TEKİRDAĞ SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 21:29  Güncelleme: 21:30
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.705
Toplam Seçmen : 872.507
Açılan Sandık : 1.327
Açılan Sandık Oranı : % 49,06
Kullanılan Oy : 323.470
Geçerli Oy : 314.280
Katılım Oranı : % 75,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCANDAN YÜCEER% 49,73156.288
AK PARTİCÜNEYT YÜKSEL% 36,28114.019
DEM PARTİSADİ ÖZDEMİR% 4,1413.017
İYİ PARTİMEHMET İLKER ATASEVER% 2,778.695
DİĞER% 2,417.573
YENİDEN REFAHFİLTEKİN ŞEN% 2,37.232
ZAFER PARTİSİFATİH ALTINTAŞ% 1,314.110
MEMLEKETBARIŞ TUNCA% 0,21675
GELECEK PARTİSİAHMET AKÇAY% 0,13409
DSPİLHAN GÜZELGÜN% 0,13401
HAK-PARVEYSİ TETİK% 0,11361
BTPİLYAS SABANCI% 0,08250
TKPEMİR AHMET ARDA% 0,07208
DPZAFER İNANDILAR% 0,06177
EMEPTUNCAY SAĞIROĞLU% 0,05160
MİLLETSEYFETTİN ÖZYURT% 0,04133
HÜDA PARCEMAL ÇINAR% 0,04132
VATAN PARTİSİERTUĞRUL ORTA% 0,04126
BAĞIMSIZŞİMŞEK NİŞANCİ% 0,04118
TKHCEM SOLMAZ% 0,03113
APİSA IŞIK% 0,0383
ÇERKEZKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 72,48
Katılım Oranı : % 67,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAHAP AKAY% 46,2633.539
AK PARTİABDULLAH ÖĞE% 34,5925.082
DEM PARTİTELLİ YARDIMCI% 9,446.844
İYİ PARTİYASEMİN ALTIN ERSEÇKİN% 4,022.913
YENİDEN REFAHMEHMET ÇAKI% 1,851.344
ZAFER PARTİSİHÜSEYİN DURUŞ% 1,24896
DİĞER% 0,84606
SAADETYUSUF AYDIN% 0,43315
BÜYÜK BİRLİKTURAN DEMİRCAN% 0,41301
GELECEK PARTİSİNADİR TÜR% 0,17125
TKPMUHSİN ZAMAN% 0,15106
DSPORHAN ERGİN% 0,1291
TİPERKAN ÖZGÜR MUTLUCAN% 0,1180
BTPSERAP ÖZER% 0,0859
BAĞIMSIZAHMET YILDIZ% 0,0644
BAĞIMSIZERDAL ÖZTÜRK% 0,0641
DPBÜLENT ÖZGER% 0,0535
HÜDA PARKEMAL SAYIN% 0,0427
DEVA PARTİSİYUNUS KARA% 0,0322
BAĞIMSIZAKTAŞ GÜLER% 0,0320
MİLLETALPTEKİN SOFU% 0,0218
ÇORLU

Açılan Sandık Oranı : % 28,24
Katılım Oranı : % 70,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET SARIKURT% 48,9120.695
AK PARTİHAKAN SUNAL% 34,0314.398
İYİ PARTİAKIN YILMAZ% 6,442.726
DEM PARTİAYCAN DEMİR% 4,41.861
ZAFER PARTİSİNAİM SÖYLEMEZOĞLU% 2,441.033
YENİDEN REFAHSABRİ MANDEV% 2,13900
DİĞER% 0,31132
DEVA PARTİSİGÖRKEM KARAKAŞ% 0,28118
BÜYÜK BİRLİKİSMAİL CEYLAN% 0,28117
TKPSADIK ÇİÇEK% 0,2294
BTPİBRAHİM VURAL% 0,2188
HÜDA PARMEHMET SABRİ AĞAYA% 0,1565
VATAN PARTİSİZAKİNE KÖROĞLU% 0,0624
MİLLETALİ SELMAN KOÇAK% 0,0416
BAĞIMSIZMETİN ALGÜL% 0,0416
HKPAHMET ZORBA% 0,0314
ABPSUAT BAHARLI% 0,0312
ERGENE

