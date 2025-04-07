Uluslararası Ayva Çiçeği Piyano Festivali Bilecik'te Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uluslararası Ayva Çiçeği Piyano Festivali Bilecik'te Tamamlandı

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Ayva Çiçeği Piyano Festivali, son gününde Devlet Sanatçısı Gülsin Onay'ın konseriyle sona erdi. Festivalde yurt içi ve dışından 200'den fazla piyanist sahne aldı.

07.04.2025 12:01  Güncelleme: 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Ayva Çiçeği Piyano Festivali'nin son gününde, Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay sahne aldı.

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Ayva Çiçeği Piyano Festivalinde alanında değerli piyanistler Bilecikli sanatseverlerle buluştu.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde  4-6 Nisan arasında düzenlenen festival kapsamında yurt içi ve dışından yüzlerce piyanist Bilecik'te bir araya geldi. Bulgaristan Devlet Sanatçısı Georgios Filadelfefs ve Rusya Devlet Sanatçısı Elena Çekiç'in performanslarının da sanatseverlerle buluştuğu festivalde genç sanatçılar yeteneklerini gösterdi.

200 öğrenci sahne aldı

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Eğitmenlerinden Piyanist Saltanat Sadvokassova'nın da öğrencileriyle katıldığı festivalde yaklaşık 200 öğrenci sahne alarak, yeteneklerini sergileme imkanı buldu. Festivale Bursa, Balıkesir, Ankara, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Manisa, Kocaeli, Düzce, Edirne, Çorum, Eskişehir ve Hatay ile Rusya, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan, Kazakistan, Ukrayna ve Azerbaycan'dan birçok öğrenci katıldı.

Uluslararası Ayva Çiçeği Piyano Festivali'nin finalinin son gününde ise Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay konser verdi.

Onay, etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konser sonunda Başkan Yardımcısı Güven Sönmez sanatçılara çiçek verdi ve teşekkür etti.

Sanatın birleştirici gücünü her zaman ayakta tutmaya çalışacaklarını kaydeden Başkan Yardımcısı Sönmez, şehir dışı programı dolayısıyla programa katılamayan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın iyi dileklerini iletti.

Kaynak: ANKA

Bilecik Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gülsin Onay, Etkinlik, Festival, Bilecik, Güncel, Kültür, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Ayva Çiçeği Piyano Festivali Bilecik'te Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Adayımızı yanımızda sandığı önümüzde görmek istiyoruz Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Adayımızı yanımızda sandığı önümüzde görmek istiyoruz
Özgür Özel’in A takımı belli oldu Özgür Özel'in A takımı belli oldu
Jose Mourinho, Okan Buruk’un burnunu sıktığı Galatasaray derbisi sonrası ilk kez konuştu Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktığı Galatasaray derbisi sonrası ilk kez konuştu
İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel’in listesinde İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel'in listesinde
Fatih Tekke’den Fenerbahçe maçı öncesi itiraf: Bunu beklemiyorduk Fatih Tekke'den Fenerbahçe maçı öncesi itiraf: Bunu beklemiyorduk
Özgür Özel’den Mahmut Tanal’a süpriz görev PM listesinde yer aldı Özgür Özel'den Mahmut Tanal'a süpriz görev! PM listesinde yer aldı
Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi
Sergen Yalçın’dan bomba şampiyonluk yorumu Sergen Yalçın'dan bomba şampiyonluk yorumu
İmamoğlu sorusu Bakan Tunç’u sinirlendirdi: Saçma sapan bir iddia İmamoğlu sorusu Bakan Tunç'u sinirlendirdi: Saçma sapan bir iddia
Trump’ın tarifeleri Borsa İstanbul ve altını da vurdu Trump'ın tarifeleri Borsa İstanbul ve altını da vurdu
Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu

12:55 Sergen Yalçın’dan bomba şampiyonluk yorumu Sergen Yalçın'dan bomba şampiyonluk yorumu
12:18 İmamoğlu sorusu Bakan Tunç’u sinirlendirdi: Saçma sapan bir iddia İmamoğlu sorusu Bakan Tunç'u sinirlendirdi: Saçma sapan bir iddia
12:00 Trump’ın tarifeleri Borsa İstanbul ve altını da vurdu Trump'ın tarifeleri Borsa İstanbul ve altını da vurdu
09:57 Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu Karısıyla yasak aşk yaşayan kuzenini sokak ortasında vurdu
09:52 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde geliyor Akaryakıt fiyatları için çifte müjde geliyor
19:16 İran’da Trump’a suikast tehdidi sonrası bakanlık harekete geçti İran'da Trump'a suikast tehdidi sonrası bakanlık harekete geçti
19:10 Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi Özel, anahtar listede 12 kişinin üstünü çizdi
19:06 Özgür Özel’den Mahmut Tanal’a süpriz görev PM listesinde yer aldı Özgür Özel'den Mahmut Tanal'a süpriz görev! PM listesinde yer aldı
18:37 Fatih Tekke’den Fenerbahçe maçı öncesi itiraf: Bunu beklemiyorduk Fatih Tekke'den Fenerbahçe maçı öncesi itiraf: Bunu beklemiyorduk
18:29 İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel’in listesinde İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel'in listesinde
18:10 Jose Mourinho, Okan Buruk’un burnunu sıktığı Galatasaray derbisi sonrası ilk kez konuştu Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktığı Galatasaray derbisi sonrası ilk kez konuştu
18:07 Özgür Özel’in A takımı belli oldu Özgür Özel'in A takımı belli oldu
18:00 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Adayımızı yanımızda sandığı önümüzde görmek istiyoruz Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Adayımızı yanımızda sandığı önümüzde görmek istiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2025 13:17:06. #7.13#
SON DAKİKA: Uluslararası Ayva Çiçeği Piyano Festivali Bilecik'te Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement