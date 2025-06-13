Türkiye'nin Biyolojik Hafızası: Refik Saydam Laboratuvarı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'nin Biyolojik Hafızası: Refik Saydam Laboratuvarı

Türkiye\'nin Biyolojik Hafızası: Refik Saydam Laboratuvarı
13.06.2025 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Refik Saydam Ulusal Tip Kültür Koleksiyonu, aşı ve tanı kitleri için önemli mikroorganizmalar sunuyor.

SAĞLIK Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesindeki Refik Saydam Ulusal Tip Kültür Koleksiyonu Laboratuvarı'nda 1371 adet bakteri suşu (patolojik kaynak), 77 adet küf ve mantar suşu, 2 parazit suşu bulunuyor. Türkiye'nin biyolojik hafızası niteliğindeki laboratuvarda, aşı ve tanı kiti çalışmaları başta olmak üzere bilimsel araştırmalara destek sağlanıyor.

Refik Saydam Ulusal Tip Kültür Koleksiyonu Laboratuvarı, Türkiye'de ilk ve en eski suş koleksiyonu olarak 1954 yılında kuruldu. Laboratuvarda 1371 adet bakteri suşu, 77 adet küf ve mantar suşu, 2 adet parazit suşu bulunuyor. Bu suşlar; üretim amaçlı kullanılmak üzere endüstriye, bilimsel araştırma ve çalışmalara, aşı çalışmalarına, Covid 19 tanı kiti üretimi başta olmak üzere pek çok alana standart mikroorganizma temin ederek stratejik destek sağlıyor. Türkiye'de varlığı bilinen 10 adet kültür koleksiyonundan aktif olarak çalışan tek koleksiyon Refik Saydam Ulusal Tip Kültür Koleksiyonu'nda, 1964 yılında İstanbul'da boğmaca hastalığı geçiren 6 yaşındaki 'Nursel' isimli çocuktan alınan 'şuş' da bulunuyor. Ülkedeki biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere aktarılması sağlanan koleksiyon bünyesinde son olarak covid 19, difteri, boğmaca, tetanos gibi hastalıkların aşıları ve test kitleri için de suş desteği sağlandı.

'BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASINA HİZMET EDİYOR'

Refik Saydam Ulusal Tip Kültür Koleksiyonu Laboratuvar Sorumlusu Uzman Doktor Demet Özyanar Yumuşak, mikroorganizmaların otantik şekilde canlılığını koruması, değişikliğe uğramadan saklanması ve sonraki nesillere aktarılmasının çok değerli olduğunu belirterek, "Kültür koleksiyonları buna hizmet etmektedir. Kültür koleksiyonumuzda şu anda 1371 adet bakteri, 77 adet küf ve mantar suşu, 2 adet ise parazit suşumuz mevcuttur. Burada bulunan mikroorganizmalarımız araştırmacılarımıza, üretim için endüstriye suş sağlamaktadır. Tabii ki belli prosedürler karşılığında suş verilmektedir. Kültür koleksiyonları, mikroorganizmaların hiçbir değişikliğe uğramadan, canlılığını kaybetmeden, otantik şekilde saklandığı merkezlerdir. 1992 yılında biyoçeşitlilik çerçevesiyle biyogen kaynaklarının kaybolmaması için kurulan bu kültür koleksiyonları da biyolojik çeşitliliğin korunmasına büyük hizmet etmektedir" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE BU KOLEKSİYONUN BENZERİ YOK'

Mikroorganizmaların bakteriler, virüsler, mantarlar, protozoalar, hücre dizileri olduğunu söyleyen doktor Özyanar Yumuşak, "Dünyadaki ilk kültür koleksiyonu 1890 yılında Çekya Cumhuriyeti'nde kurulmuştur. Daha sonra büyük İspanya gribi dünyayı etkiledikten sonra 1920 yılında ilk koleksiyon İngiltere'de kurulmuştur. Sonrasında 1925 yılında Amerika'da koleksiyon kurulmuştur. Türkiye'de ise Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı bünyesinde 1951 yılında kurulmasına karar verilmiş, 1954 yılında da 'Diagnostik Servis' adı altında kurulmuştur. Daha sonra bunun adı 'Suş Koleksiyonu Laboratuvarı' olarak değişmiştir. 2001 yılında ise bu laboratuvarın adı 'Refik Saydam Ulusal Tip Kültür Koleksiyonu' adını almıştır. Suş demek patojen kaynak demek. Yani bakteri bir suştur, bir virüs suştur. Suşlar otantik, canlı, özellikleri tam olarak net belirlenmiş mikroorganizmalardır. Bunlar bakteri, mantar, küf, virüs olabilir. Koleksiyon demek ise insan ve hayvan için patojen, hastalık etkenlerini bulunduran koleksiyon demektir. Bunun dışında çevresel koleksiyonlar, gıda koleksiyonları ya da ziraat koleksiyonları gibi değişik alanların koleksiyonları da mevcuttur. Endüstri ve bilimsel araştırmalar için belirli kurallar dahilinde suşları verebiliyoruz. Suş kaydı yapıp, mikroorganizmalara patent veriyoruz. Türkiye'de bu koleksiyonun benzeri yok diyebiliriz. Türkiye'de aktif olarak çalışan tek suş laboratuvarı diyebiliriz burası için" dedi.

