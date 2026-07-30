Üsküdar operasyonu protesto edildi... Dedetaş: Her bir vatandaş bir lider gibi sorumluluk alarak kendi özgür iradesine ve cumhuriyete sahip çıksın

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınması bir yürüyüşle protesto edildi. Üsküdar Meydanı'ndan belediye binasına doğru gerçekleştirilen yürüyüşte "Sinem Başkan yalnız değildir" sloganı atıldı. Yürüyüşe Dedetaş'ın annesi, eşi, kardeşi ile Üsküdarlıların yanı sıra YENİ Parti başta olmak üzere çok sayıda siyasi parti, sendika ve meslek örgütü temsilcisi destek verdi. Kız kardeşi tarafından okunan mektubunda Dedetaş, "Sükunetim sizin sesiniz olsun. Her bir vatandaş bir lider gibi sorumluluk alarak kendi özgür iradesine ve cumhuriyete sahip çıksın. Daha önce de söylediğim gibi burası Türkiye Cumhuriyeti, kimsenin babasının malı değil... Durduğum yerde durmaktan çekinenler olabilir ama ben bir cumhuriyet kadını olarak dimdik buradayım, korkmuyorum" ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile 2'si belediye görevlisi 5 kişinin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma gerekçesiyle dün sabah erken saatlerde evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alınması Üsküdar'da prostesto edildi. Üsküdar Meydanı Marmaray çıkışından Üsküdar Belediyesi binasına doğru gerçekleştirilen yürüyüşte "Üsküdar'ın İradesi Sinem Dedetaş" pankartı taşındı, "Sinem başkan yalnız değildir", "Üsküdar burada, başkanının yanında" sloganları atıldı.

Yürüyüşü çok sayıda Üsküdarlı vatandaş, Dedetaş'ın kardeşi Gizem Serhan Özbir, annesi Emine Tuna, eşi Barış Dedetaş, Üsküdar Belediye Meclis Üyeleri, Özgür Çelik, YENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, YENİ Parti milletvekilleri Özgür Karabat, Gökan Zeybek, Ali Gökçek, Sibel Suiçmez, Turan Taşkın Özer, Tahsin Ocaklı, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Sol Parti MYK Üyesi Alper Taş ile İYİ Parti, DEM Parti, TİP, Sol Parti, EMEP, Saadet Partisi, YRP, Zafer Partisi, HKP ve EHP'nin de aralarında bulunduğu siyasi partiler, sendika ve meslek örgütleri temsilcileri destek verdi.

"HER BİR VATANDAŞ BİR LİDER GİBİ SORUMLULUK ALARAK KENDİ ÖZGÜR İRADESİNE VE CUMHURİYETE SAHİP ÇIKSIN"

Yürüyüşün tamamlanmasının ardından Üsküdar Belediyesi önünde konuşmalar yapıldı. Dedetaş'ın mektubu kardeşi Gizem Serhan Özbir tarafından okundu. Dedetaş mektubunda şu görüşlere yer verdi:

"Sevgili Üsküdarlılar ve İstanbullu komşularım,

Beni merak etmeyin. Sizin oylarınızla seçildiğim, sorumluluklarımı layıkıyla yerine getirdiğim ve ilkelerimden taviz vermediğim için şu an yanınızda olamıyorum. Bayrağımızın dalgalandığı her yer bizim için görev yeridir.

Beni seçerek güvendiniz, ben de size güveniyorum. Beni tanıyorsunuz, size kendimi anlatmama gerek yok. Sükunetim sizin sesiniz olsun.

Her bir vatandaş bir lider gibi sorumluluk alarak kendi özgür iradesine ve cumhuriyete sahip çıksın. Daha öncede söylediğim gibi burası Türkiye Cumhuriyeti kimsenin babasının malı değil.

"İHANET EDEN BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Bu ülke hepimizin farklı partilere, farklı dini değerlere ve manevi değerlere sahip olmamız bunu değiştirmez biz Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu vatandaşları olarak verdiğimiz kararların arkasında durmaya devam edeceğiz. İhanet eden bedelini ödeyecek. Bu belediye 2 yıl önce kurulmadı bu belediyenin öncesi var. Geçmiş dönemlerde savcıya verilmiş hiçbir suç duyurusu dikkate alınmadı. Bu operasyonların siyasi olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama vatandaş yaşadıklarını unutmaz hafızası hep tazedir.

