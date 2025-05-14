Trump: "Selman ve Erdoğan'la görüşmemin ardından yeni bir başlangıç yapmaları için Suriye'ye tüm yaptırımları kaldırıyoruz""Şu anda Suriye'deki yeni... - Son Dakika
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Trump: "Selman ve Erdoğan'la görüşmemin ardından yeni bir başlangıç yapmaları için Suriye'ye tüm yaptırımları kaldırıyoruz""Şu anda Suriye'deki yeni...

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- Trump: "Selman ve Erdoğan'la görüşmemin ardından yeni bir başlangıç yapmaları için Suriye'ye tüm yaptırımları kaldırıyoruz" "Şu anda Suriye'deki yeni hükümetle normalleşmeyi araştırıyoruz" ABD Başkanı Donald Trump, Riyad'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi-ABD Zirvesi'nde yaptığı...

14.05.2025 15:13
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- Trump: "Selman ve Erdoğan'la görüşmemin ardından yeni bir başlangıç yapmaları için Suriye'ye tüm yaptırımları kaldırıyoruz"

"Şu anda Suriye'deki yeni hükümetle normalleşmeyi araştırıyoruz"

RİYAD - ABD Başkanı Donald Trump, Riyad'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi-ABD Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemin ardından yeni bir başlangıç yapmaları için Suriye'ye tüm yaptırımları kaldırıyoruz. Bu yaptırımlar yıkıcı ve çok güçlüydü" ifadelerini kullandı. Trump, şu anda Suriye'deki yeni hükümetle normalleşmeyi araştırdıklarını ifade etti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Halid bin Muhammed El Nahyan, Bahreyn Kralı Şeyh Hamad bin İsa El Halife, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al-Thani, Umman Başbakan Yardımcısı El Seyyid Esad Tarık Teymur El Said, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmad es-Sabah ve Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi'nin katılımıyla "Körfez İşbirliği Konseyi (KİK)-ABD Zirvesi" gerçekleştirildi. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesi ve Filistinliler için kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti. Veliaht Prens, Körfez ülkeleri ile ABD arasındaki ilişkilerin "daha da ileri seviyelere" taşınmasını umduğunu belirterek, "Devletlerimizin menfaati doğrultusunda her alanda yeni ufuklar açmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Körfez ülkelerinin Orta Doğu'daki gerginliği azaltmak için ABD ile iş birliği yapmayı istediğini söyleyen Muhammed bin Selman, Yemen ve Sudan'da devam eden çatışmalara da "diplomatik çözümler" bulunması çağrısı yaptı.

" İran'ın terörü desteklemeyi bırakması, nükleer silah edinme çabalarını durdurması gerekiyor"

ABD Başkanı Donald Trump ise konuşmasında, "Körfez ülkeleri istikrarlı, barışçıl ve müreffeh bir Orta Doğu kurulmasının ön saflarında yer alıyor. Böyle bir ilerleme gördüğümü söylemeliyim. Gerçekten inanılmaz" ifadelerini kullandı.

Trump, "Bütün dünya Orta Doğu'yu izliyor ve birçoğu kıskançlıkla izliyor. Bu bölge için inanılmaz anlaşmalar mümkün. Çok kötü aktörlerden oluşan küçük bir grubun saldırganlığını durdurabilirsek Orta Doğu'da inanılmaz fırsatlar oluşturabileceğimize dair umutluyum" dedi.

Trump, selefi Joe Biden'ı İran ve vekillerini güçlendirmekle ve Körfez müttefiklerine "sırtını dönmekle" suçladı. Trump, "O günler geride kaldı. Bu masadaki herkes benim sadakatimin kimle olduğunu biliyor. Dostlarımız ve ortaklarımızla birlikte duracağız ve hepimizi tehdit eden saldırganlığa karşı koyacağız" dedi.

Yönetiminin İran petrolüne uyguladığı yaptırımları hatırlatan Trump, ikincil yaptırımların uygulanması için diğer liderlere çağrıda bulunarak, yeni bir nükleer anlaşma istediğini bir kez daha dile getirdi. Trump, "İran ile bir anlaşma yapmak istiyorum. Ancak bunun gerçekleşmesi için İran'ın terörü desteklemeyi bırakması, kanlı vekalet savaşlarına son vermesi ve nükleer silah edinme çabalarını kalıcı ve doğrulanabilir şekilde durdurması gerekiyor. Nükleer silaha sahip olamazlar" şeklinde konuştu.

"Tüm rehineler serbest bırakılmalı. Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum"

Trump, Gazze'ye saldırılara da değinerek, "Bu bölgedeki pek çok kişi, Filistin halkı için güvenli ve onurlu bir gelecek umudunu paylaşıyor" dedi. Trump, Körfez İşbirliği Konseyi liderlerine çatışmayı sona erdirmek için üstlendikleri yapıcı rolden dolayı minnettar olduğunu belirtirken, Hamas'ın İsrail asıllı ABD'li rehine Edan Alexander'ın serbest bırakmasına yardımcı olan liderlerine teşekkür etti. Trump, "Sonuç olarak tüm rehineler serbest bırakılmalı. Bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum" dedi.

"Şu anda Suriye'deki yeni hükümetle normalleşmeyi araştırıyoruz"

Zirveden önce Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara ile görüştüğünü belirten Trump, "(Suudi Arabistan Veliaht Prensi) Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemin ardından yeni bir başlangıç yapmaları için Suriye'ye tüm yaptırımları kaldırıyoruz. Bu yaptırımlar yıkıcı ve çok güçlüydü. Muhammed bin Selman ile konuştum ve Türkiye'deki dostumla (Erdoğan) da konuştum. Bunun onlara bir şans vereceğini güçlü bir şekilde hissettim. Bunu yapmak benim için bir onur. Şu anda Suriye'deki yeni hükümetle normalleşmeyi araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Lübnan'da bu yılın başlarında yeni bir cumhurbaşkanı ve başbakan seçilmesinin ardından ülkenin "Hizbullah'ın pençesinden kurtulması için yeni bir şansı" olduğunu söyledi.

İsrail ile ilişkileri normalleştirme çağrısı

Trump, ilk döneminin sonunda Orta Doğu'daki tüm ivmenin "barışa doğru" olduğunu, ilerlemenin devam etmesini umduğunu belirtti. Trump, "Bütün dünya sizin yaptıklarınızı konuşuyor. Gelişen ve dünyanın coğrafi merkezi olan bir Orta Doğu kurmalısınız" dedi. Trump ayrıca daha fazla ülkenin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesini umduğunu dile getirdi. Konuşmasını kendisini Riyad'da ağırladığı için Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a teşekkür ederek sonlandıran Trump, "Sizinle birkaç gün geçirmek benim için onurdu. Sizi yakında tekrar göreceğim ve sizi çok sık göreceğim" dedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed kapanış konuşmasında, "Körfez İşbirliği Konseyi liderlerine ve Sayın Başkan Trump'a katılımlarından dolayı teşekkürlerimizi ve takdirlerimizi iletiyoruz. Bu, bağlarımızın gücünü yansıtıyor. Gelecekte daha fazla iş birliği yapmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Trump: 'Selman ve Erdoğan'la görüşmemin ardından yeni bir başlangıç yapmaları için Suriye'ye tüm yaptırımları kaldırıyoruz''Şu anda Suriye'deki yeni... - Son Dakika

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