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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 01:15  Güncelleme: 01:16
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.451
Toplam Seçmen : 714.992
Açılan Sandık : 2.197
Açılan Sandık Oranı : % 89,64
Kullanılan Oy : 421.191
Geçerli Oy : 392.096
Katılım Oranı : % 65,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİABDULLAH ZEYDAN% 55,41217.266
AK PARTİABDULAHAT ARVAS% 27,39107.403
YENİDEN REFAHABDULLAH SADIKSOY% 5,3120.836
CHPŞÜKRÜ ŞAHAR% 2,6210.272
HÜDA PARMEHMET MEHDİ OĞUZ% 1,857.241
BAĞIMSIZİDRİS AHİ% 1,746.808
DEVA PARTİSİERKAN İRVEN% 0,843.297
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN ÖZBEY% 0,692.723
MEMLEKETALİ ERTUĞRUL AYBEY% 0,682.663
İYİ PARTİABDULLAH AKBAŞ% 0,662.587
SAADETÖZAY İLHAN% 0,622.431
DİĞER% 0,451.755
TKPONUR YILMAZ% 0,361.408
BTPZEYNEP SELİM KELEŞ% 0,281.108
HAK-PARABDULMENAF KIRAN% 0,261.026
DPHASAN KEDALİ% 0,24931
DSPTUĞÇE TEKÇE ERMİŞ% 0,13503
HKPSAİT KIRAN% 0,12451
VATAN PARTİSİMEHMET EMİN ARİ% 0,11446
YTPMİHRAÇ DEGER% 0,07279
TKHMEHMET ALTINTAŞ% 0,06251
MİLLİ YOLSİNAN BİLGİLİ% 0,06224
MİLLETRAFET KAYA% 0,05187
BAHÇESARAY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 69,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİREMZİ ORHAN% 20,471.109
DEM PARTİAYVAZ HAZİR% 191.029
DEVA PARTİSİİBRAHİM TİRYAK% 17,94972
YENİDEN REFAHMEKİ ARVAS% 16,5894
DİĞER% 12,26664
BAĞIMSIZMEHMET GARİP AYKUT% 10,04544
SAADETKAYHAN KILIÇ% 1,0255
İYİ PARTİİLHAMİ BURTA% 0,8948
CHPGÜLTEN ORHAN% 0,738
BTPAHMET KARAKOÇ% 0,6837
HÜDA PARİSKENDER BOTAN% 0,527
BAŞKALE

Açılan Sandık Oranı : % 81,25
Katılım Oranı : % 66,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİŞENGÜL POLAT% 56,437.928
AK PARTİLUKMAN ERTUŞ% 34,344.824
CHPİBRAHİM TEYFUN% 3,07431
YENİDEN REFAHMURAT KARADENİZ% 2,39336
İYİ PARTİHİKMET KIZILTAŞ% 1,25175
BTPHASAN ERGİN% 0,73102
SAADETBURHAN GÜNGÖR% 0,6693
HÜDA PARABDULVAHAP AKKAYA% 0,6592
BAĞIMSIZİSMAİL AYAZ% 0,2839
DİĞER% 0,228
ÇALDIRAN

Açılan Sandık Oranı : % 94,03
Katılım Oranı : % 67,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHATİCE ATABAY GÜNDOĞDU% 47,889.376
AK PARTİFERMAN YILDIRIM% 33,826.624
YENİDEN REFAHCOŞKUN SALTIKALP% 15,943.122
CHPYAKUP ALADAĞ% 1,34263
BTPMUSTAFA AĞYAR% 0,4385
SAADETRIDVAN ŞAHİN% 0,3160
HÜDA PARERKAN GÜL% 0,2752
DİĞER% 0,012
ÇATAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİREŞAT ERASLAN% 58,675.270
AK PARTİABDURRAHMAN ŞEYLAN% 26,332.365
YENİDEN REFAHEMRULLAH AYDOĞAN% 9,03811
CHPYÜKSEL ERASLAN% 1,27114
DEVA PARTİSİZİLAN BAYSAL% 0,8980
SAADETMİRZA SALÇUK% 0,8980
ZAFER PARTİSİRAHİME CANSU ÇELİK% 0,8475
HÜDA PARMUHAMMET GÜLTEPE% 0,7466
İYİ PARTİCEVDET YILMAZ% 0,5953
BTPREŞİT ÇOŞKUN% 0,5247
DİĞER% 0,2321
EDREMİT