Açılan Sandık Oranı : % 45,51
Katılım Oranı : % 83,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMÜGE YILDIZ TOPAK% 41,738.028
CHPRASİM YÜKSEL% 40,347.760
DİĞER% 10,291.979
DEM PARTİAYLA EROĞLU% 3,32638
İYİ PARTİBORA KÜÇÜKÇETİN% 2,75530
YENİDEN REFAHMUSTAFA PAŞAOĞLU% 0,98188
ZAFER PARTİSİMAHMUT GÖKTEKİN% 0,2651
DEVA PARTİSİİSA KALAYCI% 0,119
BÜYÜK BİRLİKAHMET ALTEKİN% 0,0714
SAADETİSHAK BEYAZAY% 0,036
MEMLEKETLEVENT FİLİZLİ% 0,035
DSPSEZAYİ UÇAR% 0,024
BTPİPEK KESKİN% 0,024
DPHÜSEYİN ÖZEN% 0,024
HKPHAMDİ EMRE OLKUN% 0,023
HÜDA PARMAHMUT SÖNMEZ% 0,012
MİLLETSALER YILMAZ% 0,012
VATAN PARTİSİKENAN SERBEST% 01
HAYRABOLU

Açılan Sandık Oranı : % 53
Katılım Oranı : % 87,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTUNCER BAŞOĞLU% 49,665.756
AK PARTİOSMAN İNAN% 35,674.134
DİĞER% 6,76784
İYİ PARTİMUHİTTİN İZGİ% 6,16714
BÜYÜK BİRLİKTAYFUN ERTOKOŞ% 0,5766
SAADETARİF YALÇIN% 0,5260
YENİDEN REFAHABDULLAH AHTİK% 0,3439
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KURTULAN% 0,2225
MEMLEKETMEHMET YILMAZ% 0,067
BTPCEVDET ÖZTÜRK% 0,034
HÜDA PARABDULSEMED MEMİŞ% 0,011
KAPAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 19
Katılım Oranı : % 75,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA ÇETİN% 34,854.947
CHPİRFAN MANDALI% 34,384.881
YENİDEN REFAHSALİH BEZGİN% 20,242.873
İYİ PARTİGÜRKAN MANDALI% 5,52784
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT KAĞAN DEMİREL% 1,71243
DİĞER% 0,99141
DEVA PARTİSİABDULLAH BUZ% 0,85121
BÜYÜK BİRLİKFATİH DİLER% 0,72102
BTPMAHMUT KILIÇCI% 0,2840
DPBAHRİ ŞABAN KARAKAMA% 0,228
HÜDA PARVEYSİ GÜNGÖR% 0,1724
MİLLETELİF KARATAŞ% 0,0912
MALKARA

Açılan Sandık Oranı : % 56,88
Katılım Oranı : % 81,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNERGİZ KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK% 49,459.955
AK PARTİGEDİZ COŞKUN% 48,839.829
İYİ PARTİMERAL SEMİZ KABAAĞAÇ% 0,61122
ZAFER PARTİSİTİMUÇİN GÜVEN% 0,2856
DİĞER% 0,2550
YENİDEN REFAHKEREM BEDİRHAN% 0,1938
DSPYILMAZ YILDIZ% 0,0918
SAADETÖZAY DİLBER% 0,0715
BTPNURİ OSMAN YILMAZ% 0,0714
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN KOCABAŞ% 0,0612
DPEFRAHİM ÇELİK% 0,048
HKPBERNA ŞEKERCİOĞLU% 0,037
HÜDA PAREBUBEKİR MAHMUTOĞLU% 0,023
MİLLETALİ EK% 0,013
MARMARAEREĞLİSİ

Açılan Sandık Oranı : % 34,67
Katılım Oranı : % 73,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA ONUR BOZKURTER% 30,841.931
AK PARTİHİKMET ATA% 25,331.586
MEMLEKETMİTHAT SOYLU% 24,531.536
DEM PARTİDENİZ TÜRKMENOĞLU% 5,65354
DSPBETÜL SARIKURT% 5,45341
İYİ PARTİZEKİ UZUN% 4,23265
YENİDEN REFAHADEM GÜRBÜZ% 2,04128
DİĞER% 1,4188
ZAFER PARTİSİHAZAL YAKA% 0,138
MİLLETMUSTAFA YETİMOVA% 0,16
TİPCANKORAY SÖYLEMEZ% 0,16
BTPREFİK TÜTER% 0,053
HÜDA PARHASAN TEKİN% 0,053
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ALİ GÖK% 0,032
DEVA PARTİSİNURGÜL CANBAŞ% 0,032
BAĞIMSIZTUNCAY TIRAŞ% 0,032
MURATLI

