yapan İmamoğlu, "Son olarak Beşiktaş Belediye Başkanımız tutuklandı. Bir kez daha vurgulamak isterim ki; belediye başkanlarımız, milletimizin temsilcisidir. Milletimizin oylarıyla seçilen insanlardır. Hukuk dışı sebep ve usullerle görevden uzaklaştırılmalarının her zaman karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz. TBB görevini devraldıktan sonra, her zaman söyledik, yerel yönetimlerin sesi olacağız. ve onların hak ve hukuklarını koruma konusunda da katkı sunma noktasında kararlıyız. Bu sözümüzden de dönmeyeceğiz" diye konuştu. Daha iyi bir geleceğin yerelden geleceğine inanan bir ekip olduklarını belirten İmamoğlu, "Yerel yönetimlerin bu yönüyle kaynaklarının arttırılması, yerel yönetimlerin yetkilerinin arttırılması ve hizmetin yerelden sürdürülebilir bir biçimde yapıldığında, o milletin mutluluğunu ve refahının daha yukarı seviyede olacağına olan inancımızla, ciddi bir yerel yönetim reformuna da ihtiyaç duyduğumuzu dile getiriyoruz. Bu konuda girişimlerimiz var" ifadelerini kullandı.

"TBB yönetimini devraldığımız tarihten itibaren ilk işimiz, tüm belediyelere adil ve eşit hizmet yapmak olmuştu"

İstanbul özelinde yaptıkları sosyal yardımları, TBB üzerinde Türkiye genelindeki belediyelere yayma hedefinde olduklarını kaydeden İmamoğlu, "Belediyelerimiz bütçelerini hazırlarken, artık sadece temel belediyecilik hizmetlerini değil, vatandaşlarımızın geçim derdini de bir nebze olsun hafifletmekle ilgili çözümleri de göz önünde bulunduruyoruz. Biz de bu süreçte, tam da onların bu alanlarında daha refah içerisinde, daha fazla hizmet sunabilmeleri adına yüklerini hafifletecek destekleri sunmaya gayret ediyoruz. TBB yönetimini devraldığımız tarihten itibaren ilk işimiz, tüm belediyelere adil ve eşit hizmet yapmak olmuştu. Bizim dönemimize kadar kritere bağlı olmayan araç destek süreçlerini, artık sosyoekonomik gelişmişlik sıralaması, kadın belediye başkanlarımıza pozitif yaklaşım, yüz ölçümü, talepler ve daha önce destek verilip verilmediği gibi birçok kıstasla kararlar alıyoruz" diye konuştu.

"Toplam 246 hizmet aracı hibe etmiş olacağız"

"Sayılara da değinmek isterim" diyen İmamoğlu, "İlk etapta, 89 hizmet aracının deprem bölgesine dağıtımını tamamladık. Daha sonra, 157 hizmet aracı için alım sürecini başlattık. Bunlardan 40'ının alım süreci tamamlandı. 5'ini geçtiğimiz günlerde teslim ettik. 35'inin teslimini de bugün gerçekleştiriyoruz. Kalan 117 aracı da Devlet Malzeme Ofisi ile alım işlemleri sonuçlandığında teslim edeceğiz. Böylelikle; 7 büyükşehir, 17 il, 83 büyükşehir ilçe, 55 ilçe ve 31 belde belediyemize toplam 246 hizmet aracı hibe etmiş olacağız. Bugün, 1 ilimize ve 8 ilçemize itfaiye aracı, 8 ilçemize kazıcı yükleyici, 3 ilimize ve 4 ilçemize ekskavatör, 2 ilçemize arazöz ve 9 ilçemize de çöp kamyonu desteğinde bulunuyoruz. Törenin ardından araçlarımız yola çıkacak" bilgilerini paylaştı.

