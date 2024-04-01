TUNCELİ SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|80
|Toplam Seçmen
|:
|24.625
|Açılan Sandık
|:
|67
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,75
|Kullanılan Oy
|:
|14.651
|Geçerli Oy
|:
|14.029
|Katılım Oranı
|:
|% 71,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|CEVDET KONAK
|% 39,57
|5.551
|CHP
|ALİ MUSTAFA ÇELİK
|% 33,47
|4.696
|AK PARTİ
|ERKAN EROĞLU
|% 14
|1.964
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN AYGÜN
|% 7,52
|1.055
|ZAFER PARTİSİ
|KENAN AHMET TAYŞUN
|% 0,96
|135
|İYİ PARTİ
|ESER KÖSE
|% 0,69
|97
|YENİDEN REFAH
|ERDAL SAYLAN
|% 0,64
|89
|BTP
|METİN GEYİK
|% 0,6
|84
|BAĞIMSIZ
|AYDIN POLAT
|% 0,6
|84
|TKP
|ÖZCAN SARISALTIK
|% 0,47
|66
|BAĞIMSIZ
|TANER YILDIZ
|% 0,43
|60
|DEVA PARTİSİ
|VEYSEL GÜLER
|% 0,32
|45
|HÜDA PAR
|MUHAMMED ATA YÜKSEL
|% 0,2
|28
|DSP
|MEHMET ÖNDER İŞTUTAN
|% 0,11
|16
|DİĞER
|% 0,09
|12
|SAADET
|MUHAMMED NEDİM SADAK
|% 0,07
|10
|YTP
|HAMDİ ÇAKAR
|% 0,06
|9
|HAK-PAR
|MESUT KAPLAN
|% 0,06
|9
|AP
|HIDIR AÇIKBAŞ
|% 0,06
|8
|VATAN PARTİSİ
|NİHAL GÜNDOĞAN
|% 0,06
|8
|MİLLET
|MEHMET PINAR
|% 0,02
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM ENES SOMYÜREK
|% 50,3
|1.098
|CHP
|NEVZAT ALTAN
|% 37,29
|814
|MHP
|HASAN HAYRİ KANDU
|% 10,22
|223
|YENİDEN REFAH
|KADİR KILIÇ
|% 1,42
|31
|DEVA PARTİSİ
|RECEP YILDIRIM
|% 0,5
|11
|SAADET
|ABDULMACİT TAŞDELEN
|% 0,18
|4
|BTP
|ALİ HAYDAR KUŞBAY
|% 0,09
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SOL PARTİ
|AYDIN KAYA
|% 23,51
|478
|CHP
|SEYFİ GEYİK
|% 22,08
|449
|TİP
|ATTİLA BULUT
|% 20,76
|422
|AK PARTİ
|ALİ HAYDAR TUNÇEL
|% 19,97
|406
|BAĞIMSIZ
|HAKKI BALIK
|% 11,56
|235
|BTP
|FATIMA BEKTAŞ
|% 0,59
|12
|MHP
|ERHAN GÜLER
|% 0,49
|10
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA POLAT
|% 0,44
|9
|İYİ PARTİ
|CEMGİL CEVAHİR
|% 0,25
|5
|DEVA PARTİSİ
|DOĞAN CAN YILDIRIM
|% 0,2
|4
|SAADET
|MUHAMMET ÇELİK
|% 0,15
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÜMİT TAYHAVA
|% 52,15
|401
|EMEP
|RIZA CANGÖZ
|% 36,41
|280
|AK PARTİ
|MURAT BECERİKLİ
|% 8,45
|65
|YENİDEN REFAH
|ORHAN ERTÜRK
|% 1,04
|8
|MHP
|NİYAZİ KORKMAZ
|% 0,91
|7
|BTP
|AHMET BERAT ÖZER
|% 0,52
|4
|İYİ PARTİ
|ÖZLEM AYGÜL
|% 0,39
|3
|SAADET
|FURKAN DURSUN TAŞ
|% 0,13
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 76,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ EMRAH TEKİN
|% 53,59
|508
|BAĞIMSIZ
|CAFER KIRMIZIÇİÇEK
|% 23,21
|220
|AK PARTİ
|SERDAR PARLAK
|% 16,14
|153
|DEM PARTİ
|ŞÜKRÜ DÜZTAŞ
|% 3,48
|33
|BTP
|FATMA TÜTER ÖZTÜRK
|% 1,69
|16
|MHP
|CANER TURMUŞ
|% 1,27
|12
|YENİDEN REFAH
|İRFAN KAYMAK
|% 0,21
|2
|DEVA PARTİSİ
|CAN AKIN
|% 0,21
|2
|İYİ PARTİ
|MURAT YIKILMAZ
|% 0,1
|1
|SAADET
|ABDURRAHMAN BOYRAZ
|% 0,1
