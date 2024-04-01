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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 01:55
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.451
Toplam Seçmen : 714.992
Açılan Sandık : 2.292
Açılan Sandık Oranı : % 93,51
Kullanılan Oy : 444.045
Geçerli Oy : 411.448
Katılım Oranı : % 66,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİABDULLAH ZEYDAN% 55,45228.130
AK PARTİABDULAHAT ARVAS% 27,32112.390
YENİDEN REFAHABDULLAH SADIKSOY% 5,3321.919
CHPŞÜKRÜ ŞAHAR% 2,6710.987
HÜDA PARMEHMET MEHDİ OĞUZ% 1,877.707
BAĞIMSIZİDRİS AHİ% 1,847.577
DEVA PARTİSİERKAN İRVEN% 0,873.590
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN ÖZBEY% 0,712.926
MEMLEKETALİ ERTUĞRUL AYBEY% 0,692.849
İYİ PARTİABDULLAH AKBAŞ% 0,652.674
SAADETÖZAY İLHAN% 0,642.643
TKPONUR YILMAZ% 0,361.486
BTPZEYNEP SELİM KELEŞ% 0,291.204
DPHASAN KEDALİ% 0,241.004
DİĞER% 0,24977
HAK-PARABDULMENAF KIRAN% 0,23931
DSPTUĞÇE TEKÇE ERMİŞ% 0,13548
VATAN PARTİSİMEHMET EMİN ARİ% 0,12484
HKPSAİT KIRAN% 0,1424
YTPMİHRAÇ DEGER% 0,07288
TKHMEHMET ALTINTAŞ% 0,07273
MİLLİ YOLSİNAN BİLGİLİ% 0,06229
MİLLETRAFET KAYA% 0,05208
BAHÇESARAY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİREMZİ ORHAN% 20,851.147
DEM PARTİAYVAZ HAZİR% 20,221.112
DEVA PARTİSİİBRAHİM TİRYAK% 17,96988
YENİDEN REFAHMEKİ ARVAS% 15,34844
DİĞER% 10,85597
BAĞIMSIZMEHMET GARİP AYKUT% 10,63585
SAADETKAYHAN KILIÇ% 1,1563
İYİ PARTİİLHAMİ BURTA% 0,9351
CHPGÜLTEN ORHAN% 0,844
BTPAHMET KARAKOÇ% 0,7642
HÜDA PARİSKENDER BOTAN% 0,5128
BAŞKALE

Açılan Sandık Oranı : % 83,04
Katılım Oranı : % 66,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİŞENGÜL POLAT% 56,327.972
AK PARTİLUKMAN ERTUŞ% 34,464.877
CHPİBRAHİM TEYFUN% 3,07435
YENİDEN REFAHMURAT KARADENİZ% 2,38336
İYİ PARTİHİKMET KIZILTAŞ% 1,24176
BTPHASAN ERGİN% 0,74105
HÜDA PARABDULVAHAP AKKAYA% 0,6693
SAADETBURHAN GÜNGÖR% 0,6693
BAĞIMSIZİSMAİL AYAZ% 0,2941
DİĞER% 0,1826
ÇALDIRAN

Açılan Sandık Oranı : % 97,01
Katılım Oranı : % 69,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHATİCE ATABAY GÜNDOĞDU% 48,139.877
AK PARTİFERMAN YILDIRIM% 33,726.920
YENİDEN REFAHCOŞKUN SALTIKALP% 15,663.213
CHPYAKUP ALADAĞ% 1,4287
BTPMUSTAFA AĞYAR% 0,5102
SAADETRIDVAN ŞAHİN% 0,3164
HÜDA PARERKAN GÜL% 0,2858
ÇATAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİREŞAT ERASLAN% 57,895.218
AK PARTİABDURRAHMAN ŞEYLAN% 26,852.420
YENİDEN REFAHEMRULLAH AYDOĞAN% 9,04815
CHPYÜKSEL ERASLAN% 1,33120
DEVA PARTİSİZİLAN BAYSAL% 0,8980
SAADETMİRZA SALÇUK% 0,8980
ZAFER PARTİSİRAHİME CANSU ÇELİK% 0,8678
HÜDA PARMUHAMMET GÜLTEPE% 0,8274
İYİ PARTİCEVDET YILMAZ% 0,6861
BTPREŞİT ÇOŞKUN% 0,5247
DİĞER% 0,2321
EDREMİT

