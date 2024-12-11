TBMM'de 2025 Bütçe Görüşmeleri Gerilimli Geçti

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Bu kez de davalık oldu

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda 2025 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, "Size şunu tavsiye ederim; biraz rasyonelliğe, sınıf atlamaya, biraz update'e ihtiyacımız var. Kendi siyasi çizginize de hizmet etmek için biraz update edin kendinizi" sözlerine yönelik, "Bir de bir kavram ürettiniz 'sınıf atlayın' diye. Biz sınıfımızdan memnunuz. Biz işçi sınıfıyız" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde TBMM, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri ele alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın milletvekillerinin sorularını yanıtlamasının ardından grup başkanvekilleri söz aldı.

Adalet Bakanı'nın sözlerini talihsiz olarak nitelendiren Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, "Sözleriniz emin olun devletin soğuk ve inkarcı yüzünü gösteren eski sözlerden hiçbir farkı yok. Sizden öncekiler de böyle diyordu. Gözlerinizi kapatarak yaşananları yok sayamazsınız. Size tek bir şey teklif ediyorum; o 9 arkadaşımızı çağırın ve gözlerinin içine bakarak o kürsüde söylediğiniz inkarcı sözleri onlara tekrar edebiliyorsanız ben bütün iddialarımdan vazgeçeceğim.Bir diğer tavsiyem bu gece yastığa başınızı koyarken bu gençlerin sözlerini, iddialarını ve bu şikayet dilekçelerini alın okuyun sonra uyuyabiliyorsanız yine sözlerimi geri alıyorum" dedi.

Kaya, "1961 ve 1980 darbesinden bahsettiniz ama unuttuğunuz bir şey var; 28 Şubat süreçlerinde dahi temel hak ve hürriyetler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenmemişti" ifadelerini kullandı.

"Bu ülke çok darbeler gördü ama suçun şahsiliği ilkesinin çiğnendiğini görmedik"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Sayın Bakan yurtdışındaki hukuk endekslerinin yanıltıcı olduğunu, algı yarattığını söyledi. Tek bir şey soracağım elinizi vicdanınıza koyun bugün sokağa çıktığınızda insanlara sorun ve adalete karşı güven var mı yok mu bunun cevabını alın. Bırakın yurtdışı endekslerini Türkiye'de yapılan birçok araştırmada adalete olan güvenin kalmadığı çok net ortada. Bu ülke çok darbeler gördü ama hiçbir zaman suçun şahsiliği ilkesinin çiğnendiğini görmedik" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Birçok rakam verdiniz bunlar bizim övünebileceğimiz rakamlar değil. Adalet meselesine neden sonuç ilişkisi ile bakmak gerekiyor. 11 milyondan fazla dava dediniz, 5 seçmenden biri bir suç ilişkisinde ve bunların 6 buçuk milyonu ceza davası. Düşünebiliyor musunuz toplum nasıl suça sürükleniyor? Hapishane, yargıç, mahkeme, hakim sayısının artması o ülkede adalet olduğu anlamına gelmez. Tam tersine ülkenin nasıl suça sürüklendiği anlamına gelir. Adaletin göstergesi sokağa çıktığınızda huzur içinde bir toplumun olup olmamasıdır" ifadelerini kullandı.

Temelli, Hakan Fidan'ın sözlerine ilişkin ise, "Konuşmanızı dinleyince anladık ki vay halimize. Sizin rasyonaliteniz buysa gerçekten hem bölgenin hem ülkemizin vay haline. Stratejik derinlikten bahsettiniz, yok ÖSO'lar yok HTŞ'ler. Ama bunların içinde Suriyeli yok. Bölgede sadece kürtler var demiyoruz tam tersine saydığınız bütün halkları önemseyen bir yerdeyiz. Biz saydıkça siz bu halkları öğrendiniz" dedi.

Temelli, "Bir de bir kavram ürettiniz 'sınıf atlayın' diye. Biz sınıfımızdan memnunuz. Biz işçi sınıfıyız" diye konuştu.

"Bu memleketin insanı 2014'te 38 ülkeye gidemiyorken 2024'te 54 ülkeye gidemiyor"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise, "Vize konusunda Dışişleri Bakanı'nın açıklamasını hayretle dinledim. Siz Dünya'yla Türkiye'yi Schengen'le karşılaştırıyorsunuz. Oysa Dünya 220 civarında ülkeden oluşuyor, Türkiye Avrupa'nın bir parçası. Bizim sınırlarımızdan AB'ye geçiliyor. Siz 2004 yılında AB'ye tam üye olduk diye Kızılay'da havai fişek attınız. Afrika'daki ülkelerin de Avusturalya'daki ülkelerin de schengen vizesini Türkiye ile karşılaştıramazsınız. Bu memleketin insanı 2014'te 38 ülkeye gidemiyorken 2024'te 54 ülkeye gidemiyor. Eğer dış politika başarısı olsaydı bu rakamın 18'e inmesi lazımdı" dedi.

"Bir kadın Meclis Başkanvekili olarak gerçekten sabrımın çok sınandığı dönemlerden geçtim"

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, salonda oluşan uğultu ve kendisine yönelik ithamlardan dolayı tepki göstererek oturuma ara verdi. Aranın ardından Biçer Karaca, "Bir kadın Meclis Başkanvekili olarak gerçekten sabrımın çok sınandığı dönemlerden geçtim. Sükunetimi ve Genel Kurul'un düzenini yürütmeye çaba gösterdim ancak takdir edersiniz ki Meclis başkanlık divanının da bir saygınlığı var. Buraya yönelik sözlerin de aynı hassasiyetle kurulması lazım" diyerek tepki gösterdi.