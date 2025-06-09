Turabi Çamkıran, Policinin Şehit Olmasıyla İlgili Soruşturma Kapsamında İddianamede Yer Aldı - Son Dakika
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Turabi Çamkıran, Policinin Şehit Olmasıyla İlgili Soruşturma Kapsamında İddianamede Yer Aldı

Turabi Çamkıran, Policinin Şehit Olmasıyla İlgili Soruşturma Kapsamında İddianamede Yer Aldı
09.06.2025 17:09
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Kağıthane'de 25 Ağustos 2023'te polis memuru Hakan Telli'nin şehit olduğu saldırıda kullanılan silahla ilgili soruşturma sonucu, aralarında yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran'ın da bulunduğu 43 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Sanıkların 'izinsiz ateşli silah bulundurma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamede Çamkıran'ın kız arkadaşına ruhsatsız tabanca temin ettiği bilgisi yer alıyor.

Kağıthane'de 25 Ağustos 2023'te polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği, 1 polis memurunun da yaralandığı saldırıda kullanılan silahla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 43 sanık hakkında iddianame düzenlendi. Sanıklar arasında yarışma programında ünlenen Turabi Çamkıran'ın da olduğu öğrenildi. Sanıklar hakkında 'İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Kağıthane'de 25 Ağustos 2023'te açılan ateş sonucu polis memuru Hakan Telli şehit olmuş, 1 polis memuru da yaralanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polise isabet eden kurşunların Türkiye'de üretimi olmayan bir silahtan çıktığı bilgisine ulaşıldı. Delillerin toplanması, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler tespit edildi. 18 Nisan 2024'te Ankara, Antalya, Düzce, Eskişehir, Kocaeli, Mersin, Samsun, Sakarya, Trabzon ve Yalova'nın da aralarında bulunduğu İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 polis memurunun da aralarında bulunduğu 19'u tutuklu 43 kişi, sanık sıfatıyla iddianamede yer aldı. Hazırlanan iddianamede, bir yarışma programı ile tanınan Turabi Çamkıran da bulunuyor. Çamkıran'ın kız arkadaşı T.A.A.'ya, sanık M.Ş.'den ruhsatsız tabanca temin ettiği kaydedildi.

'BENİM KIZIN EMANETİNİ UNUTMA'

İddianamede, sanık M.Ş.'nin el konulan dijital materyallerinde Turabi Çamkıran'ın 'TURBO TURBO' olarak kayıtlı olduğu ve Çamkıran'ın, kız arkadaşı T.A.A.'ya ruhsatsız tabanca temin ettiği kaydedildi. İncelenen dijital metaryellerde Turabi Çamkıran ile sanık M.Ş. arasında geçen diyalog da iddianamede yer aldı. Çamkıran'ın "Benim kızın emanetini unutma. Kral, ayın 15'i giderken emaneti sana bırakacağız ama sende dursun hep" dediği, sanık M.Ş.'nin ise "Emanet kolay" şeklinde cevap verdiği kaydedildi. 3 Aralık 2023 tarihinde Türkiye'ye geldiği belirlenen Çamkıran'ın, sanık M.Ş.'ye başka bir numaradan mesaj atarak "Gelinin numarasını kaydet kral, büyük ihtimal ondan yazarım" şeklinde yazdığı M.Ş.'nin de "Tamam kral yarın bu numaram açık olacak" dediği yer aldı.

'EMANETLE LOBİYE GİRME'

Sanık M.Ş.'nin, Turabi Çamkıran'a "Şu senin zımbırtıyı nasıl ulaştırayım, sana zımbırtıyı getireyim mi" dediği Çamkıran'ın ise, "Tamam adamın dibi. Emanetle lobiye girme arama var. Ben üstüme alırım. Beni aramıyorlar, şeflerini hırpaladım. Her gün adam mı aranır lan diye" şeklinde cevap verdiği kaydedildi.

KIZ ARKADAŞINA RUHSATSIZ TABANCA TEMİNİ

İddianamede, Turabi Çamkıran'ın, kız arkadaşı T.A.A.'nın, Sanık M.Ş.'den ruhsatsız tabancayı aldığı ve silah ticaretinin bu şekilde gerçekleştiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Turabi Çamkıran, Policinin Şehit Olmasıyla İlgili Soruşturma Kapsamında İddianamede Yer Aldı - Son Dakika

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