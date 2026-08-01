TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye başarıyla tamamlandıktan sonra Terörsüz Bölge dediğimiz mesele de gerçekleşecek

(İSTANBUL) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye'de darbeler dönemini sona erdiren bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Terörsüz Türkiye" sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından "Terörsüz Bölge" hedefinin de hayata geçeceğini söyledi. Kurtulmuş, önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulacak yasa teklifinin sürecin önemli adımlarından biri olacağını ifade etti. Kurtulmuş, " Suriye'siyle, Irak'ıyla, İran'ıyla, Lübnan'ıyla bütün bölgede Türkler, Kürtler, Araplar, farklı mezhepler ve etnik kimliklerden insanlar asırlarca olduğu gibi yine birlikte, beraberce yaşamaya devam edecektir. 15 Temmuz'un hain teşebbüsünün önlenmesinin en önemli sonuçlarından birisi de Terörsüz Türkiye süreci olacak ve bunu başarıyla sonuçlandıracağız" diye konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz 5. Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu.

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Kurtulmuş, ödül töreninin, Türkiye'nin yakın tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 27 Mayıs darbesine tanıklık eden eski adıyla Yassıada, bugünkü adıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmasında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın tarihine de değinen Kurtulmuş, çocukluk yıllarından itibaren büyüklerinden 27 Mayıs darbesinin acılarını dinlediklerini belirterek, adanın geçmişte "hüznün, acının, kederin, işkencenin ve insanlık dışı uygulamaların yaşandığı" bir yer olduğunu söyledi. Adanın hatıralarını koruyarak Türkiye'nin geleceği için umut veren, demokrasiyi ve özgürlükleri simgeleyen bir mekana dönüştürüldüğünü ifade eden Kurtulmuş, bu dönüşüm dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

"15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ, DARBELER GELENEĞİNİ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATTI"

Bu yıl 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılının idrak edildiğini hatırlatan Kurtulmuş, Türkiye'nin Osmanlı'nın son döneminden başlayarak çok sayıda darbe ve darbe girişimine maruz kaldığını söyledi. Sultan Abdülaziz Han'ın şehit edilmesiyle başlayan darbeler geleneğinin Türkiye'nin siyasi ve demokrasi tarihinde derin izler bıraktığını belirten Kurtulmuş, "15 Temmuz darbe girişimi ise bu darbeler geleneğinin en sonuncusu ve Allah'ın izniyle Türkiye'de darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atan, milletin kararlılığı sonucu kazanılmış büyük bir zaferdir" dedi.

"KAHRAMANLARIMIZI ŞÜKRANLA HATIRLIYORUZ"

Aradan geçen 10 yılın ardından 15 Temmuz gecesinin sonuçlarının daha net görüldüğünü belirten Kurtulmuş, darbecilerin başarılı olması halinde Türkiye'de yalnızca bir yönetim değişikliğinin yaşanmayacağını ifade ederek, "Türkiye'de sadece bir askeri darbe olmayacak, aynı zamanda Türkiye'de iç savaşın, kardeş savaşlarının ve Türkiye'nin bölünüp parçalanması senaryosunun düğmesine de basılacaktı" dedi. Kurtulmuş, "O gece 'Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim' diyerek yola çıkan milyonlarca kahramanımızı bir kere daha bu yıl dönümünde, bu fotoğraf yarışmasında saygıyla, şükranla hatırlıyoruz. Kendilerine buradan selamlarımızı ifade ediyoruz" diye konuştu.

"ALLAH'IN LÜTFUYLA MİLLET İHANETİ SONA ERDİRMİŞ OLDU"

Konuşmasında 15 Temmuz gecesinin Türkiye için "destansı bir gece" olduğunu ifade eden Kurtulmuş, bu başarının birçok unsurun bir araya gelmesiyle elde edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişiminin en kritik anlarında ortaya koyduğu siyasi liderliğin milleti cesaretlendirdiğini belirten Kurtulmuş, "Tayyip Erdoğan o gün milletin önüne çıkarak milleti kahramanca sokaklara çıkmaya davet etti ve milletimiz de buna cevap verdi" dedi.

Darbe girişiminin başarısızlığa uğramasında tankların karşısına çıkan vatandaşların, camilerden okunan salaların ve medyanın tavrının etkili olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Tankların karşısına göğsünü siper eden yiğit insanlar, Anadolu'daki şehadet ruhunu yeniden dirilten salalar ve başta Yeni Şafak gazetesi olmak üzere medyanın büyük çoğunluğunun darbecilere karşı duruşu bir araya geldi. Allah'ın lütfuyla millet böylesine önemli bir ihaneti sona erdirmiş oldu" diye konuştu.

"BUNLARIN KÖKÜ TÜRKİYE'YE AİT DEĞİL"

Geçmiş darbelerde hayatını kaybedenleri de anan Kurtulmuş, başta merhum Adnan Menderes olmak üzere darbelerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi. Türkiye demokrasisinin "bedeli en ağır ödenmiş demokrasi" olduğunu söyleyen Kurtulmuş, çok partili siyasi hayatta 1960 darbesi, 12 Mart Muhtırası, 12 Eylül darbesi, 28 Şubat süreci, 27 Nisan e-muhtırası ve 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere çok sayıda darbe ve darbe teşebbüsünün yaşandığını belirtti.

