Urla Enginar Festivali Kapılarını Açıyor... Urla Belediye Başkanı Balkan: Çıtayı Daha Yükseğe Taşımak İçin Start Veriyoruz - Son Dakika
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Urla Enginar Festivali Kapılarını Açıyor... Urla Belediye Başkanı Balkan: Çıtayı Daha Yükseğe Taşımak İçin Start Veriyoruz

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Bu yıl 25-27 Nisan tarihinde 11.’si düzenlenecek olan Uluslararası Urla Enginar Festivali’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, festivalin bir ilke ev sahipliği yapacağını belirterek “Festivalimizde bu sene 1. Uluslararası GastroFarmUrla, Tarım ve Gastronomi konferanslarını gerçekleştireceğiz. People’s Choice ve Green Destinations ödüllerimizle biz bu çıtayı daha da yükseğe taşımak için start veriyoruz” dedi.

21.04.2025 22:58  Güncelleme: 00:17
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(İZMİR) - Bu yıl 25-27 Nisan tarihinde 11.'si düzenlenecek olan Uluslararası Urla Enginar Festivali'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, festivalin bir ilke ev sahipliği yapacağını belirterek "Festivalimizde bu sene 1. Uluslararası GastroFarmUrla, Tarım ve Gastronomi konferanslarını gerçekleştireceğiz. People's Choice ve Green Destinations ödüllerimizle biz bu çıtayı daha da yükseğe taşımak için start veriyoruz" dedi.

İzmir'in Urla ilçesiyle özdeşleyen Urla Enginar Festivali kapılarını açıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Kaymakamlığı, Urla Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Urla Ziraat Odası, Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Urla Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Urla Enginar Festivali, 25-27 Nisan tarihinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Festivale günler kala, bu yıl 11.'si düzenlenecek festivalin tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya ev sahibi sıfatıyla Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın yanı sıra; İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ve Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan ile belediye bürokratları katıldı. Toplantıda festivale ilişkin bilgi veren Başkan Balkan, festival çatısı altında bu yıl ilk kez GastroFarmUrla Konferansı'nın düzenleneceğini duyurdu.

Balkan: "Festivalimiz, bir kültür aktarımıdır"

Festivalin 'kültür aktarımı' noktasında önemli olduğunu vurgulayan Urla Belediye Başkanı Balkan, "Urla, tarih boyunca bereketli topraklarıyla farklı kültürlere ev sahipliği yapmış bir liman kentidir. Tarih boyunca buraya göç eden insanlar buraya sadece eşyalarını getirmediler. Aynı zamanda kültürlerini de getirdiler. Bugün buradaki gastronomi zenginliğinin nedeni, buradaki kültürel çeşitliliktir. Festivalimiz, bizim için sadece bir enginar festivali değildir. Aynı zamanda bir kültür aktarımı, zenginliğimiz olan gastronomi kültürünü gelecek nesillere aktarmak, bunun tanıtımını sağlamak için yaptığımız ve aynı zamanda üreticiyi desteklediğimiz bir festivaldir" dedi.

"Ekonomik ve sosyokültürel anlamda  kalkınmasını sağlayacak bir stratejidir"

Festival çatısı altında bu yıl bazı ilkler gerçekleştirileceğini duyuran Balkan, şunları söyledi:

"Festivalimizde bu sene 1. Uluslararası GastroFarmUrla, Tarım ve Gastronomi konferanslarını gerçekleştireceğiz. Burada yapacağımız sohbetlerle kültürümüzü uluslararası camiada tanıtmak için elimizden geleni yapacağız. Bu festivalde,  şeflerin bir sonraki kuşaklara ekendi hünerlerini aktardığı, üreticinin ürünlerini sattığı bir festival olacak. Gastronomi turizmi, sadece bir yemek turizminden ibaret değil, aynı zamanda bölgenin ekonomik ve sosyokültürel anlamda  kalkınmasını sağlayacak bir stratejidir.

