BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.451
|Toplam Seçmen
|:
|714.992
|Açılan Sandık
|:
|2.292
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,51
|Kullanılan Oy
|:
|444.045
|Geçerli Oy
|:
|411.448
|Katılım Oranı
|:
|% 66,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ABDULLAH ZEYDAN
|% 55,45
|228.130
|AK PARTİ
|ABDULAHAT ARVAS
|% 27,32
|112.390
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH SADIKSOY
|% 5,33
|21.919
|CHP
|ŞÜKRÜ ŞAHAR
|% 2,67
|10.987
|HÜDA PAR
|MEHMET MEHDİ OĞUZ
|% 1,87
|7.707
|BAĞIMSIZ
|İDRİS AHİ
|% 1,84
|7.577
|DEVA PARTİSİ
|ERKAN İRVEN
|% 0,87
|3.590
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET EMİN ÖZBEY
|% 0,71
|2.926
|MEMLEKET
|ALİ ERTUĞRUL AYBEY
|% 0,69
|2.849
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH AKBAŞ
|% 0,65
|2.674
|SAADET
|ÖZAY İLHAN
|% 0,64
|2.643
|TKP
|ONUR YILMAZ
|% 0,36
|1.486
|BTP
|ZEYNEP SELİM KELEŞ
|% 0,29
|1.204
|DP
|HASAN KEDALİ
|% 0,24
|1.004
|DİĞER
|% 0,24
|977
|HAK-PAR
|ABDULMENAF KIRAN
|% 0,23
|931
|DSP
|TUĞÇE TEKÇE ERMİŞ
|% 0,13
|548
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET EMİN ARİ
|% 0,12
|484
|HKP
|SAİT KIRAN
|% 0,1
|424
|YTP
|MİHRAÇ DEGER
|% 0,07
|288
|TKH
|MEHMET ALTINTAŞ
|% 0,07
|273
|MİLLİ YOL
|SİNAN BİLGİLİ
|% 0,06
|229
|MİLLET
|RAFET KAYA
|% 0,05
|208
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 71,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|REMZİ ORHAN
|% 20,85
|1.147
|DEM PARTİ
|AYVAZ HAZİR
|% 20,22
|1.112
|DEVA PARTİSİ
|İBRAHİM TİRYAK
|% 17,96
|988
|YENİDEN REFAH
|MEKİ ARVAS
|% 15,34
|844
|DİĞER
|% 10,85
|597
|BAĞIMSIZ
|MEHMET GARİP AYKUT
|% 10,63
|585
|SAADET
|KAYHAN KILIÇ
|% 1,15
|63
|İYİ PARTİ
|İLHAMİ BURTA
|% 0,93
|51
|CHP
|GÜLTEN ORHAN
|% 0,8
|44
|BTP
|AHMET KARAKOÇ
|% 0,76
|42
|HÜDA PAR
|İSKENDER BOTAN
|% 0,51
|28
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,04
|Katılım Oranı
|:
|% 66,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ŞENGÜL POLAT
|% 56,32
|7.972
|AK PARTİ
|LUKMAN ERTUŞ
|% 34,46
|4.877
|CHP
|İBRAHİM TEYFUN
|% 3,07
|435
|YENİDEN REFAH
|MURAT KARADENİZ
|% 2,38
|336
|İYİ PARTİ
|HİKMET KIZILTAŞ
|% 1,24
|176
|BTP
|HASAN ERGİN
|% 0,74
|105
|HÜDA PAR
|ABDULVAHAP AKKAYA
|% 0,66
|93
|SAADET
|BURHAN GÜNGÖR
|% 0,66
|93
|BAĞIMSIZ
|İSMAİL AYAZ
|% 0,29
|41
|DİĞER
|% 0,18
|26
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,01
|Katılım Oranı
|:
|% 69,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HATİCE ATABAY GÜNDOĞDU
|% 48,13
|9.877
|AK PARTİ
|FERMAN YILDIRIM
|% 33,72
|6.920
|YENİDEN REFAH
|COŞKUN SALTIKALP
|% 15,66
|3.213
|CHP
|YAKUP ALADAĞ
|% 1,4
|287
|BTP
|MUSTAFA AĞYAR
|% 0,5
|102
|SAADET
|RIDVAN ŞAHİN
|% 0,31
|64
|HÜDA PAR
|ERKAN GÜL
|% 0,28
|58
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|REŞAT ERASLAN
|% 57,89
|5.218
|AK PARTİ
|ABDURRAHMAN ŞEYLAN
|% 26,85
|2.420
|YENİDEN REFAH
|EMRULLAH AYDOĞAN
|% 9,04
|815
|CHP
|YÜKSEL ERASLAN
|% 1,33
|120
|DEVA PARTİSİ
|ZİLAN BAYSAL
|% 0,89
|80
|SAADET
|MİRZA SALÇUK
|% 0,89
|80
|ZAFER PARTİSİ
|RAHİME CANSU ÇELİK
|% 0,86
|78
|HÜDA PAR
|MUHAMMET GÜLTEPE
|% 0,82
|74
|İYİ PARTİ
|CEVDET YILMAZ
|% 0,68
|61
|BTP
|REŞİT ÇOŞKUN
|% 0,52
|47
|DİĞER
|% 0,23
|21
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,12
|Katılım Oranı
|:
|% 66,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|RABİA BAŞAK KOÇ
|% 60,33
|30.335