Açılan Sandık Oranı : % 19,75
Katılım Oranı : % 76,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAROL TÜREL% 55,551.777
MHPİMDAT ALTINTAŞ% 27,51880
GELECEK PARTİSİKEREM DEMİR% 9,25296
İYİ PARTİNAMIK GEÇKO% 2,8190
YENİDEN REFAHYASİN ŞEN% 0,9731
DİĞER% 0,9430
DSPİBRAHİM VERGİLİ% 0,8126
BÜYÜK BİRLİKMETİN IŞIK% 0,6621
ZAFER PARTİSİBERKANT ÇELİK% 0,5919
DPMUSTAFA ÖZEN% 0,4113
HÜDA PARGÜLEMİR KIZILŞAH% 0,165
HKPNAZİFE ERDEMCİ% 0,134
MİLLETMEHMET BİROL KAKI% 0,124
BTPFATİH HAYDAR CİVELEK% 0,093
SARAY

Açılan Sandık Oranı : % 10,61
Katılım Oranı : % 80,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDÜL TAŞYASAN% 61,692.051
MHPMÜMİN BULUŞ% 20,66687
İYİ PARTİHÜSEYİN GÜNTAY% 9,6319
YENİDEN REFAHYASİN AYDOĞDU% 2,9598
ZAFER PARTİSİAHMET MUHAMMET ÇABUK% 0,930
BÜYÜK BİRLİKRECEP ALİ CAN% 0,7224
SAADETŞABAN MISIRLI% 0,6923
BAĞIMSIZALPER AKI% 0,6321
BTPAHMET MEMİŞ% 0,4515
DEVA PARTİSİTARIK ATANSOY% 0,3913
VATAN PARTİSİAYNUR TUTKUN% 0,3913
HÜDA PARİSKAN CENGİZ% 0,310
DPSABRİ KUTLUK% 0,217
MİLLETMEHMET ÖZBAYRAK% 0,186
HKPAYBARS YALÇINKAYA% 0,155
ABPMESUT DEMİRCAN% 0,093
SÜLEYMANPAŞA

Açılan Sandık Oranı : % 26,49
Katılım Oranı : % 81,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVOLKAN NALLAR% 54,7617.027
AK PARTİGÖKHAN SAYGI% 33,2910.352
DİĞER% 4,721.469
İYİ PARTİBARIŞ BİLGE% 3,671.140
ZAFER PARTİSİCEREN BİLİR% 1,13353
YENİDEN REFAHALİ RIZA ÖZEN% 0,94294
DEM PARTİNESİP GÜNEŞ% 0,69215
DSPOSMAN ÇİNAR% 0,2680
SAADETATAKAN YAŞAR% 0,1753
BÜYÜK BİRLİKMESUT UÇAR% 0,0927
MEMLEKETHARUN ELİGÜZEL% 0,0722
BTPKEMAL İŞCAN% 0,0619
DPMETİN KORKMAZ% 0,0618
HÜDA PAREDİP ALEV% 0,0515
MİLLETOYA KARACAOĞLU% 0,025
VATAN PARTİSİERKAN KAYA% 0,013
MİLLİ YOLBURAK UMUR% 0,012
ŞARKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 32,29
Katılım Oranı : % 75,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALPAY VAR% 40,512.827
İYİ PARTİHÜSEYİN AKKOÇ% 36,72.561
AK PARTİGÖRKEM GÖKKAYA% 21,251.483
ZAFER PARTİSİTANYA MİHRİNAZ ÜNKAYA% 0,4431
BÜYÜK BİRLİKNURİ ULUDAĞ% 0,2618
BTPİLKAY İZKESEN% 0,2417
YENİDEN REFAHDAĞISTAN YİLDİRİM% 0,2215
DEVA PARTİSİBERFU VARDAR% 0,139
DPBEKİR PAKOL% 0,118
HÜDA PARCÜNDULLAH EROL% 0,17
MİLLETSAMET KARATAŞ% 0,043

Kaynak: AA

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