Ünlülere yeni dalga operasyon! Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı

09.04.2026 08:55
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon yapıldı. Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Ahsen Eroğlu, Mert Demir, Emre Fel, Sinem Özenç Ünsal, Burak Deniz'in de aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İsimlerden 11'inin gözaltına alındığı, 2'sinin arandığı, 1'inin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

14 İSME GÖZALTI KARARI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen operasyonda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin isimleri şu şekilde: Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre (FEL) Öztürk, Ender Eroğlu ve Enes Güler.

2'Sİ FİRARİ, 1'İ YURT DIŞINDA

Yapılan arama ve el koyma işlemleri kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin firari olarak arandığı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

1-Hafsanur SANCAKTUTAN

2-Emir Can İĞREK

3-Somer SİVRİOĞLU

4-Serra PİRİNÇ

5-Ogün ALİBAŞ

6-Utku ÜNSAL

7-Sinem Özenç ÜNSAL

8-Elif Büşra PEKİN

9-Ahsen EROĞLU

10-Burak DENİZ

11-Mert DEMİR

12-Emre (FEL) ÖZTÜRK

13-Ender EROĞLU (Norm Ender)

14-Enes GÜLER

GÖZALTI SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

Gözaltına alınan şüpheliler ilk olarak hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçiriliyor. Ardından uyuşturucu kullanımına ilişkin inceleme için Adli Tıp Kurumu’na sevk ediliyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler savcılığa ifade veriyor. Savcılık, elde edilen bulgular doğrultusunda şüphelilerin serbest bırakılmasına ya da mahkemeye sevk edilmesine karar veriyor.

SORUŞTURMA GEÇEN YIL BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik başlattığı soruşturma 8 Ekim 2025’ten bu yana devam ediyor. Bu süreçte müzisyenler, menajerler ve iş insanlarından oluşan çok sayıda kişi ifade verdi, ayrıca kan ve saç örnekleri üzerinden incelemeler yapıldı.

Selçuklu’da Dünya Sağlık Günü’nde Anlamlı İki Açılış Selçuklu'da Dünya Sağlık Günü'nde Anlamlı İki Açılış
ABD ve İsrail’den görülmemiş İran itirafı ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
Asensio’dan Fener taraftarını havalara uçuran haber Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
Zendaya’dan romantik jest Kalbinin üzerine dövme yaptırdı Zendaya'dan romantik jest! Kalbinin üzerine dövme yaptırdı
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
69 yaşındaki katilden bir garip itiraf “15 parçaya böldüm“ dedi, cinayeti kabul etmedi 69 yaşındaki katilden bir garip itiraf! "15 parçaya böldüm" dedi, cinayeti kabul etmedi
Şükran Ovalı’dan şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım Şükran Ovalı’dan şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım
Eski MASAK yöneticisi Ramazan Başak gözaltına alındı Eski MASAK yöneticisi Ramazan Başak gözaltına alındı
Üsteğmenin şüpheli ölümü Sevgilisi koridorda korkunç manzarayla karşılaştı Üsteğmenin şüpheli ölümü! Sevgilisi koridorda korkunç manzarayla karşılaştı
Jaden Smith’ten Jackie Chan’e duygusal doğum günü mesajı Jaden Smith’ten Jackie Chan’e duygusal doğum günü mesajı
Çaya zam geldi Bugünden itibaren geçerli Çaya zam geldi! Bugünden itibaren geçerli
Fenerbahçe’den taraftarına büyük bir jest daha Fenerbahçe'den taraftarına büyük bir jest daha

09:22
Dünyaya rahat nefes almak haram 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
08:38
Yıllar sonra ortaya çıktı Şimdi olsa yer yerinden oynar
Yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi olsa yer yerinden oynar
08:32
Geceye damga vuran kare Herkes onu konuşuyor
Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor
08:25
İzlemeyenler bin pişman Dün gece ortalık yandı
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
08:21
Asensio’dan şok haber Taraftar kahrolacak
Asensio'dan şok haber! Taraftar kahrolacak
07:54
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar
07:16
İran’dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş
İran'dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş
06:37
Ateşkes sonrası İsrail’den ilk adım
Ateşkes sonrası İsrail'den ilk adım
05:52
Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı
Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı
03:10
“Kapatıldı“ denmişti İran’dan Hürmüz için yeni adım
"Kapatıldı" denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım
01:49
Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler
Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler
00:21
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
APP plakayı şoförler odası ücretsiz değiştirecek
23:23
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
