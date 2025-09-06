Vali Aydoğdu'dan Kübra Öğretmene Ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Vali Aydoğdu'dan Kübra Öğretmene Ödül

Vali Aydoğdu\'dan Kübra Öğretmene Ödül
06.09.2025 09:49  Güncelleme: 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valisi, öğrencisi için burs talep eden öğretmen Kübra Aydın'ı ödüllendirdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan öğrencisi için burs ve yurt talebinde bulunan öğretmen Kübra Aydın'ı başarılı belgesiyle ödüllendirdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 8 Eylül'de başlayacak 2025-2026 eğitim öğretim sezonu öncesi ildeki okullarda görevli idarecilerle toplantı yaptı. Yeni eğitim dönemiyle ilgili yapılan toplantının ardından Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile Ordu Caddesi'nde yürüyen Vali Aydoğdu'nun yanına gelen 13 Şubat İlkokulu Müdür Yardımcısı Kübra Aydın, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan tanıdığı Yunus Emre Adaş'ın, babasının sağlık sorunları sebebiyle sıkıntıları olduğunu bildirdi. Aydın, "Sosyal Bilimler Lisesi mezunu ve İstanbul Hukuk Fakültesi'ni kazanan bir öğrencimiz var. Babası 3 aydır yoğun bakımdaydı. Öğrencimizin bursa, yurda ihtiyacı var" dedi.

HEMEN TELEFONA SARILDI

Öğretmen Kübra Aydın'a "Allah senden razı olsun" diyerek telefonunu aldığı Yunus Emre Adaş'ı arayan Aydoğdu, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vali Aydoğdu, Adaş'a "Ben senin yurt işini ve diğer işlerini çözeceğim. Rahat ol. Babana selam söyle akşam bir çay içmeye geleceğiz" diyerek telefonu kapattı. Aydoğdu, duygulanan öğretmenden ağlamamasını istedi.

ZİYARETE GİTTİ

Vali Aydoğdu, telefonla görüştüğü Yunus Emre Adaş'ı akşam evinde ziyaret etti. Şeker hastası olan ve beynine pıhtı atması sebebiyle tedavi gören Süleyman Adaş (47) ile görüşen Aydoğdu, Yunus Emre'den de durumu hakkında bilgi aldı. Vali Aydoğdu, Yunus Emre'ye gereken desteği vereceklerini belirterek evden ayrıldı.

KÜBRA ÖĞRETMENE BAŞARI BELGESİ

Vali Aydoğdu, öğrencisi için burs ve yurt talebinde bulunan Kübra Aydın'ı başarı belgesiyle ödüllendirdi. Kübra öğretmene teşekkür eden Vali Aydoğdu, "Duyarlılığın için teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Allah seni var etsin. Allah sayılarınızı artırsın" dedi.

Kaynak: DHA

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Yerel Haberler, Hamza Aydoğdu, İstanbul, Erzincan, Güncel, Eğitim, Yaşam, Aydın, Burs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Aydoğdu'dan Kübra Öğretmene Ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Kahveci maç sonu çıldırdı: Bizi yediniz, iki gündür stresten öldüm Nihat Kahveci maç sonu çıldırdı: Bizi yediniz, iki gündür stresten öldüm
Biri 16, diğeri 17 yaşında Genç kızların kavgası kanlı bitti Biri 16, diğeri 17 yaşında! Genç kızların kavgası kanlı bitti
Destek olmak istedi, borçlu çıktı: Bir imzayla binlerce liradan oldu Destek olmak istedi, borçlu çıktı: Bir imzayla binlerce liradan oldu
Eski sevgili dehşeti Terk edilen genç kadın ortalığı birbirine kattı Eski sevgili dehşeti! Terk edilen genç kadın ortalığı birbirine kattı
Beton mikserine düşen işçi feci şekilde can verdi Beton mikserine düşen işçi feci şekilde can verdi
Balıkesir’de 4.1 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Mehmet Şef’in taklidi stüdyoyu kahkahaya boğdu Mehmet Şef'in taklidi stüdyoyu kahkahaya boğdu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitim süresinde revizyon yapmayı planlıyoruz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitim süresinde revizyon yapmayı planlıyoruz

09:59
Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı: Bahri’den hamileyim
Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı: Bahri'den hamileyim
09:31
Savcı katili daha önce de restoranı basıp kırıp dökmüş
Savcı katili daha önce de restoranı basıp kırıp dökmüş
09:26
Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri için ÖTV oranı yüzde 8 oldu
Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri için ÖTV oranı yüzde 8 oldu
09:24
Pazartesi açıklanacak İşte Ali Koç’un favori antrenör adayı
Pazartesi açıklanacak! İşte Ali Koç'un favori antrenör adayı
08:54
Türkiye’yi dışlamak amacıyla başlatılan proje yolsuzluğa saplandı
Türkiye'yi dışlamak amacıyla başlatılan proje yolsuzluğa saplandı
08:47
Gram altında tarihi bir rekor daha
Gram altında tarihi bir rekor daha
07:34
Plan yaparken iki kere düşünün Hafta sonunu yağmurlar esir alacak
Plan yaparken iki kere düşünün! Hafta sonunu yağmurlar esir alacak
03:18
Karayip gerilimi zirveye çıktı Trump “Vururuz“ dedi, Maduro rest çekti
Karayip gerilimi zirveye çıktı! Trump "Vururuz" dedi, Maduro rest çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2025 10:16:48. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Aydoğdu'dan Kübra Öğretmene Ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.