"BİR CUMHURİYET KADINI OLARAK DİMDİK AYAKTAYIM, KORKMUYORUM"

Şunu söylemek isterim ki hesap vermek benim için bir yük değil makamımın gerekliğidir. Umarım adalet herkese eşit işler. Biz bunlara alışkın insanlar değiliz liyakatle ve şefafflıkla bu ilçeyi beraber yönetiyoruz. Buradan tüm çalışma arkadaşlarıma seslenmek isterim ki bu süreç geçici ben orada olamasam da bizim vizyonumuzu en iyi şekilde sürdürmeye devam edeceğinizi biliyorum. Sevgili komşularım benim durduğum yerde durmaktan çekinenler olabilir ama ben bir cumhuriyet kadını olarak dimdik buradayım, korkmuyorum. Adalet için korkmadan savaşan herkes burada"

"BAŞKANIMIZIN, HALKIN YÜREĞİNDEKİ YÜKSELİŞİ DURDURAMAYACAKLAR"

YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, dün Dedetaş'ın makam odasında olduğunu belirterek şunları anlattı:

"Masasının üzerinde babasıyla çekilmiş bir fotoğrafı vardı. Hepiniz biliyorsunuz; Belediye Başkanımız Sayın Sinem Dedetaş, kısa bir süre önce uzun zamandır hastalıkla mücadele eden kıymetli babasını kaybetti. Hem belediyeyi yönetirken hem de babasının hastalık sürecinde gösterdiği fedakarlığa ve verdiği mücadeleye yakından şahidim. Yüreğinde tarifsiz bir acı vardı. Ama o, acısını sizler için içine gömdü. Görevini aksatmadı. Üsküdar'a olan sorumluluğundan bir gün bile vazgeçmedi. Ve bütün bunlara rağmen hiçbir baskıya boyun eğmedi. Hiçbir tehdidin karşısında bir adım bile geri atmadı.

Birileri, şafak baskınında evinin merdivenlerinden aşağı inerken onun görüntülerini servis etti. Onlar Başkanımızı merdivenlerden indirirken kaçırdıkları bir şey vardı: Halkın gönlündeki yükselişi göremediler. Halkın yüreğindeki yükselişi durduramayacaklar. Çünkü o yükselişin sahibi sizlersiniz. O yükselişin sahibi, sandıktaki iradeyi ortaya koyan Üsküdar halkıdır. ve unutmayın; milletin iradesinden daha büyük hiçbir güç yoktur"

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar halkının iradesine, demokrasiye, Sinem Dedetaş'a sahip çıkmak için belediye meydanını dolduranlara, özgürlük, adalet, demokrasi diyenlere teşekkür ederek şunları söyledi:

"Sinem Dedetaş başkanımızın mektubunu kıymetli kardeşi okudu. Başkanımızın buraya selamını getirdi. Buradan Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün bodrum katına, Sinem Başkan'a hep birlikte bir güçlü selam gönderir miyiz? Sinem Dedetaş başkanımız Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün bodrum katında, kötü koşullar içerisinde, uyuşturucu kokuları içerisinde, sizin bu güçlü selamınızı, bu kuvvetli selamınızı aldı ve Sinem Dedetaş Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün bodrum katında aynı güzel gülüşüyle, aynı duruşuyla sizlere bir selam gönderiyor. Selam olsun Sinem Dedetaş'a.

"YANIMA GELEN AK PARTİLİ, MHP'LİLER 'YAPILAN YANLIŞTIR' DEDİ"

Üsküdar Meydanı'ndan buraya bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bu yürüyüşe katılan Üsküdarlılar var. Onlar buradalar. Her siyasi partiden, her görüşten Üsküdarlılar burada. Sendikalar şu anda buradalar bayraklarıyla, flamalarıyla. Meslek örgütleri, Sinem Başkanımızın da görev yaptığı meslek örgütü bayraklarıyla, flamalarıyla burada. İşte İstanbul'un kadın hareketinin temsilcileri bayraklarıyla, flamalarıyla buradalar. İşte Sol Parti burada. HKP burada. Emek Partisi burada. Az önce desteklerini ilettiler, Saadet Partililer burada. Yeniden Refah Partililer burada. DEM Partililer burada şu anda. ve yeni bir yola çıkan YENİ Partililer şu anda burada. İYİ Partililer burada. Az önce yürüyüş esnasında yanıma birkaç kişi geldi. Şunu söylediler. Biz bugüne kadar sizin partinize hiç oy vermedik. Biz AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne seçimlerde oy veren insanlarız. Ama bu yapılan yanlıştır. Burası Üsküdar'dır. Biz Sinem Hanım'ı eskiden tanımıyorduk. Ancak belediye başkanı olduktan sonra tanıdık. Çok sevdik. Ona oy vermemiştik. Ama biz vicdanlı insanlarız. Biz Sinem Demirtaş'ın yanındayız dediler. AK Partililer ve MHP'liler bize.