"Bu çıtayı daha da yükseğe taşımak için start veriyoruz"

GastroFarmUrla çatısı altında gerçekleştireceğiz beş ayrı festivale  biz Urla'da ev sahipliği yaparak Urla'nın sürdürülebilir gastronomi ve tarım turizmini tanıtmak istiyoruz. GastroFarmUrla  kapsamında Ot festivali, enginar festivali, bağbozumu, Urla Bağ yolu Hasat Şenlikleri ve Zeytin ve Sanat Festivali olmak üzere beş ayrı festivali bu şemsiye çatısı altında toplayarak ayrı bir hikaye yazmak istiyoruz. People's Choice ve Green Destinations ödüllerimizle biz bu çıtayı daha da yükseğe taşımak için start veriyoruz."

"Tarım arazilerinin imara açılmasına izin vermeyeceğiz"

Belediye çatısı altında tarımsal üretime verilen desteklere de değinen Balkan, şu ifadeleri kullandı:

"6360 sayılı yasayla köylerimizden belediyeye devrolan alanları parsellerin büyük bir kısmını kooperatiflere vererek tarımsal üretimi desteklemek için çalışmalara başladık. Belediyemiz ve Kadıovacık Tarımsal Kooperatifi ile imzalanan  işbirliği protokolü kapsamında 30 ayrı parseli kooperatiflere devrederek oralarda zeytin çiftliği yaratmak için çalışmalar yapıyoruz. tarımsal üretimi artırmak amacıyla köylüye tohum desteği veriyoruz. Biz, Urlamızın özdeğerini kaybetmemesi, doğal dokusunun korunması için çalışmaya, direnmeye ve korumaya devam edeceğiz Urlamız her zaman böyle kalsın, betonlaşmaya teslim olmasın diye sürdürülebilir tarım arazilerinin imara açılmasına izin vermeyeceğiz."

Uslucan: "Enginarların istenen üretime ve  istenen tüketime ulaşmadığının farkındayız"

Programda konuşan Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, enginarın önemine vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Hem üreticilerimiz hem tüketicilerimiz açısından önemli bir konu. Enginar, özellikle Ege ve Akdeniz'de yetişen sağlık açısından oldukça önemlidir. Özellikle Urlamız açısından çok önemlidir. Yapılan festival, Urla'yı tanıtmakla birlikte buradaki esnaf ve üreticiye de katkı sağlamaktadır.  Artan üretim faaliyetleri, hava koşulları ve betonlaşma yüzünden enginarların istenen üretime ve artan fiyatlardan dolayı istenen tüketime ulaşmadığının farkındayız. Biz ziraat odası olarak enginar ve diğer sebzelerin yaygınlaşması ve halkımızın sağlıklı beslenmesini yaygınlaştırmak için elimizden geleni yapacağız."

Gappi: " Türkiye, büyük bir akıl tutulması yaşıyor"

İGC Başkanı Dilek Gappi, ülkenin içinde bulunduğu mevcut durumu eleştirerek şunları söyledi:

"Herkes için önemli tarihler ve zamanlar vardır. Benim adıma doğayı, kirlenmemişliği hissettiğimiz anlardır. Bunlardan bir de enginar festivalidir. O kadar önemlidir ki.. Üreticiyi ve doğru üretimi destekleyen, yerel halka kapıları aralayan bir festival. Çok sıkıntılı zamanlardan geçiyoruz. Biz basınız ve ülkenin tezahürüyüz. Ülkede bir sıkıntı varsa basında iki kat vardır. Karanlık iklimlere ve üzerimize gelmelerine alışığız. Neyle aşacağız? Bir tek yolumuz var. Doğru dayanışma. Yerel yönetimler, doğru erkler ve doğru bir basınla. Korkmayınız, yılmayınız. Eğer bir yerde yanlışlık varsa biz basına olarak yanınızda dururuz. Ama yanlışlık sizdeyse karşınızda dururuz. Bundan sonra İzmir'in doğru yöneticilerinin, gece gündüz iyi bir şeyler yaratmak adına çaba harcayanların yanında, kamu kaynağını doğru kullanmayanların karşısında olacağız. Türkiye, büyük bir akıl tutulması yaşıyor. Hakikat saklanıyor ve bu hakikatleri görmemiz istenmiyor. Ama biz yılmayacağız ve vazgeçmeyeceğiz.  Ben biliyorum ki söz, milletindir ve özgür basının olacaktır."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Urla Enginar Festivali Kapılarını Açıyor... Urla Belediye Başkanı Balkan: Çıtayı Daha Yükseğe Taşımak İçin Start Veriyoruz - Son Dakika

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