"Belediye yönetimlerini partilerine göre ayrıştıran yaklaşımları kabul etmedik, etmeyeceğiz"

"Adalet çok önemli. Biz, asla yurttaşlarımızın oy verdiği partiye bakmadık bakmayacağız" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Belediye yönetimlerini partilerine göre ayrıştıran yaklaşımları kabul etmedik, etmeyeceğiz. Birbirini yok etme üzerine kurulu siyaset anlayışı içerisinde değiliz. Her zaman söyledik; siyaset, hizmette rekabet çerçevesinde olmalıdır. Hizmette rekabet, daha iyiye ulaşmanın yoludur. Hizmette rekabetten, yurttaşımız da ülkemiz de fayda sağlar. Bakın; bugün burada hibe araçlar AK Partili, CHP'li, DEM Partili, Milliyetçi Hareket Partili, DEVA Partili, İYİ Partili, Saadet Partili, Yeniden Refah Partili belediye başkanlarımızın yönettiği belediyelere gidecek. Senin partin şu, senin partin bu denmez; demedik, demeyeceğiz. Milletin kaynaklarını, yine milletimizin tamamı için kullanacağız. Bizim için belediyelere bakışımız, nasıl beldelerimizde insanımızı birbirinden ayırmıyorsak, ülkemizin kurumlarını da belediyeleri de birbirinden ayırmıyor. Biz, kim ne yaparsa yapsın, hukuk ve demokrasi ilkeleri içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Belediyelerimize adil, eşit, kaliteli hizmet sunarak, belediyelerimizin de yurttaşlarımızın da kamu hizmeti almalarına destek olmanın gururunu yaşıyorum. TBB, bu ülkenin güzel insanlarının yaşadığı her yere, her zaman koşmakta hazırdır. Ulusal ve uluslararası menfaatlerimizi korumak ve neyi gerektiriyorsa yapmak, bizler için önceliktir. Biz; ülkemizin, hemşehrilerinin belediyeler tarafından memnun edildiği ülke olsun istiyoruz. Tüm kentlerimizde yaşayan insanlarımız bizim.

"Milli menfaat düşünüldüğünde de ülkemizin 86 milyon insanının huzuru ve refahı inşa edilir"

Çevremizde olan olaylara da duyarlıyız. Bugün Suriye'de inşa edilecek olan yeni ülke yapısının, önümüzdeki yüzyıllarda bizi her daim ilgilendirecek bir konu olduğunun farkındayız. Dolayısıyla, orada yaşayan her insanın, Suriyelilerin etnik kökenine mezhebine, inancına bakmaksızın mutlu olmaları adına kurulacak demokratik bir hukuk devletinin var olması noktasında, yerel yönetimlerin güçlü bir biçimde hizmet odaklı kurulması noktasında, bütün bilgi ve deneyimimizle oraya katkı sunma konusunda da kararlıyız. Talebimizi bulunduk. Teknik ekibimiz hazır. ve başlangıcından ilerleyen zaman dilimine, buradaki atılacak adımlarda ülkemizin her kurumunun da yanında olacağımızı, iş birliği içerisinde bilgi ve deneyimimizi komşu ülkeye aktarmak istediğimizi, bunları yapalım ki çocuklar, kadınlar, gençler, orada gittikleri şehirlerde mutlu olabilsinler. Bunları yapmalıyız ki, Suriyeli ülkemizde bulunan mülteciler, göçmenler bir an önce yurtlarına, vatanlarına, şehirlerine dönebilsinler.

O bakımdan bu tür dış politika alanlarında da siyasi parti ayrımı ya da siyasi düşünce ya da siyasi parti menfaati düşünülmez. Milli menfaat düşünülür. Milli menfaat düşünüldüğünde de ülkemizin 86 milyon insanının huzuru ve refahı inşa edilir. O zaman ülkemiz, önümüzdeki yüzyıllarda daha huzurlu, daha güvenli bir komşu ilişkisi yaşar. Bu manada üzerimize düşeni yapmaya da her zaman hazırız. Biz, bu ülkede hak-hukuku her zaman savunan, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı, her adaletsizliğe karşı da haksızlığa uğrayanın yanında olan bir kimlikle olduk, olmaya devam edeceğiz. Eğer bu tür hukuksuzluklar ve adaletsizlikler oluyorsa da bu hukuksuzluk ve adaletsizliği halkımızla şeffaf bir biçimde paylaşarak hem yapılanı engellemeye hem de bundan sonra yapılabileceklere mani olmaya devam edeceğiz. Kimsenin hakkını yemeyeceğiz, hakkımızı da yedirmeyeceğiz. Bizim hayata dair, milletimize dair bakışımız budur. Hak yemek ve yedirmemek, her yöneticinin ortaya koymak zorunda olduğu bir kişilik biçimidir."