"SİNEM DEDETAŞ BİR AN ÖNCE SERBEST BIRAKILMALIDIR"

Kıymetli dostlar, burası Üsküdar. Burası mazlumun yanında duran, burası kul hakkını gözeten, burası kul hakkı konusunda çok hassas olan bir maneviyatı yüksek bir semt. Bugün ister iktidar partisi, ister muhalefet partileri, hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün insanlar Üsküdar Belediye Başkanı'na sahip çıkmaya gelmişlerse, şu anda Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün bodrumunda tutsak edilen bir kişi değildir. Üsküdar halkının iradesidir, Sinem Demirtaş. Vatan Emniyet Müdürlüğü'nden bir an önce serbest bırakılmalıdır. Üsküdar mazlumun yanındadır. Üsküdar vicdanın sertidir. Üsküdar kul hakkına müsaade etmez. Bu uygulamadan vazgeçilmelidir. Sinem Dedetaş'a yapılan bu muamele gayretullah'a dokunmaktır. Buradan, Üsküdar'dan söylüyorum. Bu kararı Ankara'da ve İstanbul'da verenler, bu yanlıştan dönmelidir. Sinem Dedetaş belediyedeki görevinin başına bir an önce dönmelidir. Bir an önce dönmelidir"

"30 YIL SONRA ÜSKÜDAR'A KADIN ELİ DEĞDİ, BUNU HAZMEDEMEDİLER"

Sinem Dedetaş'ın 2019'da Şehir Hatları Genel Müdürlüğü'ne getirildiğini ve verdiği hizmetleri anımsatan Çelik şöyle devam etti:

"Üsküdarlılar onu çok yakından tanıyor. Ekranlardan Türkiye kamuoyu bizi izliyor. Kimdir Sinem Dedetaş? Sinem Dedetaş çok birikimli, çok liyakatlı, çok deneyimli bir yöneticidir. Yüksek mühendistir. Çeşitli meslek örgütlerinde geçmişte görev yapmıştır. ve 2019'da Ekrem İmamoğlu Başkanımız İstanbul'u kazandıktan sonra Şehir Hatları'na genel müdür olmuştur. Bir, İstanbul'un gözbebeği Haliç Tersanesi vardır. Haliç Tersanesi uzun yıllar kaderine terk edilmişti. Bir mezberelik alana dönüştürülmüştü. ve orada bir takım rant projesi planları yapıyorlardı. Tersaneyi kapatıp orayı ranta açmanın hesaplarını yapıyorlardı. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Ekrem Başkan İstanbul'u kazandı. Sinem Dedetaş Haliç Tersanesi'nin başına geçti. Şehir Hatları'nın başına geçti. İstanbul'un deniz ulaşımını canlandırdı. Şehir Hatları'nı yeniden ayağa kaldırdı. Deniz ulaşımını ayağa kaldırdı. Deniz taksilerle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çok üstün hizmetler sergiledi.

Ve o hizmetler, o başarılı çalışmalar Sinem Dedetaş'ı 2024 seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkanı yaptı. ve 30 yıl sonra, 30 yıl sonra Üsküdar'a bir kadın eli değdi, bir kadın belediye başkanı Üsküdar'ı kazandı. İşte bunu hazmedemediler. Bunu içine sindiremediler. ve 30 yıl sonra Üsküdar'ı kaybetmeyi hazmedemeyenler, düzenli olarak Sinem Dedetaş Başkanımızı hedef gösterdiler. Bundan birkaç ay önce buraya bir operasyon gerçekleştirdiler. Onun öncesinde sosyal medyada, ana akım kanallarda, trollerle Sinem Dedetaş Başkanımızı hedef gösterdiler. O hedef göstermeler, o saldırılar karşısında Devin İlçe Başkanımız ifade etti. Sinem Dedetaş bir cümle kullandı. Dedi ki, hepimizi içeri atsanız bile bu milletin yüzü gülmeyecek. Biz de buradan, biz de buradan Sinem Başkanımıza sesleniyoruz. Kıymetli Başkanım, hepimizi içeri atsalar bile bu bayrak asla yere düşmeyecek. Üsküdar ayaktadır, millet ayaktadır, Türkiye ayaktadır. ve bu karanlığı hep birlikte bu topraklardan göndereceğiz.

"DEDETAŞ, HALKI VE İCRAATÇI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI HAYATA GEÇİRDİ"

Peki, Sinem Başkan seçildikten sonra Üsküdar'da ne yaptı?