1960 darbesini yapan zihniyetle 12 Eylül'ü ve 15 Temmuz'u gerçekleştirmeye çalışan zihniyetin aynı olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Bunların kökü Türkiye'ye ait değildir. Bunların memleketi buraya ait değildir. Bunların burayla hiçbir kalbi bağlantıları yoktur. Bütün bu darbecilerin efendileri başkalarıdır" ifadelerini kullandı. Her darbe ve darbe girişiminin ardından milletin demokrasiye daha güçlü sahip çıktığını dile getiren Kurtulmuş, "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Aynen 1960'ı unutmadığımız gibi, aynen 1980'i unutmadığımız gibi, aynen 28 Şubat'ı unutmadığımız gibi. Bunların hiçbirini unutmadık. Unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Darbecilerin isimlerinin zamanla unutulduğunu, buna karşılık demokrasi için bedel ödeyen siyasetçilerin hafızalarda yaşamaya devam ettiğini söyleyen Kurtulmuş, "1960 darbesinin o kudretli komutanlarının, emir vericisi olan sözde hukukçuların adını bugün kim hatırlıyor? Ama rahmetli Menderes'in, Hasan Polatkan'ın, Refik Koraltan'ın ve diğer arkadaşlarının adı bu topraklarda kıyamete kadar hatırlanacaktır" ifadelerini kullandı. 12 Eylül darbesini gerçekleştirenlerin isimlerinin de tarihin tozlu raflarında kaldığını belirten Kurtulmuş, "Bu millete refah ve nefes aldıran rahmetli Özal'ın adını ise herkes hatırlıyor ve kıyamete kadar hatırlayacaktır" dedi.

"ERDOĞAN'I BU MİLLET KIYAMETE KADAR EN İYİ ŞEKİLDE HATIRLAYACAK"

28 Şubat sürecine de değinen Kurtulmuş, "28 Şubat'ta her şeyi dizayn ettiklerini zanneden o güçlü generallerden geriye ne kaldı? Hangisinin adını hatırlıyorsunuz? Ama Necmettin Erbakan'ın ismi kıyamete kadar bu topraklarda hatırlanacaktır" diye konuştu. 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kurtulmuş, darbe girişimini gerçekleştirenlerin ve örgüt liderinin unutulacağını savunarak, "Ama sizi temin ederim ki o gece darbeye karşı en zor saatlerde 'Ben milletin reyinden başka hiçbir güç kabul etmiyorum. Sizleri meydanlara, sokaklara davet ediyorum' diyen Tayyip Erdoğan'ı bu millet kıyamete kadar en iyi şekilde hatırlayacak, en iyi şekilde anacaktır" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN KARARLILIĞI ONLARI DURDURDU"

Kurtulmuş, Türkiye'nin yeni bir dönemin kapılarını açtığını belirterek, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasının bu sürecin önünü açtığını söyledi. Darbe girişiminin arkasındaki iradenin Türkiye'de bir iç savaş kurguladığını belirten Kurtulmuş, "Türkiye'de Türkler, Kürtler, Aleviler, Sünniler ve diğer unsurlar arasında tam manasıyla bir çatışmayı arzuluyorlardı. Ama çok şükür milletin kararlılığı onları durdurdu" dedi.

Türkiye'nin artık "tam manasıyla terörden kurtulması" ve "Terörsüz Türkiye"nin inşa edilmesi hedefi doğrultusunda ilerlediğini ifade eden Kurtulmuş, geçen yıl TBMM'de bir parti dışında tüm partilerin katılımıyla çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunu hazırladığını hatırlattı. Önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmeye ilişkin yasa teklifinin sunulacağını belirten Kurtulmuş, "Allah'ın izniyle partilerin büyük çoğunluğunun katılımıyla imzalanacak ve Türkiye'de bu yasayla birlikte bu kapı tamamıyla açılmış olacak. Artık silahlar ilelebet bu topraklarda susacak, susturulacaktır" diye konuştu.

Türkiye'nin geçmişte emperyalistlerin oyunlarıyla karşı karşıya kaldığını savunan Kurtulmuş, 1970'li yıllardaki sağ-sol çatışmaları ile 1980 ve 1990'lı yıllarda yaşanan terör olaylarının ülkeye ağır bedeller ödettiğini belirterek, "Binlerce insan öldü. Binlerce gencecik evladımız şehit oldu. Binlerce insanımız gazi oldu. Ama çok şükür artık bunlar geride kalıyor" ifadelerini kullandı.

"BU MEMLEKETTE SADECE KARDEŞLİK TÜRKÜLERİNİ SÖYLEYECEK"

Terör örgütünün kendisini feshetmesi ve silah bırakmasıyla birlikte yeni bir dönemin başlayacağını dile getiren Kurtulmuş, "Artık bu memlekette hiçbir yerde insanlar terörden, çatışmadan, ayrılıktan bahsetmeyecek. Artık bu memlekette Türk de, Kürt de, Alevi de, Sünni de bütün unsurlar sadece kardeşlik türkülerini söyleyecek, sadece barış türkülerini söyleyecek" dedi.

Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecinin tamamlanmasının ardından "Terörsüz Bölge" hedefinin de gerçekleşeceğini belirterek, "Suriye'siyle, Irak'ıyla, İran'ıyla, Lübnan'ıyla bütün bölgede Türkler, Kürtler, Araplar, farklı mezhepler ve etnik kimliklerden insanlar asırlarca olduğu gibi yine birlikte, beraberce yaşamaya devam edecektir. Onun için 15 Temmuz'un hain teşebbüsünün önlenmesinin en önemli sonuçlarından birisi de inşallah Terörsüz Türkiye süreci olacak ve bunu başarıyla sonuçlandıracağız" diye konuştu.