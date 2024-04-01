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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 01:05  Güncelleme: 01:05
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.451
Toplam Seçmen : 714.992
Açılan Sandık : 2.157
Açılan Sandık Oranı : % 88,00
Kullanılan Oy : 411.943
Geçerli Oy : 384.179
Katılım Oranı : % 65,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİABDULLAH ZEYDAN% 55,26212.305
AK PARTİABDULAHAT ARVAS% 27,51105.679
YENİDEN REFAHABDULLAH SADIKSOY% 5,3520.539
CHPŞÜKRÜ ŞAHAR% 2,6310.111
HÜDA PARMEHMET MEHDİ OĞUZ% 1,857.094
BAĞIMSIZİDRİS AHİ% 1,696.516
DEVA PARTİSİERKAN İRVEN% 0,833.186
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN ÖZBEY% 0,72.681
MEMLEKETALİ ERTUĞRUL AYBEY% 0,682.601
İYİ PARTİABDULLAH AKBAŞ% 0,672.575
SAADETÖZAY İLHAN% 0,622.378
DİĞER% 0,522.011
TKPONUR YILMAZ% 0,361.369
BTPZEYNEP SELİM KELEŞ% 0,281.083
DPHASAN KEDALİ% 0,24920
HAK-PARABDULMENAF KIRAN% 0,22867
DSPTUĞÇE TEKÇE ERMİŞ% 0,13494
HKPSAİT KIRAN% 0,11434
VATAN PARTİSİMEHMET EMİN ARİ% 0,11429
YTPMİHRAÇ DEGER% 0,07270
TKHMEHMET ALTINTAŞ% 0,06236
MİLLİ YOLSİNAN BİLGİLİ% 0,06218
MİLLETRAFET KAYA% 0,05183
BAHÇESARAY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 69,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİREMZİ ORHAN% 20,461.109
DEM PARTİAYVAZ HAZİR% 18,981.029
DEVA PARTİSİİBRAHİM TİRYAK% 17,99975
YENİDEN REFAHMEKİ ARVAS% 16,55897
DİĞER% 12,25664
BAĞIMSIZMEHMET GARİP AYKUT% 10,04544
SAADETKAYHAN KILIÇ% 0,9853
İYİ PARTİİLHAMİ BURTA% 0,8948
CHPGÜLTEN ORHAN% 0,738
BTPAHMET KARAKOÇ% 0,6636
HÜDA PARİSKENDER BOTAN% 0,527
BAŞKALE

Açılan Sandık Oranı : % 80,36
Katılım Oranı : % 66,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİŞENGÜL POLAT% 56,347.804
AK PARTİLUKMAN ERTUŞ% 34,244.743
CHPİBRAHİM TEYFUN% 3,14435
YENİDEN REFAHMURAT KARADENİZ% 2,43336
İYİ PARTİHİKMET KIZILTAŞ% 1,31181
BTPHASAN ERGİN% 0,74102
SAADETBURHAN GÜNGÖR% 0,6692
HÜDA PARABDULVAHAP AKKAYA% 0,6691
BAĞIMSIZİSMAİL AYAZ% 0,2839
DİĞER% 0,228
ÇALDIRAN

Açılan Sandık Oranı : % 94,03
Katılım Oranı : % 67,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHATİCE ATABAY GÜNDOĞDU% 47,889.376
AK PARTİFERMAN YILDIRIM% 33,826.624
YENİDEN REFAHCOŞKUN SALTIKALP% 15,943.122
CHPYAKUP ALADAĞ% 1,34263
BTPMUSTAFA AĞYAR% 0,4385
SAADETRIDVAN ŞAHİN% 0,3160
HÜDA PARERKAN GÜL% 0,2752
DİĞER% 0,012
ÇATAK

