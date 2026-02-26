Uludağ'daki Otel Yangını Davası Başladı - Son Dakika
Uludağ'daki Otel Yangını Davası Başladı

Uludağ'daki Otel Yangını Davası Başladı
26.02.2026 18:29
Uludağ'da bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kişi için duruşma başladı. 4 sanık tutuklandı.

BURSA Uludağ'da denetimlerinde eksiklik tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan ve Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Üsta (57), oğlu milli kayakçı Berkin Üsta (25) ve eşi Fikriye Üsta'nın (57) öldüğü yangına ilişkin ilk duruşma 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Basın mensuplarının alınmadığı duruşmada; tutuklu sanıklar Cevdet Kadir A. ve Tekin D. hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararı verildi.

Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan Uludağ'da yapılan denetimlerde; 'mimari', 'yangın tesisat' ve 'yangın algılama' sistemlerinde tespit edilen 38 eksiklik nedeniyle kapatılan 1'inci Bölge'deki Kervansaray Otel'de, 27 Mart 2025'te saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Uludağ'daki itfaiye ve AFAD ekipleri, yangına müdahale ederken, Bursa'dan da takviye ekipler sevk edildi. Binayı saran alevler söndürüldü, dumandan etkilenen 9 kişi tahliye edildi. Otelde kalan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Üsta ile oğlu milli kayakçı Berkin Üsta hayatını, eşi Fikriye Üsta yaralandı. Fikriye Üsta da tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA

Yangının çıkış anı, otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otelde görevli personel ile kayak malzemeleri satan çalışanlardan oluşan grubun, otelin arka tarafındaki kafe-restoran bölümünün verandasındaki şöminenin yanına bıraktığı mangaldan kıvılcımlar sıçradığı anlar yer aldı. Köz halindeki mangaldan saat 05.22'de sıçrayan kıvılcımın şöminenin hemen yanındaki süs bitkisini tutuşturduğu görüldü.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yangına ilişkin Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 savcının görevlendirildiği soruşturmada; aralarında işletme sahibi, işletme müdürü ve kayak odası çalışanın olduğu 5 şüpheli ve otelin mülk sahibi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden oteli işleten firma sahibi Cevdet Kadir A. ve otel müdürü Tekin D. ile kayak merkezi çalışanları Eren T. ve Mert Kaan Ç. tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OTEL MÜHÜRLENDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişin incelemeleri sonrası otel, Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. Jandarmanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı otelde, bilirkişi heyeti de inceleme yaptı. Soruşturma sürerken, olaydan 7 ay sonra hazırlanan 74 sayfalık bilirkişi raporunda, eski milli kayak hocasının sahibi olduğu 'FB Usta' şirketinin, yangının çıktığı kafe bölümünün kiracısı olduğu iddiasıyla 'asli kusurlu' bulunduğu öğrenildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. Bursa 20'nci Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede; otelin kiracısının Jura Otelcilik firması olduğu, Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin hukuki sorumluluğu ve bağlayıcılığının bulunmadığı belirtildi.

KAR MOTORLARI YANGINI ŞİDDETLENDİRMİŞ

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, yangının başlangıç bölgesinin kayak odası ve bu odanın açıldığı kısımdan kafe kısmına bağlanan bölgeler olduğunun tespit edildiği kaydedilirken, bu bölgelerin sorumluluğunun FB Usta şirketinde olduğu, bölgelerde yakıt depoları dolu şekilde bırakılan paletli kar motorlarının yangını şiddetlendirdiği ifade edildi. FB Usta firmasının, eylemleri ve ihmalleri nedeniyle 'birinci derecede asli kusurlu' olduğu kaydedilen iddianamede, denetim yapılmasına rağmen eksiklikleri gidermeyen Jura Otelcilik firmasının da 'ikinci derecede asli kusurlu' olduğu belirtildi.

İZOLASYON VE POLİMER MALZEMELER YANARAK ERİDİ

8 sayfalık iddianamede, yangının yayılış şekli de açıklandı. İddianameye göre; yangın, en az 2 farklı bölgeden başlayıp geliştikten sonra diğer bölgelere yayılarak, içinde park edilmiş kar motorlarının da bulunduğu kafe bölgesi tavanından ilerleyip, binanın dışına ve sundurma bölgesine doğru hareket etti ve lentondan geçerek sundurma tavanında birikmeye başladı. Tavanda yayılarak biriken gazların belirli bir süre sonra tutuşması ile de şömine bölgesinin üstünde bulunan tavan baca çevresindeki izolasyon ve polimer malzemeler yanarak eridi ve damlamaya başladı. Doğal gaz ısıtıcılarına giden boru hatlarının bütünlüğünün bozulması ile sızan gazın yangının etkisini artırdığı da kaydedildi. Yine kafe bölümünde park halinde olan paletli kar motorlarının içindeki yakıtın da alevleri şiddetlendirdiği ve yayılımını hızlandırdığı belirtildi.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede; olay tarihinde Jura Otelcilik şirket sahibi Cevdet Kadir A. ve otel müdürü Tekin D.'nin denetimlerde belirlenen eksiklikleri gidermedikleri ve tedbir almadıkları için gerçekleşmesini istemedikleri ancak öngördükleri sonucun meydana gelmesini engelleyecek şekilde objektif özen yükümlülüğüne uygun davranmamaları nedeniyle yangın sırasında oteldeki Berkin, Fikriye ve Yahya Kemal Üsta'nın ölümlerine sebebiyet verdikleri tespiti yapılarak, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

7 KİŞİ HAKKINDA 'KOVUŞTURMAYA YER YOK' KARARI

Yahya Üsta'nın şirketi FB Usta çalışanları Tekin K., bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Mert Kaan Ç. ve Eren T. ile Kervansaray Yatırım Holding A.Ş yetkilisi Zeynep T., otelin kat görevlileri Mehmet Faruk Ç. ve Ahmet İ. ile otelin bar ve mutfağının işletmesini yapan şirketin yetkilisi Rafet Alpan Y. hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Cevdet Kadir A. ve Tekin D.'nin yargılandığı davanın duruşmasıi Bursa 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme salonunun küçük olduğu gerekçesiyle basın mensuplarının alınmadığı duruşmaya; tutuklu sanıkların yanı sıra taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Yaklaşık 7 saat süren duruşma sonunda heyet, sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararı verdi. Diğer yandan eksik belgelerin tamamlanması için duruşma ertelendi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Olaylar, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uludağ'daki Otel Yangını Davası Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Uludağ'daki Otel Yangını Davası Başladı - Son Dakika