Açılan Sandık Oranı : % 96,12
Katılım Oranı : % 66,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRABİA BAŞAK KOÇ% 60,3330.335
AK PARTİİSMAİL SAY% 24,912.520
YENİDEN REFAHGÜVEN TURGUL% 5,822.924
CHPRIZA ÖZCAN% 2,51.256
HÜDA PARERDAL SÜMEN% 1,62816
İYİ PARTİTEVFİK POLAT% 1,07537
DEVA PARTİSİAFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ% 1,03519
ZAFER PARTİSİALPER KARAKOYUNLU% 1,02513
GELECEK PARTİSİHALİT BİTİK% 0,62310
BAĞIMSIZBEYTULLAH ŞAKAR% 0,49248
BTPMAŞUK SİYAHTAŞ% 0,36181
HAK-PARAYDIN UKAY% 0,1576
HKPYAHYA KEMAL KEÇECİ% 0,0943
ERCİŞ

Açılan Sandık Oranı : % 96,16
Katılım Oranı : % 70,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİBARAN BİLİCİ% 50,5133.168
AK PARTİFATİH ÇİFTCİ% 41,6227.332
YENİDEN REFAHŞAHİN YAĞAR% 2,51.641
CHPYUSUF İZZETTİN KILIÇ% 1,31861
GELECEK PARTİSİÖMER FİDAN% 1,15755
HÜDA PARMUSA DEMİR% 0,98642
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT TÜRKATA% 0,6392
İYİ PARTİMUSTAFA BAY% 0,51337
DPVEYSEL DEMİRDAŞ% 0,29188
BTPNURCAN YEŞİLALAN% 0,25165
BAĞIMSIZÖMER FARUK AĞAOĞLU% 0,17115
BAĞIMSIZLOKMAN ÇAVAŞ% 0,164
DİĞER% 0,0110
GEVAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 84,29
Katılım Oranı : % 74,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRUKNETTİN HAKAN% 47,425.159
AK PARTİMURAT SEZER% 313.373
YENİDEN REFAHBEDİRHAN ERDEM% 16,811.829
CHPİSA BARAN% 1,79195
SAADETİDRİS AKSONA% 0,99108
HÜDA PARAYHAN AYDIN% 0,93101
ZAFER PARTİSİTUĞRA ÖĞÜN% 0,6267
BTPMETİN KEMAN% 0,3437
DİĞER% 0,111
GÜRPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET TAHİR ERTAŞ% 48,017.312
AK PARTİHAYRULLAH TANIŞ% 28,524.344
YENİDEN REFAHMEHMET TOPRAK% 16,862.568
GELECEK PARTİSİSADDIK ÜÇER% 2,45373
CHPEŞREF CAN% 1,36207
HÜDA PARFEVZİ DOĞAN% 1,34204
ZAFER PARTİSİFATİH KORKMAZ% 0,67102
BTPFATİH DURMUŞ% 0,4569
AB PARTİAYDIN TAŞAR% 0,3452
İPEKYOLU

