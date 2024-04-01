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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 03:10  Güncelleme: 03:13
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MERKEZ

Toplam Sandık : 520
Toplam Seçmen : 171.546
Açılan Sandık : 519
Açılan Sandık Oranı : % 99,81
Kullanılan Oy : 137.173
Geçerli Oy : 133.885
Katılım Oranı : % 79,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖZKAN YALIM% 40,7754.590
AK PARTİMEHMET ÇAKIN% 24,6132.945
İYİ PARTİMUHAMMET GÜR% 16,5822.200
MHPSEZER ATEŞ% 12,5116.742
DİĞER% 1,962.623
YENİDEN REFAHEROL KORKMAZ% 1,091.457
DEM PARTİSANYA HAKİMOĞULLARI% 0,49662
SAADETRAMAZAN YAVUZ ACAR% 0,45596
ZAFER PARTİSİFURKAN KAYA% 0,42559
BÜYÜK BİRLİKMEHMET KAHVECİ% 0,39522
BTPORHAN UĞUR% 0,11153
DPEKREM CEYLAN% 0,1137
DEVA PARTİSİAHMET RENÇBER% 0,08111
MİLLETMİKAİL YILDIZ% 0,08106
MEMLEKETMEHMETCAN SOLAK% 0,0796
HÜDA PARMEHMET SALİH TOSUN% 0,0792
YTPEKREM ERTUĞRUL% 0,0680
DSPİNAN ÜNSAL% 0,0673
VATAN PARTİSİKADİR ALTUNKAYA% 0,0457
TKHMELİS ÖZPİRİÇÇİ% 0,0333
HKPNURHAYAT ÖZEL% 0,0119
HAK-PARABDURRAHMAN BEŞER% 0,0117
BAĞIMSIZEŞREF KAHRAMAN% 0,0115
BANAZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZZAFER ARPACI% 32,793.355
AK PARTİMEHMET CEVİZCİ% 28,912.958
CHPETEM ERDEM% 28,762.943
MHPAZİZ BULUT% 4,81492
ZAFER PARTİSİHARUN KARA% 1,39142
İYİ PARTİEMEL TAŞKIN% 0,8486
YENİDEN REFAHGÜNER KARATAŞ% 0,6668
BTPSEBAHATTİN GENÇER% 0,6567
DEVA PARTİSİMURAT AHMET GÜNDÜZ% 0,6566
SAADETNURİ ÖZTÜRK% 0,441
HÜDA PARİSMET SAYDAM% 0,1212
DEM PARTİİBRAHİM HALİL SAKUR% 0,022
EŞME

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPYILMAZ TOZAN% 57,865.648
AK PARTİHACI MUSTAFA ÇETİN% 39,693.874
MHPİLHAN ÖZKAN% 1,35132
ZAFER PARTİSİOSMAN CANBULAT% 0,3534
YENİDEN REFAHRAMİZ ÖZDEMİR% 0,3433
SAADETUĞUR TUNABOYLU% 0,1817
BTPHAYDAR ÇOBAN% 0,1313
HÜDA PARSERAP DEMİR% 0,110
KARAHALLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPRAMAZAN KARAKAYA% 48,351.830
AK PARTİALİ TOPÇU% 47,161.785
MHPŞENOL ÇAKIR% 1,5358
SAADETHİLMİ ÖZGÜL% 0,8733
İYİ PARTİYAŞAR ÖZKAN% 0,7930
YENİDEN REFAHBAYRAM ALTUN% 0,5621
BTPHAVVA ÇAKIN% 0,4517
ZAFER PARTİSİHASAN UTKU YILMAZ% 0,249
HÜDA PARALİ KEMAL AŞKIN% 0,052
SİVASLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAHRİ AZATÇAM% 52,142.483
CHPNURETTİN KOZAKLI% 45,822.182
İYİ PARTİRECEP ÖZKAN% 0,6933
MHPALİ ÇETİN% 0,4622
ZAFER PARTİSİNEVZAT DEMİRATAN% 0,2512
BTPHASAN KAZAN% 0,2311
YENİDEN REFAHHÜSEYİN ERDEM% 0,2110
SAADETÖZKAN OSKAY% 0,115
HÜDA PARENVER ADANIR% 0,094
ULUBEY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVELİ KOÇLU% 49,052.119
CHPSELİM SAKA% 40,861.765
MHPYORUM ESKİCİ% 4,56197
YENİDEN REFAHALİ İHSAN TİLKİCİ% 2,1392
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN KAZIM KIRSAKAL% 1,3257
İYİ PARTİAHMET ERGÜL% 1,2353
SAADETAYDIN ŞENTÜRK% 0,313
ZAFER PARTİSİHİDAYET KORKMAZ% 0,2812
BTPNESRİN AÇIKGÖZ% 0,167
HÜDA PARZEYNEP TOSUN% 0,115

Kaynak: AA

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