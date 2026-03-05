İYİ Parti'den Van ve Diyarbakır'daki İstihdam Sorununa Tepki

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Van ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerindeki işten çıkarmaları gündeme getirerek " Adalet Bakanlığı'na ve İçişleri Bakanlığı'na sesleniyorum. Ülkemizin iki şehrinde hukuk tanınmıyor. Adalet işletilmiyor. Ben siyasi kimliklerini, nereli olduklarını bilmem. Bildiğim ekmek için mücadele eden insanları ekmeğinden eden Diyarbakır ve Van Belediyesi var. Mahkeme kararlarını da uygulamıyorlar. Memleket hukuk devleti ise Allah aşkına gereğini yapılsın" dedi. Bunun üzerine söz alan DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Sadece kayıtlara geçsin diye belirtmek istiyorum. Belediyelerimize yönelik iftiraları kesinlikle kabul etmiyoruz. Herhangi bir doğruluğu olduğu kanaatinde değiliz. Kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Onun dışında bu iddialarla ilgili fazla bir şey konuşmak istemiyorum" diye cevap verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü görüşülmeye başlandı.

Kanun teklifinin 18. maddesi üzerine muhalefet partilerinin verdiği önergeler AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilirken 18. madde ise oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre, 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 2'nci maddesine eklenen "av ve doğa koruma memuru" tanımı ile paralel olarak 4915 sayılı Kanunda da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sorumlu olduğu mevzuatla verilen koruma, gözetim ve denetim faaliyetlerini yürütecek personelin tanımı ile uyum düzenlemesi yapılmakta ve saha bekçisi tanımına "sözleşmeli" ibaresi eklenerek sözleşmeli personelin de bu görevde çalıştırılabilmesine imkan sağlanacak. Ayrıca, teklifle getirilen düzenlemelere ve Genel Müdürlüğün kamu tüzel kişiliğini haiz özel bütçeli bağlı kuruluş olarak yapılandırılmasına uygun olacak şekilde ibare değişikliği yapılacak.

Kabul edilen 19. madde ise av komisyonlarına temsilci veren idarelerde değişiklik yapılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün kamu tüzel kişiliğini haiz özel bütçeli bağlı kuruluş olarak yapılandırılması nedeniyle bazı ibareler yönünden uyum düzenlemesi öngörülüyor.

Teklifin 20. maddesi üzerine muhalefetin verdiği önergelerin tümü AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilirken 20. madde ise oy çokluğuyla kabul edildi. Böylece Katılım paylarının Genel Müdürlükçe tahsili ve takibinde uygulamada sorunlar yaşanması nedeniyle av ve yaban hayatına dönecek yeterli miktarda mali kaynak sağlanamadığından, madde ile katılım payının perakendeci tarafından ilgili ürünlerin alışı sonrasında ödenmesi, katılım payının ödenip ödenmediğinin denetlenebilmesi amacıyla ithalatçı, imalatçı ve toptancıların talep halinde ilgili bilgi ve belgeleri Genel Müdürlüğe vermeleri öngörülerek katılım payının Genel Müdürlükçe tahsil edilemediği hallerde vergi dairelerinin 6183 sayılı Kanun uyarınca takip yapması, takipte tahsil edilen tutarın yüzde 50'sinin Genel Müdürlüğe aktarılması ve maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi yönünde düzenleme yapılacak.

Türkoğlu: Seçim meydanlarında emek, adalet demek kolay ama koltuğa oturunca kimin emekçiyi ezdiğine bakmak isteyen Diyarbakır ile Van'a bakacaklar

Teklifin 21. maddesine verilen önerge üzerine konuşan İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Van ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerindeki işten çıkarmaları gündeme getirerek şu ifadelere yer verdi:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Emekçi Kadınlar Günü haftasında bir kez daha dile getirmem lazım. İçerisinde pek çok kadın emekçinin de olduğu Van ve Diyarbakır belediyelerindeki vicdansız işçi kıyımları ne yazık ki artarak ve acımasızca devam ediyor. Vallahi hiç kusura bakmayın. Açık açık konuşmak zorundayız. Bu iki kentimizde yapılan alenen emek düşmanlığıdır. Özellikle 31 Mart seçimlerinden sonra Van ve Diyarbakır'da yaşanan şey resmen bir kıyımdır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden başlayalım. Başta olmak üzere Diyarbakır genelinde 31 Mart yerel seçimlerinden sonra bin 100 işçi artı 300 sözleşmeli memur bugüne kadar hiçbir gerekçe gösterilmeden kapı dışarı edildi ve yaklaşık 600 gündür belediyenin önünde eylemdeler. Hem Van'da hem de Diyarbakır'da. 600 gündür eylemde olan bu işçilerin iddiaları ne biliyor musunuz? 'Hakkımızda hiçbir tutanak yok, hiçbir disiplin işlemi yok. Hiçbir uyarı yok. Biz vatanını, milletini, bayrağını seven ve burada iddia edildiği gibi değil. 3 yıldır, 4 yıldır, 6 yıldır 8 yıldır, 10 yıldır çalışan işçileriz. 31 Mart yerel seçiminden sonra kapı önüne konulduk.' Peki ne oldu? Hukuki süreçler başladı. Mahkemeler açıldı."