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 73,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA SARIGÜL
|% 33,64
|685
|EMEP
|HÜSEYİN TEKİNOĞLU
|% 30,55
|622
|AK PARTİ
|GÜLLÜ PEZEK
|% 29,08
|592
|DSP
|JALE GÜNDÜZKANAT
|% 2,06
|42
|BÜYÜK BİRLİK
|EROL ÇALIŞKAN
|% 1,52
|31
|İYİ PARTİ
|FATİH KARAYOL
|% 0,74
|15
|YENİDEN REFAH
|SERCAN PEHLİVAN
|% 0,74
|15
|MHP
|KAMİL ARSLAN
|% 0,74
|15
|SAADET
|ENES BURAK POYRAZ
|% 0,44
|9
|BTP
|MEHMET ALP PAK
|% 0,34
|7
|DEVA PARTİSİ
|YASEMİN GÜNAYDIN
|% 0,15
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RECAİ VURAL
|% 37,64
|1.515
|EMEP
|KENAN ÇETİN
|% 31,21
|1.256
|CHP
|İSMAİL ASLAN
|% 24,97
|1.005
|MHP
|İRFAN SAĞLIYAN
|% 5,12
|206
|DEVA PARTİSİ
|BİRSEN AKIN
|% 0,52
|21
|YENİDEN REFAH
|FETHİ AHMET POLAT
|% 0,3
|12
|BTP
|MEHTAP GEYİK
|% 0,17
|7
|SAADET
|MEHMET FATİH YALÇIN
|% 0,07
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 71,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MÜSLÜM TOSUN
|% 57,08
|492
|AK PARTİ
|ÇAĞNUR KILIÇOĞLU
|% 28,31
|244
|BAĞIMSIZ
|NURETİN ÖZGÜREL
|% 9,98
|86
|BTP
|YUSUF AYDIN
|% 1,62
|14
|MHP
|ASİM KOÇOĞLU
|% 1,39
|12
|SAADET
|FURKAN BATUHAN ECEVİT
|% 0,81
|7
|YENİDEN REFAH
|TURGUT YILDIRIM
|% 0,46
|4
|İYİ PARTİ
|İNAN ÇEKER
|% 0,35
|3
Son Dakika › Güncel › TUNCELİ SON - Son Dakika
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Yahyalı ilçesinde oyların yüzde 42,39'unu alan Cumhur İttifakı Adayı Esat Öztürk, başkanlığa seçildi. Yeniden Refah Partisi Adayı Veysel Ekinci yüzde 40,17 oy alırken, İYİ Parti Adayı Mustafa Balcı yüzde 9,58, CHP Adayı Mehmet Acarbaş yüzde 2,43 ve Saadet Partisi Adayı Nuh Tosun yüzde 2,38 oy aldı.
Kırşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Selahattin Ekicioğlu, kesin olmayan sonuçlara göre 37 bin 240 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Osman Arslan ise 26 bin 368 oyda kaldı. Ekicioğlu, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış ve 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Kırşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.
Çorum Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Halil İbrahim Aşgın, kesin olmayan sonuçlara göre zafer elde etti. Aşgın, 53 bin 612 oy alarak CHP adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu'nu geride bıraktı. Aşgın, Çorum doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu ve Marmara Üniversitesi'nde yerel yönetimler alanında yüksek lisans yaptı. Ayrıca, Hitit Üniversitesi'nde din sosyolojisi alanında doktora derecesi bulunan Aşgın, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde de AK Parti'den Çorum Belediye Başkanı seçilmiştir.
Kayseri'de yapılan büyükşehir belediye seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Memduh Büyükkılıç, tekrar başkan seçildi. Diğer adayların aldığı oy sayıları da açıklandı.
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