TOKİ İstanbul kura çekimi için geri sayım başladı! Bu listeleri mutlaka kontrol edin
11.03.2026 10:57
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da yapılacak 100 bin konutluk kura çekimi için geri sayım başladı. Kura çekim tarihi için resmi bir açıklama bekleniyor. Öte yandan başvurusu kabul edilen adayların listeleri TOKİ’nin resmi internet sitesinde yayımlandı; vatandaşlar T.C. kimlik numaralarıyla sonuçlarını sorgulayabiliyor.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da yapılacak 100 bin konutluk kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ankara ve İzmir’de kura süreçlerinin tamamlanmasının ardından gözler şimdi İstanbul için açıklanacak resmi kura takvimine çevrildi.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Türkiye genelindeki kura çekimlerinde sona yaklaşılırken, İstanbul için tarih henüz netleşmedi. Mart ayının ilk haftasında Ankara ve İzmir’deki kuraların tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca başvuru sahibinin gözü İstanbul’da yapılacak çekilişlere çevrildi.

TOKİ’nin kura maratonunda sıradaki büyük durak İstanbul olacak. Yaklaşık 100 bin konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimlerinin bu hafta içinde (9-14 Mart) açıklanacak takvimle netleşmesi bekleniyor. Açıklanacak programa göre kuraların ilçe ilçe ve günlere yayılarak yapılacağı öngörülüyor.

Çekilişler noter huzurunda gerçekleştirilecek ve her zamanki gibi canlı yayınla vatandaşlara duyurulacak. Böylece başvuru sahipleri kura sonuçlarını anlık olarak takip edebilecek.

Türkiye genelinde şimdiye kadar 79 ilin kura çekimi tamamlandı. Sürecin finalinin ise İstanbul ve Çorum ile yapılacağı belirtiliyor. Bakanlık ve TOKİ yetkilileri, tüm kura sürecinin mart ayı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını ifade ediyor.

BAŞVURU LİSTELERİ YAYIMLANDI

İstanbul TOKİ projesine başvuran vatandaşlar için başvuru değerlendirme süreci de tamamlandı. Başvurusu kabul edilen ve reddedilen adayların listeleri TOKİ’nin resmi internet sitesinde yayımlandı. Adaylar T.C. kimlik numaralarıyla sisteme girerek sonuçlarını kontrol edebiliyor.

ŞEHİT VE GAZİ AİLESİ KATEGORİSİ KURA LİSTESİ İÇİN TIKLATIN

ENGELLİ KATEGORİSİ KURA LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

EMEKLİ KATEGORİSİ KURA LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

GENÇ KATEGORİSİ KURA LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ÜÇ ÇOCUK VE ÜZERİ KATEGORİSİ KURA LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER KATEGORİSİ KURA LİSTELERİ EKRANI ŞÖYLE:

BAŞVURU NUMARASI 000002-0324325 ARASINDA OLANLAR

BAŞVURU NUMARASI 0324327-1421401 ARASINDA OLANLAR

BAŞVURU NUMARASI 421406-2013507 ARASINDA OLANLAR

BAŞVURU NUMARASI 2013509-2689356 ARASINDA OLANLAR 

1+1 VE 2+1 EVLER İÇİN ÖDEME PLANI VE PEŞİNAT TUTARLARI

İstanbul TOKİ konutları için ödeme planı da belli oldu. Buna göre;

55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,

65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,

80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.

Bununla birlikte başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1 önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecek.

Sizin düşünceleriniz neler ?

