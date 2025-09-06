Vali Aydoğdu\'dan Kübra Öğretmene Ödül

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan öğrencisi için burs ve yurt talebinde bulunan öğretmen Kübra Aydın'ı başarılı belgesiyle ödüllendirdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 8 Eylül'de başlayacak 2025-2026 eğitim öğretim sezonu öncesi ildeki okullarda görevli idarecilerle toplantı yaptı. Yeni eğitim dönemiyle ilgili yapılan toplantının ardından Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile Ordu Caddesi'nde yürüyen Vali Aydoğdu'nun yanına gelen 13 Şubat İlkokulu Müdür Yardımcısı Kübra Aydın, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan tanıdığı Yunus Emre Adaş'ın, babasının sağlık sorunları sebebiyle sıkıntıları olduğunu bildirdi. Aydın, "Sosyal Bilimler Lisesi mezunu ve İstanbul Hukuk Fakültesi'ni kazanan bir öğrencimiz var. Babası 3 aydır yoğun bakımdaydı. Öğrencimizin bursa, yurda ihtiyacı var" dedi.

HEMEN TELEFONA SARILDI

Öğretmen Kübra Aydın'a "Allah senden razı olsun" diyerek telefonunu aldığı Yunus Emre Adaş'ı arayan Aydoğdu, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vali Aydoğdu, Adaş'a "Ben senin yurt işini ve diğer işlerini çözeceğim. Rahat ol. Babana selam söyle akşam bir çay içmeye geleceğiz" diyerek telefonu kapattı. Aydoğdu, duygulanan öğretmenden ağlamamasını istedi.

ZİYARETE GİTTİ

Vali Aydoğdu, telefonla görüştüğü Yunus Emre Adaş'ı akşam evinde ziyaret etti. Şeker hastası olan ve beynine pıhtı atması sebebiyle tedavi gören Süleyman Adaş (47) ile görüşen Aydoğdu, Yunus Emre'den de durumu hakkında bilgi aldı. Vali Aydoğdu, Yunus Emre'ye gereken desteği vereceklerini belirterek evden ayrıldı.

KÜBRA ÖĞRETMENE BAŞARI BELGESİ

Vali Aydoğdu, öğrencisi için burs ve yurt talebinde bulunan Kübra Aydın'ı başarı belgesiyle ödüllendirdi. Kübra öğretmene teşekkür eden Vali Aydoğdu, "Duyarlılığın için teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Allah seni var etsin. Allah sayılarınızı artırsın" dedi.