|AK PARTİ
|İSMAİL SAY
|% 24,9
|12.520
|YENİDEN REFAH
|GÜVEN TURGUL
|% 5,82
|2.924
|CHP
|RIZA ÖZCAN
|% 2,5
|1.256
|HÜDA PAR
|ERDAL SÜMEN
|% 1,62
|816
|İYİ PARTİ
|TEVFİK POLAT
|% 1,07
|537
|DEVA PARTİSİ
|AFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ
|% 1,03
|519
|ZAFER PARTİSİ
|ALPER KARAKOYUNLU
|% 1,02
|513
|GELECEK PARTİSİ
|HALİT BİTİK
|% 0,62
|310
|BAĞIMSIZ
|BEYTULLAH ŞAKAR
|% 0,49
|248
|BTP
|MAŞUK SİYAHTAŞ
|% 0,36
|181
|HAK-PAR
|AYDIN UKAY
|% 0,15
|76
|HKP
|YAHYA KEMAL KEÇECİ
|% 0,09
|43
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,16
|Katılım Oranı
|:
|% 70,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|BARAN BİLİCİ
|% 50,51
|33.168
|AK PARTİ
|FATİH ÇİFTCİ
|% 41,62
|27.332
|YENİDEN REFAH
|ŞAHİN YAĞAR
|% 2,5
|1.641
|CHP
|YUSUF İZZETTİN KILIÇ
|% 1,31
|861
|GELECEK PARTİSİ
|ÖMER FİDAN
|% 1,15
|755
|HÜDA PAR
|MUSA DEMİR
|% 0,98
|642
|ZAFER PARTİSİ
|KÜRŞAT TÜRKATA
|% 0,6
|392
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BAY
|% 0,51
|337
|DP
|VEYSEL DEMİRDAŞ
|% 0,29
|188
|BTP
|NURCAN YEŞİLALAN
|% 0,25
|165
|BAĞIMSIZ
|ÖMER FARUK AĞAOĞLU
|% 0,17
|115
|BAĞIMSIZ
|LOKMAN ÇAVAŞ
|% 0,1
|64
|DİĞER
|% 0,01
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 84,29
|Katılım Oranı
|:
|% 74,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|RUKNETTİN HAKAN
|% 47,42
|5.159
|AK PARTİ
|MURAT SEZER
|% 31
|3.373
|YENİDEN REFAH
|BEDİRHAN ERDEM
|% 16,81
|1.829
|CHP
|İSA BARAN
|% 1,79
|195
|SAADET
|İDRİS AKSONA
|% 0,99
|108
|HÜDA PAR
|AYHAN AYDIN
|% 0,93
|101
|ZAFER PARTİSİ
|TUĞRA ÖĞÜN
|% 0,62
|67
|BTP
|METİN KEMAN
|% 0,34
|37
|DİĞER
|% 0,1
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 76,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET TAHİR ERTAŞ
|% 48,01
|7.312
|AK PARTİ
|HAYRULLAH TANIŞ
|% 28,52
|4.344
|YENİDEN REFAH
|MEHMET TOPRAK
|% 16,86
|2.568
|GELECEK PARTİSİ
|SADDIK ÜÇER
|% 2,45
|373
|CHP
|EŞREF CAN
|% 1,36
|207
|HÜDA PAR
|FEVZİ DOĞAN
|% 1,34
|204
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH KORKMAZ
|% 0,67
|102
|BTP
|FATİH DURMUŞ
|% 0,45
|69
|AB PARTİ
|AYDIN TAŞAR
|% 0,34
|52
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91,80
|Katılım Oranı
|:
|% 63,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|CEVDET ALTINDAĞ
|% 58,38
|72.306
|AK PARTİ
|İSA BERGE
|% 24,05
|29.790
|YENİDEN REFAH
|MEHMET BİLİCİ
|% 5,75
|7.124
|CHP
|ÖMER DOĞAN
|% 2,95
|3.656
|HÜDA PAR
|BEDRİ BOR
|% 2,18
|2.697
|SAADET
|YILMAZ KILIÇ
|% 1,28
|1.585
|DEVA PARTİSİ
|CAHİT KUNDAKÇI
|% 1,01
|1.246
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET EFKAN FİLİZ
|% 0,97
|1.199
|MEMLEKET
|YEŞİM YILMAZ
|% 0,81
|1.000
|İYİ PARTİ
|SERKAN SAYGIN
|% 0,65
|809
|BAĞIMSIZ
|MUAMMER TAKIS
|% 0,63
|783
|BÜYÜK BİRLİK
|YUSUF COŞAR
|% 0,45
|557
|BTP
|MUSTAFA BERGE
|% 0,34
|422
|DSP
|İBRAHİM ÖNAL
|% 0,16
|198
|HAK-PAR
|FAHRİ ORMAN
|% 0,15
|178
|HKP
|BERFİN NALİNCİ
|% 0,12
|153
|MİLLİ YOL
|İLKNUR BİLGİLİ
|% 0,07
|89
|DİĞER
|% 0,05
|63
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 71,60
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HEDİYE SAYİNER
|% 46,24
|8.174
|AK PARTİ
|YILDIRIM EYYÜBİ MEHMETAĞAOĞLU
|% 39,27
|6.941
|HÜDA PAR
|KAZİM BİLİCİ
|% 9,04
|1.598
|YENİDEN REFAH
|NEZİR GÜLER
|% 2,5
|442
|CHP
|FIRAT BAYÇINAR
|% 1,95
|345
|BTP
|İSMET TOPCU
|% 0,66
|116
|SAADET
|BİLAL SANGAN
|% 0,34
|60