Mahkemelerin yüzde 90'ı işçileri haklı buldu. İşe iade kararları verildi. Üst mahkemeye itirazlar edildi. Üst mahkeme de aynı kararı doğruladı. Ama uygulayan ne yazık ki yok. Çok ilginç. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak diyor ki, cümle şöyle: 'Benim paradigmama uymuyor ve işten atıyorum. Bu da yönetimin takdiri.' Bu moda oldu tabii bu paradigma. Bu yeni bir moda oldu. Neymiş paradigman? Hangi paradigman senin bir şoförle, bir temizlik işçisiyle, bir çöp toplayan emekçiyle neyi uyuşturacaksın da çalışma şartı olarak bunu koyuyorsun. Tabii yer açma çalışmaları var. Çok orada iğrenç iddialar da var. Peki memurlar hemen hedefe konuldu. Son aylarda toplam Diyarbakır'da 6 belediyeden de 262 sözleşmeli memur bir kalemde silindi. Kayapınar'da 90 memur aileleriyle birlikte bir SMS mesajıyla kapı önüne konuldu. Seçim meydanlarında emek, eşitlik, adalet demek kolay ama koltuğa oturunca kimin emeği, emekçiyi, işçiyi ezim ezim ezdiğine bakmak isteyen Diyarbakır'la Van'a bakacaklar. Şimdi ben buradan Adalet Bakanlığı'na ve İçişleri Bakanlığı'na sesleniyorum. Ülkemizin iki şehrinde hukuk tanınmıyor. Adalet işletilmiyor. Ben siyasi kimliklerini, nereli olduklarını bilmem. Bildiğim ekmek için mücadele eden insanları ekmeğinden eden Diyarbakır ve Van Belediyesi var. Mahkeme kararlarını da uygulamıyorlar. Memleket hukuk devleti ise Allah aşkına gereğini yapılsın."

Oluç: Belediyelerimize yönelik iftiraları kesinlikle kabul etmiyoruz

Bunun üzerine söz alan DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Sadece kayıtlara geçsin diye belirtmek istiyorum. Belediyelerimize yönelik iftiraları kesinlikle kabul etmiyoruz. Herhangi bir doğruluğu olduğu kanaatinde değiliz. Kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Onun dışında bu iddialarla ilgili fazla bir şey konuşmak istemiyorum" diye cevap verdi.

Türkoğlu: Kim yalan söylüyorsa ortaya çıksın

Türkoğlu ise sözlü sataşma gerekçesiyle yerinden söz alarak Oluç'un ifadelerine ilişkin şunları kaydetti:

"Sayın Başkanım, yüce Meclis şahit olsun. Bu işler o kadar zor değil. Mahkeme kararları orada, HAK İŞ sendikası Hizmet İş'in belgeleri orada, mahkeme sonuçları orada, işçiler de orada. Merak edenler Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin önünde çadır duruyor. Gidin sorun. Van İpekyolu Belediyesi'nin önünde çadır duruyor. Gidin sorun. Kim yalan söylüyorsa ortaya çıksın."

Sözlü tartışmanın ardından yapılan oylamayla 21. madde üzerine verilen önergeler AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilirken 21. madde ise oy çokluğuyla kabul edildi. Maddeyle avcılığın kontrolü, av hayvanlarının ve yaşam alanlarının korunması ve av yasaklarının takibi konusunda düzenlenme yapılacak, ayrıca teklifin diğer maddelerinde yapılacak düzenlemelere uyumlu olacak şekilde bazı ibareler değiştirilmesi öngörülüyor.

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, milletvekili kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek üzere Genel Kurul'u Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.