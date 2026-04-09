Ünlülere yeni dalga operasyon! Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

14 İSME GÖZALTI KARARI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen operasyonda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin isimleri şu şekilde: Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre (FEL) Öztürk, Ender Eroğlu ve Enes Güler.

2'Sİ FİRARİ, 1'İ YURT DIŞINDA

Yapılan arama ve el koyma işlemleri kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin firari olarak arandığı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

GÖZALTI SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

Gözaltına alınan şüpheliler ilk olarak hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçiriliyor. Ardından uyuşturucu kullanımına ilişkin inceleme için Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler savcılığa ifade veriyor. Savcılık, elde edilen bulgular doğrultusunda şüphelilerin serbest bırakılmasına ya da mahkemeye sevk edilmesine karar veriyor.

SORUŞTURMA GEÇEN YIL BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik başlattığı soruşturma 8 Ekim 2025’ten bu yana devam ediyor. Bu süreçte müzisyenler, menajerler ve iş insanlarından oluşan çok sayıda kişi ifade verdi, ayrıca kan ve saç örnekleri üzerinden incelemeler yapıldı.