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,99
|Katılım Oranı
|:
|% 67,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SAKİNE KUTPINAR
|% 71,61
|14.980
|AK PARTİ
|ATAKAN GÖNÜLÇEKEN
|% 18,74
|3.919
|CHP
|OKTAY SAĞLAM
|% 2,96
|619
|YENİDEN REFAH
|KEMAL ŞAHİN
|% 2,8
|586
|HÜDA PAR
|SEYİTHAN ERÇİÇEK
|% 0,95
|199
|ZAFER PARTİSİ
|HADİCE ATBİNİCİ
|% 0,92
|193
|İYİ PARTİ
|ASLAN BAYLAN
|% 0,82
|172
|BTP
|MUSTAFA ÇELİK
|% 0,61
|127
|SAADET
|ABDÜSSEMET KESKİN
|% 0,37
|78
|MİLLİ YOL
|ALİ BAYRAKTUTAN
|% 0,22
|46
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89,36
|Katılım Oranı
|:
|% 70,74
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|DAVUT ACAR
|% 49,51
|3.252
|CHP
|KEMALETTİN ARACİ
|% 29,49
|1.937
|AK PARTİ
|MEHMET MİNFER ÇELEBİ
|% 15,74
|1.034
|YENİDEN REFAH
|DİLBER GÜRBÜZEL
|% 1,63
|107
|HÜDA PAR
|KASIM KEKLİK
|% 1,49
|98
|ZAFER PARTİSİ
|CEVRİYE YAVUZ DOĞAN
|% 0,68
|45
|BTP
|NURULLAH TARHAN
|% 0,59
|39
|İYİ PARTİ
|KENAN ŞENKAL
|% 0,5
|33
|SAADET
|MUSTAFA TERİM
|% 0,2
|13
|DİĞER
|% 0,17
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,87
|Katılım Oranı
|:
|% 60,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HANIM AKKOŞ
|% 55,51
|28.910
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN OFLAS
|% 27,39
|14.263
|YENİDEN REFAH
|NAYİF ŞABU
|% 5,47
|2.850
|CHP
|ADİL ŞAHİNOĞLU
|% 2,83
|1.473
|HÜDA PAR
|FARUK TASAN
|% 2,77
|1.441
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA ERAD
|% 1,28
|669
|BÜYÜK BİRLİK
|MEVLÜT KAYA
|% 0,88
|458
|İYİ PARTİ
|SELİM ÖZGÖKÇE
|% 0,87
|456
|GELECEK PARTİSİ
|ALİ KATILMIŞ
|% 0,76
|394
|ZAFER PARTİSİ
|ASENA GÖKÇE BENK
|% 0,63
|329
|BAĞIMSIZ
|FIRAT KUVETLİ
|% 0,52
|271
|BTP
|MAZLUM DURMUŞ
|% 0,37
|193
|DİĞER
|% 0,25
|130
|HAK-PAR
|MEHMET HAKKI İDOĞ
|% 0,23
|118
|HKP
|YILMAZ AVCI
|% 0,15
|78
|MİLLİ YOL
|EMRAH TOKMAK
|% 0,09
|46
Son Dakika › Güncel › VAN SON - Son Dakika
Bayburt Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan AK Parti'li Mete Memiş, partililerle bir araya gelerek Bayburt'u daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için çalışacaklarını belirtti. Gümüşhane Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan MHP'nin adayı Vedat Soner Başer ise vatandaşlara teşekkür ederek, Gümüşhane için çalışacaklarını söyledi.
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den yerel seçimi yorumu geldi. Ünlü, CHP'nin büyük başarı sağladığı ve birçok ili aldığı yerel seçim sonuçlarıyla ilgili "Bu seçimi FETÖ'nün tarîkatların içerisine girmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirebilirim." dedi.
Tokat Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar tarafından kutlandı. Konuşmasında, Tokatlılara teşekkür eden Yazıcıoğlu, bütün Tokatlıların başkanı olacağını ve birlikte güzel hizmetler yapacaklarını belirtti.
AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını açıkladı. Doğan, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi ve hizmet zamanının başladığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise teşkilatlara teşekkür ederek, seçimin Türkiye'nin kazandığı bir seçim olduğunu vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.
AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu. Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.
Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.
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