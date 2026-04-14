Gülistan Doku davasında dönemin valisinin oğlunun şüpheli gece rotası PTS kayıtlarında

14.04.2026 16:47
6 yıl sonra yeniden açılan Gülistan Doku dosyasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in kullandığı araca yönelik PTS kayıtlarında şüpheli hareketler tespit edildi. Gece saatlerinde ıssız bölgelerde yoğunlaşan trafik ve yolcu kayıtlarındaki çelişkiler dosyada kritik soru işaretleri oluşturdu. Sonel'in o gün yanında arkadaşı Umut Altaş hakkında başlatılan kırmızı bülten ise soruşturmayı uluslararası boyuta taşıdı.

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, aile çevresine yönelik temaslar yeniden detaylı incelemeye alındı. Savcılık dosyasına giren yeni tanık anlatımları ve deliller, dosyayı sıradan bir "kayıp" vakası olmaktan çıkarıp cinayet, cesedin gizlenmesi ve delil karartma şüphesi eksenine oturttu.

İddiaların odağındaki dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İhbar notunun ardından yapılan incelemelerde, Mustafa Türkay Sonel’in kullandığı araca ait Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları detaylı şekilde analiz edildi.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel

GECE SAATLERİNDE ISSIZ GÜZERGAHLAR DİKKAT ÇEKTİ

Kayıtlara göre aracın gece saatlerinde sosyal yaşam alanlarından uzak, dağlık ve ıssız bölgelerde yoğun şekilde hareket ettiği tespit edildi. Bu güzergahların olağan trafik akışıyla uyumsuz olduğu değerlendirmesi dosyada yer aldı.

YOLCU KAYITLARINDA ÇELİŞKİLER TESPİT EDİLDİ

Araç içerisinde Mustafa Türkay Sonel’in yakın arkadaşı Umut Altaş’ın bazı geçişlerde yolcu koltuğunda bulunduğu kayıtlara yansırken, bazı geçişlerde ise araçta yer almadığına dair veriler dikkat çekti. Bu durum, teknik kayıtlar ile fiili durum arasındaki çelişkileri gündeme getirdi.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Dosyada yer alan değerlendirmelerde söz konusu araç hareketliliğinin sıradan bir gece trafiğiyle açıklanamayacağı vurgulandı. Öte yandan Umut Altaş’ın aile fertlerinin gözaltına alındığı, uzun süredir ABD’de bulunan Altaş hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve kırmızı bülten sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

Savcılık, elde edilen teknik veriler doğrultusunda şüpheli hareketlerin olayla bağlantısını çok yönlü olarak incelemeye devam ediyor.

GİZLİ TANIK “ŞUBAT” DOSYAYI TEMELDEN SARSTI

Soruşturmada asıl deprem etkisi yaratan gelişme ise 2025 yılında yaşandı. Kimliğinin gizli tutulmasını isteyen bir kişi, JASAT’a ulaşıp Gülistan Doku’nun öldürüldüğünü açıkça beyan etti; ardından soruşturma makamlarını dahi şoke eden sarsıcı ayrıntılar paylaştı.

"CESEDİN YERİ DEĞİŞTİRİLDİ" İDDİASI

Gizli tanık, Gülistan Doku’nun olay günü köprü civarından alındığına ve sonrasına dair oldukça detaylı anlatımlarda bulundu. Gizli tanık, cesede dair bulunma endişesiyle birden fazla kez yer değiştirdi. Beyan üzerine tarif edilen bir noktada yer altı arama cihazlarıyla yapılan incelemede mezar görünümünde şüpheli bir boşluk tespit edildi.

Savcılık kaynaklarına göre, bu bulgular cesedin yer değiştirdiği iddiasını daha güçlü hale getirdi. Teknik bulgular ile gizli tanığın anlatımları arasındaki örtüşme, dosyada yeni bir evreye geçildiğinin işareti olarak yorumlandı. Belirlenen başkaca mahallerde de yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama ve kazı işlemleri gerçekleştirildi.

"VALİ, DOKU AİLESİNİ YAKIN MARKAJA ALDI" İDDİASI

Dosyada yer alan tanık beyanlarına göre, dönemin bazı kamu görevlileri aile çevresinde sürekli bulunmak üzere görevlendirildi. İfadelerde, dönemin valisinin bazı isimleri özellikle ailenin yanında bulunmaları için yönlendirdiği iddiaları yer aldı. 

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer detay ise iletişim kayıtları oldu. Mustafa Türkay Sonel’in yakın arkadaşı Umut Altaş’ın, olaydan aylar sonra Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku ile aralıklarla iletişime geçtiği HTS kayıtlarına yansıdı.

NE OLMUŞTU?

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. 21 yaşındaki genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, arama başlatmıştı. Aramalardan bir sonuç elde edilememişti.

