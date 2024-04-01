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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 00:05
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MERKEZ

Toplam Sandık : 334
Toplam Seçmen : 109.810
Açılan Sandık : 302
Açılan Sandık Oranı : % 90,42
Kullanılan Oy : 79.986
Geçerli Oy : 78.326
Katılım Oranı : % 80,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET KEMAL YAZICIOĞLU% 52,7841.342
AK PARTİEYÜP EROĞLU% 29,6723.240
CHPMURAT YAZICI% 9,147.157
DİĞER% 3,782.963
YENİDEN REFAHMUHAMMED BAKİ GÜZEY% 1,481.159
İYİ PARTİHAKAN KARAGÖLLÜ% 1,291.007
SAADETSELİM IŞIK% 0,82643
DEVA PARTİSİSEDAT AY% 0,33261
MİLLETHASAN AYDIN% 0,21161
DEM PARTİGÜLCE VİDİNLİ% 0,18141
BTPFATMA MUMCUOĞLU% 0,0862
BAĞIMSIZSİNAN TÜRK% 0,0542
TKHGÖKHAN ERBİL% 0,0432
HÜDA PARHALİS ADIGÜZEL% 0,0430
ANAPMUSTAFA HİMMETBEYOĞLU% 0,0427
HKPBURCU ADEKA KALKAN% 0,0325
YTPYAŞAR ÇINAR% 0,0218
DSPZAFER GALİP ÖZBERK% 0,018
HAK-PARNURETTİN KIZILDAĞ% 0,018
ALMUS

Açılan Sandık Oranı : % 69,23
Katılım Oranı : % 86,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPBEKİR ÖZER% 49,131.042
AK PARTİYÜKSEL MIRZAOĞLU% 48,561.030
TİPHEVAL DENİZ BOĞA% 1,3228
YENİDEN REFAHİBRAHİM DEMİRAY% 0,388
SAADETDURAN KAYA% 0,235
BTPNİLGÜN UZ% 0,194
DEVA PARTİSİSERKAN ÇETİN% 0,194
ARTOVA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ GÜNER% 60,971.445
MHPNAZİF ÇUHACI% 38,19905
YENİDEN REFAHGÖKHAN ÇELİK% 0,5112
SAADETALİM DİRİCAN% 0,256
TİPBAHAR AYÇA OKÇUOĞLU GÖKSEL% 0,041
DEVA PARTİSİHÜSEYİN SERDAR BERDAN% 0,041
BAŞÇİFTLİK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞABAN BOLAT% 50,131.283
MHPGÜRSEL BAYRAM% 44,941.150
İYİ PARTİŞENEL KORKMAZ% 4,22108
YENİDEN REFAHMETİN KOÇAN% 0,277
BTPBİLAL AKYÜZ% 0,123
TİPHÜSEYİN ÖZDEMİR% 0,082
DEVA PARTİSİEMRE ŞAŞMAZ% 0,082
SAADETOSMAN TOYGUN% 0,082
ANAPAHMET ERENALP% 0,041
DİĞER% 0,041
ERBAA

Açılan Sandık Oranı : % 55,35
Katılım Oranı : % 82,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPERTUĞRUL KARAGÖL% 52,3411.928
AK PARTİÖMER ÇETİN% 32,437.391
İYİ PARTİMELİKE TEPECİK% 7,271.657
CHPCOŞKUN TONKAL% 4,661.062
YENİDEN REFAHMUSTAFA AKIN% 1,33304
SAADETMEHMET ERER% 0,85194
DİĞER% 0,67153
BTPMUSTAFA ENES BAŞARA% 0,1431
HÜDA PARMUSTAFA GÖZEL% 0,0920
DEVA PARTİSİKEREM BAĞ% 0,0819
TİPTÜNAY YAKAR% 0,0512
HKPHÜLYA AR% 0,0511
ANAPDİLEK ÖZŞAHİN% 0,048
NİKSAR