Açılan Sandık Oranı : % 98,15
Katılım Oranı : % 77,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİREŞAT ERASLAN% 595.132
AK PARTİABDURRAHMAN ŞEYLAN% 26,042.265
YENİDEN REFAHEMRULLAH AYDOĞAN% 9,21801
CHPYÜKSEL ERASLAN% 1,25109
DEVA PARTİSİZİLAN BAYSAL% 0,9280
SAADETMİRZA SALÇUK% 0,9280
ZAFER PARTİSİRAHİME CANSU ÇELİK% 0,8170
HÜDA PARMUHAMMET GÜLTEPE% 0,7464
İYİ PARTİCEVDET YILMAZ% 0,652
BTPREŞİT ÇOŞKUN% 0,4842
DİĞER% 0,033
EDREMİT

Açılan Sandık Oranı : % 93,80
Katılım Oranı : % 65,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRABİA BAŞAK KOÇ% 60,2329.205
AK PARTİİSMAİL SAY% 25,3212.274
YENİDEN REFAHGÜVEN TURGUL% 5,792.808
CHPRIZA ÖZCAN% 2,441.185
HÜDA PARERDAL SÜMEN% 1,57760
İYİ PARTİTEVFİK POLAT% 1,09528
DEVA PARTİSİAFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ% 0,96465
ZAFER PARTİSİALPER KARAKOYUNLU% 0,93452
GELECEK PARTİSİHALİT BİTİK% 0,55264
BAĞIMSIZBEYTULLAH ŞAKAR% 0,44215
BTPMAŞUK SİYAHTAŞ% 0,32156
HAK-PARAYDIN UKAY% 0,26126
HKPYAHYA KEMAL KEÇECİ% 0,0838
DİĞER% 0,0210
ERCİŞ

Açılan Sandık Oranı : % 86,30
Katılım Oranı : % 70,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİBARAN BİLİCİ% 48,628.524
AK PARTİFATİH ÇİFTCİ% 43,3525.443
YENİDEN REFAHŞAHİN YAĞAR% 2,51.465
CHPYUSUF İZZETTİN KILIÇ% 1,32774
GELECEK PARTİSİÖMER FİDAN% 1,11650
HÜDA PARMUSA DEMİR% 0,96561
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT TÜRKATA% 0,6352
İYİ PARTİMUSTAFA BAY% 0,51302
DİĞER% 0,28162
DPVEYSEL DEMİRDAŞ% 0,27157
BTPNURCAN YEŞİLALAN% 0,21125
BAĞIMSIZÖMER FARUK AĞAOĞLU% 0,19112
BAĞIMSIZLOKMAN ÇAVAŞ% 0,160
GEVAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 77,14
Katılım Oranı : % 74,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRUKNETTİN HAKAN% 46,654.576
AK PARTİMURAT SEZER% 31,553.095
YENİDEN REFAHBEDİRHAN ERDEM% 17,081.675
CHPİSA BARAN% 1,72169
SAADETİDRİS AKSONA% 198
HÜDA PARAYHAN AYDIN% 0,988
ZAFER PARTİSİTUĞRA ÖĞÜN% 0,6362
BTPMETİN KEMAN% 0,3635
DİĞER% 0,1111
GÜRPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 99,05
Katılım Oranı : % 76,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET TAHİR ERTAŞ% 47,877.196
AK PARTİHAYRULLAH TANIŞ% 28,424.272
YENİDEN REFAHMEHMET TOPRAK% 17,042.561
GELECEK PARTİSİSADDIK ÜÇER% 2,47372
CHPEŞREF CAN% 1,37206
HÜDA PARFEVZİ DOĞAN% 1,36204
ZAFER PARTİSİFATİH KORKMAZ% 0,67101
BTPFATİH DURMUŞ% 0,4568
AB PARTİAYDIN TAŞAR% 0,3552
İPEKYOLU