Açılan Sandık Oranı : % 94,96
Katılım Oranı : % 65,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRABİA BAŞAK KOÇ% 60,429.686
AK PARTİİSMAİL SAY% 25,2212.398
YENİDEN REFAHGÜVEN TURGUL% 5,752.824
CHPRIZA ÖZCAN% 2,421.192
HÜDA PARERDAL SÜMEN% 1,55760
İYİ PARTİTEVFİK POLAT% 1,08531
DEVA PARTİSİAFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ% 0,96472
ZAFER PARTİSİALPER KARAKOYUNLU% 0,92454
GELECEK PARTİSİHALİT BİTİK% 0,57281
BAĞIMSIZBEYTULLAH ŞAKAR% 0,44215
BTPMAŞUK SİYAHTAŞ% 0,33161
HAK-PARAYDIN UKAY% 0,26127
HKPYAHYA KEMAL KEÇECİ% 0,0839
DİĞER% 0,0210
ERCİŞ

Açılan Sandık Oranı : % 89,86
Katılım Oranı : % 70,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİBARAN BİLİCİ% 49,1630.080
AK PARTİFATİH ÇİFTCİ% 42,8726.234
YENİDEN REFAHŞAHİN YAĞAR% 2,471.515
CHPYUSUF İZZETTİN KILIÇ% 1,31801
GELECEK PARTİSİÖMER FİDAN% 1,13692
HÜDA PARMUSA DEMİR% 0,96585
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT TÜRKATA% 0,57350
İYİ PARTİMUSTAFA BAY% 0,51314
DPVEYSEL DEMİRDAŞ% 0,27164
DİĞER% 0,23141
BTPNURCAN YEŞİLALAN% 0,23139
BAĞIMSIZÖMER FARUK AĞAOĞLU% 0,19115
BAĞIMSIZLOKMAN ÇAVAŞ% 0,163
GEVAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 78,57
Katılım Oranı : % 74,88

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRUKNETTİN HAKAN% 46,854.702
AK PARTİMURAT SEZER% 31,433.154
YENİDEN REFAHBEDİRHAN ERDEM% 16,861.692
CHPİSA BARAN% 1,82183
SAADETİDRİS AKSONA% 0,9898
HÜDA PARAYHAN AYDIN% 0,9696
ZAFER PARTİSİTUĞRA ÖĞÜN% 0,6464
BTPMETİN KEMAN% 0,3535
DİĞER% 0,1111
GÜRPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET TAHİR ERTAŞ% 48,017.312
AK PARTİHAYRULLAH TANIŞ% 28,524.344
YENİDEN REFAHMEHMET TOPRAK% 16,862.568
GELECEK PARTİSİSADDIK ÜÇER% 2,45373
CHPEŞREF CAN% 1,36207
HÜDA PARFEVZİ DOĞAN% 1,34204
ZAFER PARTİSİFATİH KORKMAZ% 0,67102
BTPFATİH DURMUŞ% 0,4569
AB PARTİAYDIN TAŞAR% 0,3452
İPEKYOLU