Açılan Sandık Oranı : % 86,90
Katılım Oranı : % 81,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSEMİH TEPEBAŞI% 36,426.252
MHPAZMİ YILDIRIM% 32,895.646
CHPCEM ÇITAK% 16,452.824
İYİ PARTİŞAFAK GÜMEN% 9,61.648
YENİDEN REFAHDAVUT BERDİBEK% 3,37579
SAADETMURAT KEÇECİ% 0,62107
HKPHÜSNE İNAL% 0,1220
BTPYUSUF ERASLAN% 0,1220
MİLLİ YOLERDOĞAN TAŞ% 0,1220
ANAPGÖKHAN ERGEN% 0,1119
DEVA PARTİSİALİ BOZDEMİR% 0,1119
HÜDA PAREKREM ZEREY% 0,0713
PAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 85,71
Katılım Oranı : % 90,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPŞERAFETTİN PERVANLAR% 49,71.486
AK PARTİERDOĞAN YILMAZ% 44,881.342
CHPMUSTAFA HADİ ÇAVUŞOĞLU% 3,78113
İYİ PARTİTUBA ALOĞLU% 1,0431
YENİDEN REFAHMEHMET ÖZ% 0,4313
HKPTÜRKMEN PALA% 0,072
SAADETÖMERCAN KILINÇ% 0,072
BTPDAVUT OKUR% 0,031
REŞADİYE

Açılan Sandık Oranı : % 83,33
Katılım Oranı : % 84,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPERGÜL ÜNAL% 53,52.497
AK PARTİKAZIM ELMAS% 42,922.003
CHPGÜLTEKİN YILMAZ% 2,51117
SAADETRECAİ DEMİRYÜREK% 0,4119
YENİDEN REFAHMUZAFFER ÇAĞLAR% 0,3215
BTPTURGUT AYDIN% 0,178
DEVA PARTİSİATAMAN AY% 0,136
BAĞIMSIZERGÜN TAVŞAN% 0,042
SULUSARAY

Açılan Sandık Oranı : % 83,33
Katılım Oranı : % 85,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPDAVUT KILIÇ% 62,821.421
AK PARTİHALİL DEMİRKOL% 36,78832
YENİDEN REFAHMURAT ÇÖRT% 0,358
SAADETİSMAİL YILMAZ% 0,051
TURHAL

Açılan Sandık Oranı : % 90,85
Katılım Oranı : % 83,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET ERDEM URAL% 40,1213.998
AK PARTİÜMİT SOYLU% 26,629.290
MHPORHAN YAYLI% 24,268.466
BAĞIMSIZYUSUF BAYIN% 3,511.225
DİĞER% 2,04711
YENİDEN REFAHHATİCE AKDOĞAN% 0,94329
SAADETİBRAHİM TIKAÇ% 0,85298
İYİ PARTİMUAMMER BALOĞLU% 0,83288
BTPDAVUT ALKAN% 0,5175
HÜDA PARYAKUP BİNİCİ% 0,1240
DEM PARTİMUHAMMET EMİN ÖZEN% 0,1137
DEVA PARTİSİMERVE CIMBIZ% 0,0726
HKPDENİZ BİN% 0,0312
YEŞİLYURT

Açılan Sandık Oranı : % 18,75
Katılım Oranı : % 80,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUHSİN YILMAZ% 52,48254
AK PARTİKÜBRA SEVER TAŞKIRAN% 45,25219
YENİDEN REFAHMEHMET ÖZTÜRK% 1,869
DEVA PARTİSİGÖKHAN KARGACIOĞLU% 0,412
ZİLE

Açılan Sandık Oranı : % 87,5
Katılım Oranı : % 78,88

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPŞÜKRÜ SARGIN% 37,846.495
MHPALİ ÖZGAN% 35,376.072
AK PARTİMUSTAFA TAŞTAN% 24,464.198
İYİ PARTİORHAN SENEMOĞLU% 0,85146
YENİDEN REFAHHÜMEYRA AKÇA% 0,5798
DİĞER% 0,3967
SAADETNİHAT UTAŞ% 0,2238
HÜDA PARSERVET ÇAKMAK% 0,118
BTPMEHMET SORUT% 0,0611
DEM PARTİAZAD KAYA% 0,0610
ANAPMUSTAFA AKYÜZ% 0,058
DEVA PARTİSİYUNUS EMRE ASLAN% 0,035

Kaynak: AA

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