Açılan Sandık Oranı : % 82,46
Katılım Oranı : % 61,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİCEVDET ALTINDAĞ% 58,1364.037
AK PARTİİSA BERGE% 24,5327.019
YENİDEN REFAHMEHMET BİLİCİ% 5,496.051
CHPÖMER DOĞAN% 2,953.249
HÜDA PARBEDRİ BOR% 2,112.327
SAADETYILMAZ KILIÇ% 1,251.372
ZAFER PARTİSİAHMET EFKAN FİLİZ% 0,981.079
DEVA PARTİSİCAHİT KUNDAKÇI% 0,971.071
MEMLEKETYEŞİM YILMAZ% 0,77850
İYİ PARTİSERKAN SAYGIN% 0,7773
BAĞIMSIZMUAMMER TAKIS% 0,59647
BÜYÜK BİRLİKYUSUF COŞAR% 0,46509
BTPMUSTAFA BERGE% 0,32351
DİĞER% 0,3330
HAK-PARFAHRİ ORMAN% 0,14156
DSPİBRAHİM ÖNAL% 0,13147
HKPBERFİN NALİNCİ% 0,11123
MİLLİ YOLİLKNUR BİLGİLİ% 0,0771
MURADİYE

Açılan Sandık Oranı : % 99,07
Katılım Oranı : % 71,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHEDİYE SAYİNER% 46,168.093
AK PARTİYILDIRIM EYYÜBİ MEHMETAĞAOĞLU% 39,296.888
HÜDA PARKAZİM BİLİCİ% 9,091.594
YENİDEN REFAHNEZİR GÜLER% 2,51439
CHPFIRAT BAYÇINAR% 1,96343
BTPİSMET TOPCU% 0,65114
SAADETBİLAL SANGAN% 0,3460
ÖZALP

Açılan Sandık Oranı : % 94,74
Katılım Oranı : % 66,56

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSAKİNE KUTPINAR% 71,3714.522
AK PARTİATAKAN GÖNÜLÇEKEN% 19,073.881
CHPOKTAY SAĞLAM% 2,93596
YENİDEN REFAHKEMAL ŞAHİN% 2,75559
HÜDA PARSEYİTHAN ERÇİÇEK% 0,98199
ZAFER PARTİSİHADİCE ATBİNİCİ% 0,93189
İYİ PARTİASLAN BAYLAN% 0,79161
BTPMUSTAFA ÇELİK% 0,6122
SAADETABDÜSSEMET KESKİN% 0,3775
MİLLİ YOLALİ BAYRAKTUTAN% 0,2142
SARAY

Açılan Sandık Oranı : % 85,11
Katılım Oranı : % 70,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİDAVUT ACAR% 48,53.009
CHPKEMALETTİN ARACİ% 30,161.871
AK PARTİMEHMET MİNFER ÇELEBİ% 15,92988
YENİDEN REFAHDİLBER GÜRBÜZEL% 1,68104
HÜDA PARKASIM KEKLİK% 1,5697
ZAFER PARTİSİCEVRİYE YAVUZ DOĞAN% 0,6842
BTPNURULLAH TARHAN% 0,637
İYİ PARTİKENAN ŞENKAL% 0,531
SAADETMUSTAFA TERİM% 0,2113
DİĞER% 0,1912
TUŞBA

Açılan Sandık Oranı : % 92,16
Katılım Oranı : % 59,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHANIM AKKOŞ% 55,7527.373
AK PARTİSÜLEYMAN OFLAS% 27,4513.478
YENİDEN REFAHNAYİF ŞABU% 5,452.678
CHPADİL ŞAHİNOĞLU% 2,781.365
HÜDA PARFARUK TASAN% 2,681.316
DEVA PARTİSİMUSTAFA ERAD% 1,24607
İYİ PARTİSELİM ÖZGÖKÇE% 0,89438
BÜYÜK BİRLİKMEVLÜT KAYA% 0,82400
GELECEK PARTİSİALİ KATILMIŞ% 0,73360
ZAFER PARTİSİASENA GÖKÇE BENK% 0,62304
BAĞIMSIZFIRAT KUVETLİ% 0,49242
BTPMAZLUM DURMUŞ% 0,36178
DİĞER% 0,27130
HAK-PARMEHMET HAKKI İDOĞ% 0,23113
HKPYILMAZ AVCI% 0,1470
MİLLİ YOLEMRAH TOKMAK% 0,149

Kaynak: AA

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