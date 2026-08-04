TBMM\'de Grup Başkanvekillerinden Gündeme İlişkin Değerlendirmeler

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda grup başkanvekilleri gündemi değerlendirdi. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Genel Kurul'daki oturma düzenine tepki göstererek, "Muhalefet partileri TOKİ konutlarındaki gibi sıkışık nizamda oturuyor" dedi. YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ekonomi ve hayat pahalılığına dikkat çekerken, CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, "CHP'nin pusulasının millet ve adalet olduğunu" vurguladı. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise orman yangınlarına karşı dikkat çağrısı yaptı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Bingöl, siyasi partilerin grup başkanvekillerine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmaları için söz verdi.

"CHP GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİ GÖREVİ BÜYÜK BİR SORUMLULUK"

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP'nin yalnızca seçim kazanmayı hedeflemediğini belirterek, "Bizim mücadelemiz, alın terinin değer gördüğü bir Türkiye içindir, gençlerin valiz değil gelecek hazırladığı bir Türkiye içindir, kadınların korkmadan yaşayabildiği bir Türkiye içindir, çocukların açlıkla değil umutla büyüdüğü bir Türkiye içindir, hukukun güçlüye göre değil herkes için eşit işlediği bir Türkiye içindir" diye konuştu. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'ni "iki büyük eserimden biri" olarak nitelendirdiğini hatırlatan Kılıç, CHP Grup Başkanvekilliği görevini bir makam değil, büyük bir sorumluluk olarak gördüğünü söyledi.

CHP'nin siyaset anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıç, "Kimsenin kuşkusu olmasın, Cumhuriyet Halk Partililerin pusulası hiçbir zaman koltuk değildi, koltuk da olmayacaktır. Bizim pusulamız millettir, bizim pusulamız adalettir, bizim pusulamız eşit yurttaşlıktır, bizim pusulamız cumhuriyetin kurucu değerleridir" ifadelerini kullandı.

"CHP OLDUKÇA BU MECLİS'TE SİZİN SESİNİZ OLACAK"

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözünü anımsatan Kılıç, bu ilkenin CHP'ye yol göstermeye devam edeceğini belirtti. Vatandaşlara da seslenen Kılıç, "Asla yalnız değilsiniz, asla umudunuzu kaybetmeyin; Cumhuriyet var oldukça umut vardır, Cumhuriyet Halk Partisi var oldukça bu Meclis'te sizin sesiniz olacaktır. Biz 86 milyonun hakkını savunmaya ant içmiş bir geleneğin temsilcileriyiz. Sizin hakkınız, hukukunuz ve geleceğiniz için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

MHP'Lİ KILIÇ, ENVER PAŞA'YI ANDI

MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, konuşmasına CHP Grup Başkanvekilliğine seçilen Sevda Erdan Kılıç'ı tebrik ederek başladı ve yeni yasama haftasının millet adına hayırlı kararlara vesile olmasını temenni etti. Konuşmasının devamında, ölümünün 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla İsmail Enver Paşa'yı anan Kılıç, Enver Paşa'nın Türkistan'ın bağımsızlığı uğruna verdiği mücadeleyi anlattı. Enver Paşa'nın adının Türk tarihindeki yerinin unutulmayacağını ifade eden Kılıç, onun idealleri uğruna hayatını feda ettiğini söyledi. Kılıç, "Bugün şehadetinin 104'üncü seneidevriyesinde inandığı dava uğruna canını feda eden büyük Türk kahramanını ve onun nezdinde bütün şehitlerimizi dualarla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

"MUHALEFET PARTİLERİ, TOKİ KONUTLARINDAKİ GİBİ SIKIŞIK NİZAMDA OTURUYOR"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, konuşmasının başında Genel Kurul salonundaki oturma düzenini eleştirdi. Muhalefet milletvekillerinin sıkışık bir düzende oturduğunu söyleyen Temelli, iktidar sıralarında ise çok sayıda boş koltuk bulunduğunu belirterek, oturma düzeninde daha adil bir paylaşım yapılması çağrısında bulundu. Temelli, "Adalet ve Kalkınma Partisinin konut politikasına yaklaşımını Meclis'te de görmemiz mümkün çünkü biz muhalefet partileri TOKİ konutlarındaki gibi böyle sıkışık bir nizamda oturuyoruz; Adalet ve Kalkınma Partisi rant amaçlı yapılmış konutlar gibi. Bütün ön sıralar, arka sıralar boş ama paylaşım bu şekilde. Siz de o yüzden sanırım sırayı şey yaptınız. Burada gerçekten, üst üste bir hayatımız var. Daha adaletli davranabilirler, buradan bir çağrı yapıyorum kendilerine" dedi.

TEMELLİ'DEN DEDEOĞULLARI TEPKİSİ

Temelli, Konya'da 2021 yılında aynı aileden 7 kişinin yaşamını yitirdiği Dedeoğulları katliamına ilişkin davanın hala tam anlamıyla aydınlatılamadığını savundu. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin katliamın yaşandığı ev hakkında yıkım kararı aldığını belirten Temelli, bu kararın "kamu yararı" gerekçesiyle alınmasını eleştirdi. Katliamın yaşandığı evin yıkılması yerine hafıza merkezine dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Temelli, "Böyle hunharca bir katliamın yapıldığı evi, orayı bir hafıza merkezine çevirmek söz konusu olmalıyken kamu yararı nedeniyle o evi yıkacak, aklınca o hafızayı silecek" dedi.