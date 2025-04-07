Uluslararası Ayva Çiçeği Piyano Festivali Bilecik'te Tamamlandı

(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Ayva Çiçeği Piyano Festivali'nin son gününde, Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay sahne aldı.

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Ayva Çiçeği Piyano Festivalinde alanında değerli piyanistler Bilecikli sanatseverlerle buluştu.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde 4-6 Nisan arasında düzenlenen festival kapsamında yurt içi ve dışından yüzlerce piyanist Bilecik'te bir araya geldi. Bulgaristan Devlet Sanatçısı Georgios Filadelfefs ve Rusya Devlet Sanatçısı Elena Çekiç'in performanslarının da sanatseverlerle buluştuğu festivalde genç sanatçılar yeteneklerini gösterdi.

200 öğrenci sahne aldı

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Eğitmenlerinden Piyanist Saltanat Sadvokassova'nın da öğrencileriyle katıldığı festivalde yaklaşık 200 öğrenci sahne alarak, yeteneklerini sergileme imkanı buldu. Festivale Bursa, Balıkesir, Ankara, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Manisa, Kocaeli, Düzce, Edirne, Çorum, Eskişehir ve Hatay ile Rusya, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan, Kazakistan, Ukrayna ve Azerbaycan'dan birçok öğrenci katıldı.

Uluslararası Ayva Çiçeği Piyano Festivali'nin finalinin son gününde ise Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay konser verdi.

Onay, etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konser sonunda Başkan Yardımcısı Güven Sönmez sanatçılara çiçek verdi ve teşekkür etti.

Sanatın birleştirici gücünü her zaman ayakta tutmaya çalışacaklarını kaydeden Başkan Yardımcısı Sönmez, şehir dışı programı dolayısıyla programa katılamayan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın iyi dileklerini iletti.