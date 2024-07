Türkiye, 2024'ün İlk Yarısında Dünyaca Ünlü Sanatçıların Konserlerine Ev Sahipliği Yaptı

Güncel

Türkiye, 2024'ün ilk yarısında dünyaca ünlü sanatçıların konserlerine ev sahipliği yaptı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu yıl farklı şehirlerde gerçekleştirilen geniş kapsamlı konserlerde birçok uluslararası sanatçı müzikseverlerle buluştu.

Dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko, 9 Mart, 11 Mart ve 4 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da, 10 Mart'ta Ankara'da ve 13 Mart'ta İzmir'de hayranlarıyla bir araya geldi.

"Amar Pelos Dois" şarkısıyla 2017'de Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Portekizli sanatçı Salvador Sobral, İstanbul'daki ilk konserini İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) 29 Mart'ta verdi.

Şarkıcı Lara Fabian, dünya turnesi kapsamında, 25 Nisan'da İstanbul Volkswagen Arena'da, ödüllü keman virtüözü David Garrett ise 4 Mayıs'ta İzmir, 5 Mayıs'ta Ankara ve 7 Mayıs'ta İstanbul'da sahne aldı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Imany, yeni albümü Voodoo-Cello'nun Türkiye turnesi kapsamında 4-8 Haziran arasına İzmir, Ankara, Antalya ve İstanbul'da dinleyicilerle buluştu.

Kariyeri boyunca 5 kez Grammy Ödülü'ne, 6 kez de Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterilen ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli 8 Haziran'da BJK Tüpraş Stadyumu'nda konser verdi.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), sezonun son konserinde 22 Haziran'da dünyaca ünlü soprano Olga Peretyatko'yu ağırladı.

Buena Vista Social Club üyeleri, 8 sene aradan sonra "Buena Vista All Stars" adıyla 22 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.

Lübnanlı şarkıcı ve televizyoncu Nancy Ajram da 22 Haziran'da İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda sahne aldı.

Maximum Uniq Hall'de ise 28 Haziran'da "Maceo Plex - Raxon - Via - Leyna", 29 Haziran'da "Oscar and The Wolf" konseri gerçekleştirildi.

Kanadalı müzisyen ve besteci Loreena McKennitt, 3 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.

ABD'li müzik grubu Pink Martini ise Antalya'nın Serik ilçesinde "Regnum Live in Concerts" kapsamında 7 Mayıs'ta Antalya'da sahneye çıktı. Türkçe dahil 25 dilde şarkılar seslendiren topluluk, 22 Temmuz'da da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verdi.

31. İstanbul Caz Festivali'nde dünyaca ünlü isimler sahne aldı

Grammy ödüllü caz sanatçısı Gregory Porter 8 Temmuz'da, Türkiye'deki ilk konseriyle R&B, soul ve indie'nin genç ismi Arlo Parks 9 Temmuz'da, Jamaika kökenli İngiliz caz duayeni Yolanda Brown 10 Temmuz'da, "Wicked Game", "Blue Hotel" ve "Baby Did A Bad Bad Thing" adlı şarkılarıyla uzun yıllar müzik listelerinin vazgeçilmezlerinden Chris Isaak 12 Temmuz'da ve Joshua Redman Group Feat. Gabrielle Cavassa 17 Temmuz'da, 31. İstanbul Caz Festivali kapsamında dinleyicilerle buluştu.

Küçükçiftlik Park'ta dünyaca ünlü metal grupları konser verdi

KüçükÇiftlik Park'ta Metal gruplarından Scorpions "Love at First Sting" albümlerinin 40. yılı dolayısıyla düzenledikleri turne kapsamında 23-25 Mayıs'ta, ABD'de 1983'te kurulan ve thrash metal türünün öncü isimlerinden kabul edilen Megadeth 12 Haziran'da, modern hard rock ve heavy metal müziğin öncülerinden kabul edilen İngiliz rock grubu Deep Purple 25 Haziran'da sahne aldı.

Besteci ve şarkıcı Goran Bregovic, "The Wedding and The Funeral Band" (Düğün ve Cenaze Orkestrası) ile 8 Temmuz'da Çeşme'de, 12 Temmuz'da İstanbul Maximum Uniq Hall'de müzikseverlerle buluştu.

İngiliz müzik grubu Massive Attack da 23 Temmuz'da İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi. BKM ve Pozitif işbirliği ile Bonus Parkorman'da konser veren grup, sahnesinde müzisyen Elizabeth Fraser, Young Fathers, Deborah Miller ve Horace Andy'i ağırladı.

İngiliz heavy metal grubu Judas Priest, 24 Temmuz'da "Invincible Shield Tour Europe" turnesi kapsamında BKM organizasyonu ile Bonus Park Orman'da konser verdi.

Gipsy Kings yeniden İstanbul'da

Latin müziğini tüm dünyada tanıtan Grammy Ödüllü müzik grubu Gipsy Kings, 26 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde sahne aldı.

Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki konserlerde ayrıca İbrahim Maalouf, Azerbaycanlı piyanist ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh, Lara Fabian, Alice Merton, ünlü piyanist Maria Joao Pires, rock grubu Cairokee, Alman piyanist Reiner Weiss, Polonyalı klasik gitar sanatçısı Marcin Dylla, İngiliz rock grubu Wishbone Ash, Fransız çellist Edgar Moreau, serbest cazın öncüsü olarak görülen İngiliz sanatçı John Surman, İzlandalı rock grubu Kaleo, İsveçli ünlü müzisyen ve gitar virtüözü Yngwie Malmsteen ve Kazakistanlı müzisyen Dimash Qudaibergen'in de arasında bulunduğu dünyaca ünlü sanatçılar ağırlandı.