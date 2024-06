Türk Tabipleri Birliği'nin 76. Büyük Kongresi Başladı

Güncel

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 76. Büyük Kongresi başladı. Yeni Merkez Konseyi'nin belirleneceği kongrede mevcut Başkan Şebnem Korur Fincancı, yaptığı veda konuşmasında, "TTB Merkez Konseyi'nde olmak, meslektaşlarımın oluruyla başkanlığı yürütmek benim için çok kıymetli. Birlikte neler yapabileceğimizi gördük. Onlarla yan yana durmaktan onur duyuyorum. Biz tahakküme boyun eğmiyoruz" dedi.

TTB'nin 76. Büyük Kongresi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdülkadir Noyan Konferans Salonu'nda başladı. 65 tabip odasından 487 delegenin oy kullanacağı kongrede yeni yönetim için Etkin Demokratik TTB, Tabip Odaları İnisiyatifi ve Çağdaş Türk Hekimleri Birliği listeleri yarışacak. Kongrenin ilk günü divan seçimi, pandemide yaşamını yitiren hekimler için saygı duruşu, gündemin okunması ve mevcut TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın açılış konuşması ile başladı. Kongre divanına TTB eski genel başkanı Raşit Tükel seçildi.

Kongreye Dünya Tabipler Birliği Başkanı Dr. Ashok Phılıp, CHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Ankara Milletvekili Dr. Aylin Yaman, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk ile Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da katıldı.

Saygı duruşu sırasında, pandemide yaşamını yitiren hekimlerin isimleri ekrana yansıtıldı. Salonda bulunan hekimler, yaşamını yitiren isimleri alkışlarla andı. Kongrenin açılış konuşmasını mevcut başka Fincancı yaptı. Fincancı kürsüye çıktığı esnada bazı hekimler salondan ayrıldı. Bu durum salondakiler tarafından alkışlarla protesto edildi.

"Birlikte neler yapabileceğimizi gördük"

Fincancı konuşmasında, "Farklı düşünsek bile birbirimizi dinleme anlama yolunda zamanımızı geçirdik ve 76. Büyük kongreye geldik. Bundan dört yıl önce çok düşünmediğim görevi, 40 yıllık birikimimi katarım diyerek yanlarına geldim. Hekimlik uygulamam oldukça sert bir alana, insan hakları ihlallerine dair. Bu sertliği dört yıl içinde yaşadık. TTB Merkez Konseyi'nde olmak, meslektaşlarımın oluruyla başkanlığı yürütmek benim için çok kıymetli. Birlikte neler yapabileceğimizi gördük. Onlarla yan yana durmaktan onur duyuyorum. En zor günlerimde yanımda oldular. Biz tahakküme boyun eğmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her genç hekim arkadaşımızdan ikisi yurt dışına gitme planı yapıyor"

Fincancı konuşmasında TÜİK tarafından açıklanan ölüm rakamlarına ilişkin de konuştu. Bu rakamların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Filistin'de süren ölümlere değinen Fincancı hem Türkiye'de hem de dünyada hekimlik mesleğinin değersizleştirildiğini anlattı. Fazladan ölümleri hatırlatan Fincancı, bu ölümlerin bir kısmının Kovid-19 kaynaklı olduğuna dikkat çekti. Fincancı ayrıca bebek ve beş yaş altı ölüm hızının da arttığını söyledi. Yurt dışına gitmek için TTB'ye başvuran hekim sayısında yaşanan artışa işaret eden Fincancı, her on hekimden dokusunun hasta veya hasta yakınından şiddete maruz kaldığını söyledi. Fincancı, "Sorduğumuz her genç hekim arkadaşımızdan ikisi yurt dışına gitme planı yapıyor" dedi.

"Bu sistemi reddediyoruz"

Kongrede konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Doktor Zeliha Aksaz Şahbaz ise sözlerine hekimlik yaparken yaşamını yitirenleri anarak başladı. Şahbaz, "Beden ve ruh sağlığının, beden, ruh ve sosyal yönden tam bir iyilik olarak tanımladığımız sağlık, sağlık hayatının en önemli unsurudur. Temel taşıdır. Hayatın her alanını kapsayan toplumun sağlık için hakkı için her bireyin sağlıklı ortamlarda, sağlıklı bir çevrede temel ihtiyaçları karşılanarak, ücretsiz, nitelikli, çağdaş bir eğitim hakkıyla eşit vatandaş olarak yaşadığı bir toplumda ücretsiz, kaliteli sağlık hizmetine erişebildiği, sermaye için değil, halk için sosyal devletin kurulması olmazsa olmazımızdır. Savaşsız, sömürüsüz, eşit bir dünyanın kurulması temel mücadelemizdir. Hekimleri ve sağlık emekçilerimizi köleye dönüştüren bu sistemi reddediyoruz" dedi.

Kongrenin ikinci günü ise çalışma, mali ve denetleme raporlarının okunması ve görüşülmesiyle devam edecek. İkinci gün ayrıca TTB'nin 2024-2026 dönemi için aday başvuruları alınacak. Üçüncü gün ise seçim yapılacak. Seçim, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası önündeki öğrenci kantininde yapılacak.