'NURSEL KIZIMIZIN SUŞU BURADA SAKLANMAKTA'

Laboratuvarın önemine dikkat çeken doktor Özyanar Yumuşak, "Hastalıklar için, stratejik önemi olan aşı suşlarımız vardır. Bu nedenle önemli bir koleksiyondur burası. Daha çok bilimsel araştırmalarda, ileri düzey tekniklerde, eğitimde, sağlıkta, gıda sektöründe, üretimde, endüstride kullanılmaktadır bu suşlar. Sağlık Bakanlığı'nın mottosu olan 'üreten, geliştiren, koruyan sağlık' için ileri düzey araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu ileri düzey araştırmalar da standart suşlarla yapılmaktadır. Bu suşlara kaynak olan merkez burasıdır. Biz her bakteriyi alıp da koleksiyonumuza katmıyoruz. Mutlaka epidemiyolojik önemi olması, halk sağlığı için önemli olması ve standart olması bizim için referans kaynağı. Refik Saydam Ulusal Tip Kültür Koleksiyonu, biyolojik kaynak olarak ülkemizin hafıza koleksiyonudur. Örnek olarak verebilirsek, 1964 yılında boğmaca hastalığı geçiren 7 yaşındaki Nursel kızımızın suşu burada saklanmaktadır. Hala bu suşla ilgili aşı çalışmaları devam etmektedir. Yani hala o suş kullanılıyor aşı çalışmalarında" ifadelerini kullandı.

Kültür koleksiyonları çalışmalarıyla ile ilgili yeni yönetmelik de yazıldığını kaydeden doktor Özyanar Yumuşak, covid 19, difteri, boğmaca, tetanos gibi aşıları ve bu hastalıkların test kitleri için suş temin ettiklerini söyledi.

Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam, Bakteri, Türkiye, Güncel, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Biyolojik Hafızası: Refik Saydam Laboratuvarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 arkadaş, 6 günde iki farklı olayda yaşamını yitirdi 3 arkadaş, 6 günde iki farklı olayda yaşamını yitirdi
Eve birlikte gelmişler Alkol masasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı Eve birlikte gelmişler! Alkol masasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı
Romantik tatil kabusa döndü Berfu ve Eser Yenenler Paris’te dolandırıldı Romantik tatil kabusa döndü! Berfu ve Eser Yenenler Paris'te dolandırıldı
Ghezzal’dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı Ghezzal'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı
’İntihar’ ihbarında bulundu, ekipler ayrılacağı sırada balkondan atlamaya kalkıştı 'İntihar' ihbarında bulundu, ekipler ayrılacağı sırada balkondan atlamaya kalkıştı
Fenerbahçe’nin merakla beklediği davada uyuşmazlık kararı Fenerbahçe'nin merakla beklediği davada uyuşmazlık kararı
Beyaz eşya getirdikleri apartmandan terlik çalıp gittiler Beyaz eşya getirdikleri apartmandan terlik çalıp gittiler
İstanbulluları gece uykusundan uyandıran deprem bildirimi İstanbulluları gece uykusundan uyandıran deprem bildirimi
Yol verme tartışmasında kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı Yol verme tartışmasında kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
İran’da enerji krizi Hükümet 160 kurumun elektriğini kesti İran'da enerji krizi! Hükümet 160 kurumun elektriğini kesti
Eşi İstanbul’dan fotoğraf paylaştı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha an meselesi Eşi İstanbul'dan fotoğraf paylaştı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha an meselesi

13:30
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı
12:33
İsrail’den İran’a yeni saldırı Tebriz Havalimanı vuruldu
İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu
11:40
Ortadoğu’da savaş çanları İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti
Ortadoğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti
08:11
İran’dan İsrail’e misilleme 100’den fazla kamikaze İHA fırlatıldı
İran'dan İsrail'e misilleme! 100'den fazla kamikaze İHA fırlatıldı
18:47
Saros Körfezi sahillerinde çadır ve karavan yasaklandı
Saros Körfezi sahillerinde çadır ve karavan yasaklandı
18:37
Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest
Gözaltına alınan 12 sosyal medya fenomeni adli kontrolle serbest
18:09
Tire’de Çift Cinayeti ve İntihar
Tire'de Çift Cinayeti ve İntihar
18:06
Önce dövdüler sonra suyla ayıltmaya çalıştılar
Önce dövdüler sonra suyla ayıltmaya çalıştılar
17:52
Ali Koç gemileri yaktı Çuvalla para verip yıldız futbolcuyu alacak
Ali Koç gemileri yaktı! Çuvalla para verip yıldız futbolcuyu alacak
17:52
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı Genç kadından “başörtüsü“ iddiası
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından "başörtüsü" iddiası
17:49
Narin cinayetinde anne Yüksel Güran için Yargıtay’a başvuru
Narin cinayetinde anne Yüksel Güran için Yargıtay'a başvuru
17:45
Napoli, Kevin De Bruyne transferini açıkladı
Napoli, Kevin De Bruyne transferini açıkladı
17:24
Galatasaray transferde durmak bilmiyor Milli yıldızımıza da resmi teklif ilettiler
Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Milli yıldızımıza da resmi teklif ilettiler
17:17
Eşi İstanbul’dan fotoğraf paylaştı Galatasaray’a bir dünya yıldızı daha an meselesi
Eşi İstanbul'dan fotoğraf paylaştı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha an meselesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 13:59:01. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Biyolojik Hafızası: Refik Saydam Laboratuvarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.