Halkçı ve icraatçı belediyecilik anlayışını hayata geçirdi. Kent lokantaları açtı. Hani diyor ya; 'Hepimizi içeri atsalar bile bu milletin yüzü gülmeyecek.' Neden 'Bu milletin yüzü gülmeyecek' diyor? Çünkü ekonomiyi yönetemiyorlar. Çünkü emekli, açlık sınırının altında kalan maaşlarla yaşamaya mahküm edilmiş durumda. Çünkü asgari ücretli, tarihinde ilk kez açlık sınırının altında bir gelirle yaşam mücadelesi veriyor. Çünkü çocuklar beslenme çantaları boş şekilde okula gidiyor. Çünkü gençlerin geleceğe dair umutları azalıyor; umutlarını başka ülkelerde arıyorlar. Çünkü kadınlar hayatın her alanında baskı altında ve özgürlükleri kısıtlanmış durumda.

İşte Sinem Dedetaş bu ilçede kent lokantaları açtı, emeklinin yanında oldu. Pazar destekleri sundu, emeklinin yanında oldu. Çocuk kreşleri açtı, çocukların ve annelerinin yanında oldu. Kadın Yaşam Merkezleri açtı, kadınların yanında oldu. Öğrencilere kırtasiye desteği sağladı, burslar verdi, öğrencilerin yanında oldu. Burada kapsamlı bir kentsel dönüşüm seferberliği başlattı.

"SİNEM DEDETAŞ'IN SUÇU ÜSKÜDAR HALKINA HİZMET ETMEK"

Ve şimdi çok tanıdık bir manzarayla karşı karşıyayız. Üsküdar Belediye Başkanımız gözaltına alındı. Bir ifadeden söz ediyorlar. O ifadenin içinde geçen bir cümleden söz ediyorlar. Başkanımızın gözaltında tutulmasına gerekçe yapılan ifadenin özeti şu: 'Hatırladığım kadarıyla… Hatırlayamadığım bir tarihte… Yanlış hatırlamıyorsam… Şöyle şöyle olmuştu…' Hatırlayamadığı bir tarihten, 'yanlış hatırlamıyorsam' diyerek anlatılan ifadelerle bugün Üsküdar Belediye Başkanı gözaltında tutuluyor.

Nedir Sinem Dedetaş'ın suçu? Üsküdar halkına hizmet etmek.

Peki, Sinem Dedetaş'ı Vatan Emniyet Müdürlüğü'nün bodrum katında tutarak onu mu cezalandırıyorlar? İşte kıymetli annesi burada, aramızda. Annemizi mi cezalandırıyorlar? Hayır. Eşi burada, ailesi burada. Onları mı cezalandırıyorlar? Hayır. Onlar çocuk kreşlerine giden çocukları cezalandırıyorlar. Emekli evlerinden hizmet alan emeklileri cezalandırıyorlar. Kadın Yaşam Merkezlerinden yararlanan kadınları cezalandırıyorlar. Onlar bizimle kavga etmiyorlar. Onlar Üsküdar halkıyla kavga ediyorlar."

TÜZÜN: BAŞKANIMIZIN BU ŞEKİLDE GÖZALTINA ALINMASINI KABUL ETMİYORUZ

YENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün ise şunları söyledi:

"Sevgili Üsküdarlılar; yapılan bu şafak operasyonları hiçbir zaman bizleri yıldırmadı, bıktırmadı, bundan sonra da yıldırmayacak. Her bir belediye başkanı arkadaşımız, normal bir ifadeye çağrıldığı takdirde zaten koşarak gidecek insanlardır. Buna rağmen gerçekleştirilen bu operasyonları, siyasi iktidarın bizleri zor durumda bırakmaya yönelik bu uygulamalarını kabul etmiyor, tamamını reddediyoruz. Bugün seçilmiş belediye başkanlarımıza yönelik yürütülen bu uygulamaları kabul etmiyoruz. Sinem Başkanımız, Türkiye genelinde yapılan kamuoyu araştırmalarında ve anketlerde en başarılı belediye başkanları arasında gösterilen, görevini başarıyla yerine getiren kadın belediye başkanlarımızdan biridir. Buna rağmen bu şekilde gözaltına alınmasını ve Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde bu şekilde sorgulanmasını kabul etmiyoruz. Sinem Başkanımız suçsuzdur. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşacak ve yeniden belediye başkanlığı görevine dönecektir.

Belediye önündeki buluşmada Sinem Dedetaş'ın eşi Barış Dedetaş da söz alarak şu ifadeleri kullandı:

"Ben hepinize teşekkür ediyorum.Biliyorum, hepiniz Sinem'in durumunu çok merak ediyorsunuz. Gayet iyi, dimdik ayakta. Hiç merak etmeyin. En kısa zamanda yeniden makamında olacağına yürekten inanıyorum.Hepinizi çok seviyorum"