Açılan Sandık Oranı : % 84,44
Katılım Oranı : % 62,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİCEVDET ALTINDAĞ% 58,466.360
AK PARTİİSA BERGE% 24,3427.651
YENİDEN REFAHMEHMET BİLİCİ% 5,526.275
CHPÖMER DOĞAN% 2,933.334
HÜDA PARBEDRİ BOR% 2,132.420
SAADETYILMAZ KILIÇ% 1,251.417
DEVA PARTİSİCAHİT KUNDAKÇI% 0,991.122
ZAFER PARTİSİAHMET EFKAN FİLİZ% 0,981.110
MEMLEKETYEŞİM YILMAZ% 0,78888
İYİ PARTİSERKAN SAYGIN% 0,69780
BAĞIMSIZMUAMMER TAKIS% 0,6686
BÜYÜK BİRLİKYUSUF COŞAR% 0,46521
BTPMUSTAFA BERGE% 0,33369
DİĞER% 0,15173
HAK-PARFAHRİ ORMAN% 0,14158
DSPİBRAHİM ÖNAL% 0,13152
HKPBERFİN NALİNCİ% 0,11129
MİLLİ YOLİLKNUR BİLGİLİ% 0,0776
MURADİYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHEDİYE SAYİNER% 46,248.174
AK PARTİYILDIRIM EYYÜBİ MEHMETAĞAOĞLU% 39,276.941
HÜDA PARKAZİM BİLİCİ% 9,041.598
YENİDEN REFAHNEZİR GÜLER% 2,5442
CHPFIRAT BAYÇINAR% 1,95345
BTPİSMET TOPCU% 0,66116
SAADETBİLAL SANGAN% 0,3460
ÖZALP

Açılan Sandık Oranı : % 95,49
Katılım Oranı : % 66,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSAKİNE KUTPINAR% 71,5314.701
AK PARTİATAKAN GÖNÜLÇEKEN% 18,953.894
CHPOKTAY SAĞLAM% 2,96609
YENİDEN REFAHKEMAL ŞAHİN% 2,73560
HÜDA PARSEYİTHAN ERÇİÇEK% 0,95196
ZAFER PARTİSİHADİCE ATBİNİCİ% 0,92189
İYİ PARTİASLAN BAYLAN% 0,8164
BTPMUSTAFA ÇELİK% 0,6124
SAADETABDÜSSEMET KESKİN% 0,3673
MİLLİ YOLALİ BAYRAKTUTAN% 0,242
SARAY

Açılan Sandık Oranı : % 85,11
Katılım Oranı : % 70,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİDAVUT ACAR% 48,53.009
CHPKEMALETTİN ARACİ% 30,161.871
AK PARTİMEHMET MİNFER ÇELEBİ% 15,92988
YENİDEN REFAHDİLBER GÜRBÜZEL% 1,68104
HÜDA PARKASIM KEKLİK% 1,5697
ZAFER PARTİSİCEVRİYE YAVUZ DOĞAN% 0,6842
BTPNURULLAH TARHAN% 0,637
İYİ PARTİKENAN ŞENKAL% 0,531
SAADETMUSTAFA TERİM% 0,2113
DİĞER% 0,1912
TUŞBA

Açılan Sandık Oranı : % 94,36
Katılım Oranı : % 60,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHANIM AKKOŞ% 55,6228.075
AK PARTİSÜLEYMAN OFLAS% 27,5313.895
YENİDEN REFAHNAYİF ŞABU% 5,452.751
CHPADİL ŞAHİNOĞLU% 2,761.391
HÜDA PARFARUK TASAN% 2,721.375
DEVA PARTİSİMUSTAFA ERAD% 1,25630
İYİ PARTİSELİM ÖZGÖKÇE% 0,88443
BÜYÜK BİRLİKMEVLÜT KAYA% 0,86433
GELECEK PARTİSİALİ KATILMIŞ% 0,75380
ZAFER PARTİSİASENA GÖKÇE BENK% 0,62312
BAĞIMSIZFIRAT KUVETLİ% 0,49250
BTPMAZLUM DURMUŞ% 0,35179
DİĞER% 0,26130
HAK-PARMEHMET HAKKI İDOĞ% 0,22113
HKPYILMAZ AVCI% 0,1471
MİLLİ YOLEMRAH TOKMAK% 0,149

Kaynak: AA

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