Açılan Sandık Oranı : % 91,80
Katılım Oranı : % 63,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİCEVDET ALTINDAĞ% 58,3872.306
AK PARTİİSA BERGE% 24,0529.790
YENİDEN REFAHMEHMET BİLİCİ% 5,757.124
CHPÖMER DOĞAN% 2,953.656
HÜDA PARBEDRİ BOR% 2,182.697
SAADETYILMAZ KILIÇ% 1,281.585
DEVA PARTİSİCAHİT KUNDAKÇI% 1,011.246
ZAFER PARTİSİAHMET EFKAN FİLİZ% 0,971.199
MEMLEKETYEŞİM YILMAZ% 0,811.000
İYİ PARTİSERKAN SAYGIN% 0,65809
BAĞIMSIZMUAMMER TAKIS% 0,63783
BÜYÜK BİRLİKYUSUF COŞAR% 0,45557
BTPMUSTAFA BERGE% 0,34422
DSPİBRAHİM ÖNAL% 0,16198
HAK-PARFAHRİ ORMAN% 0,15178
HKPBERFİN NALİNCİ% 0,12153
MİLLİ YOLİLKNUR BİLGİLİ% 0,0789
DİĞER% 0,0563
MURADİYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHEDİYE SAYİNER% 46,248.174
AK PARTİYILDIRIM EYYÜBİ MEHMETAĞAOĞLU% 39,276.941
HÜDA PARKAZİM BİLİCİ% 9,041.598
YENİDEN REFAHNEZİR GÜLER% 2,5442
CHPFIRAT BAYÇINAR% 1,95345
BTPİSMET TOPCU% 0,66116
SAADETBİLAL SANGAN% 0,3460
ÖZALP

Açılan Sandık Oranı : % 96,99
Katılım Oranı : % 67,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSAKİNE KUTPINAR% 71,6114.980
AK PARTİATAKAN GÖNÜLÇEKEN% 18,743.919
CHPOKTAY SAĞLAM% 2,96619
YENİDEN REFAHKEMAL ŞAHİN% 2,8586
HÜDA PARSEYİTHAN ERÇİÇEK% 0,95199
ZAFER PARTİSİHADİCE ATBİNİCİ% 0,92193
İYİ PARTİASLAN BAYLAN% 0,82172
BTPMUSTAFA ÇELİK% 0,61127
SAADETABDÜSSEMET KESKİN% 0,3778
MİLLİ YOLALİ BAYRAKTUTAN% 0,2246
SARAY

Açılan Sandık Oranı : % 89,36
Katılım Oranı : % 70,74

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİDAVUT ACAR% 49,513.252
CHPKEMALETTİN ARACİ% 29,491.937
AK PARTİMEHMET MİNFER ÇELEBİ% 15,741.034
YENİDEN REFAHDİLBER GÜRBÜZEL% 1,63107
HÜDA PARKASIM KEKLİK% 1,4998
ZAFER PARTİSİCEVRİYE YAVUZ DOĞAN% 0,6845
BTPNURULLAH TARHAN% 0,5939
İYİ PARTİKENAN ŞENKAL% 0,533
SAADETMUSTAFA TERİM% 0,213
DİĞER% 0,1711
TUŞBA

Açılan Sandık Oranı : % 96,87
Katılım Oranı : % 60,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHANIM AKKOŞ% 55,5128.910
AK PARTİSÜLEYMAN OFLAS% 27,3914.263
YENİDEN REFAHNAYİF ŞABU% 5,472.850
CHPADİL ŞAHİNOĞLU% 2,831.473
HÜDA PARFARUK TASAN% 2,771.441
DEVA PARTİSİMUSTAFA ERAD% 1,28669
BÜYÜK BİRLİKMEVLÜT KAYA% 0,88458
İYİ PARTİSELİM ÖZGÖKÇE% 0,87456
GELECEK PARTİSİALİ KATILMIŞ% 0,76394
ZAFER PARTİSİASENA GÖKÇE BENK% 0,63329
BAĞIMSIZFIRAT KUVETLİ% 0,52271
BTPMAZLUM DURMUŞ% 0,37193
DİĞER% 0,25130
HAK-PARMEHMET HAKKI İDOĞ% 0,23118
HKPYILMAZ AVCI% 0,1578
MİLLİ YOLEMRAH TOKMAK% 0,0946

Kaynak: AA

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