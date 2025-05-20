TBMM'de Önemli Toplantılar ve Etkinlikler - Son Dakika
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TBMM'de Önemli Toplantılar ve Etkinlikler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, gençlerle buluşacak; bakanlar uluslararası toplantılara katılacak.

20.05.2025 09:11
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6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 81 il ve 10 ülkeden gelen temsilci gençlerle buluşma programına katılacak.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde DEM Parti heyeti ile bir araya gelecek.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rusya'da Adalet Bakanları Toplantısı'na ve 13. St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu'nun açılış oturumuna katılacak.

(St. Petersburg) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İngiltere'de Dünya Eğitim Forumu'na katılacak, Londra Büyükelçiliğine ziyarette bulunacak.

(Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İsviçre'de 78. Dünya Sağlık Asamblesi Genel Kuruluna hitap edecek, Somali Sağlık Bakanı Ali Haji Adam Abubakar, Pakistan Sağlık Bakanı Syed Mustafa Kamal, İran Sağlık Bakanı Salih Zafergandhi, Bahamalar Sağlık Bakanı Michael Darville ve Irak Sağlık Bakanı Salih El-Hasnevi ile ikili görüşmeler yapacak.

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

DEM Parti TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hometex-Ev Tekstili Fuarı açılışına katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile nisan ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni, nisan ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni, mayıs ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi'ni duyuracak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Ege Üniversitesi Merkezi Ameliyathanesi ve 70. Yıl Anıtı'nın açılışı ile Akademik Yükselmeler Takdim Töreni'ne katılacak.

(İzmir/09.00/09.30/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası Etkinlikleri kapsamında 81 il ve 10 ülkeden gelen temsilci gençlerle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında Galatasaray ile Anadolu Efes, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Gençlik, Ekonomi, ankara, Finans, Dünya, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de Önemli Toplantılar ve Etkinlikler - Son Dakika

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