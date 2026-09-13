Xi ve Modi\'den ortaklık mesajı, Çin-Hindistan ilişkilerinde yeni dönem vurgusu

YENİ DELHİ, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Çin ile Hindistan'ın ortaklar olması gerektiği konusunda önemli bir mutabakata vardı.

Xi ve Modi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Zirvesi çerçevesinde cumartesi günü gerçekleştirdikleri samimi görüşmede derinlemesine fikir alışverişinde bulundu.

Xi, Hindistan ile ilişkileri her zaman stratejik yükseklikten ve uzun vadeli perspektiften görüp geliştirdiklerini söyledi.

Modi ile son iki yılda iki kez bir araya geldiklerini hatırlatan Xi, ikili ilişkileri birlikte yeni bir başlangıçtan çok daha ileriye taşıdıklarını ifade etti.

Xi, iki ülke arasındaki kurumsal etkileşimlerin kademeli olarak yeniden başladığını, işbirliği alanlarının sayısının artmaya devam ettiğini ve ikili ticaretin ulaştığı seviyede yeni bir rekor kırıldığını belirtti.

Xi, bu zor kazanılan ilerlemenin değerinin bilinmesi gerektiğini vurguladı. Çin ve Hindistan'ın farklı ulusal koşullara sahip olduğunu kaydeden Xi, iki ülkenin birbirlerinin güçlü yanlarından yararlanabileceğini, birbirlerini destekleyebileceğini, birbirlerinin başarıya ulaşmalarına yardımcı olabileceğini ve ortak kalkınmayı hedefleyebileceğini ifade etti.

Xi, karmaşık uluslararası konjonktürde, dünyanın en büyük nüfusa sahip iki ülkesi ve Küresel Güney'in önemli üyeleri olan Çin ve Hindistan'ın önemli sorumluluklar üstlendiğini dile getirdi.

Çin-Hindistan ilişkilerini yeniden şekillendirmede objektif ve rasyonel stratejik bakış açısının önemine değinen Xi, iki ülkenin rakip değil, işbirliği yapan ortaklar olduğunu, birbirleri için tehdit oluşturmadığını, aksine birbirleri için kalkınma fırsatları sunduğunu vurguladı.

Xi, bunun iki ülkenin kalkınma süreçleri ile uluslararası ortama dayanan stratejik bir değerlendirme olduğunu ve her iki ülke ve halklarının ortak çıkarlarına hizmet ettiğini belirtti.

Xi, her iki tarafa kazan-kazan işbirliği yoluyla birbirlerinin başarısına katkıda bulunma çağrısı yaptı.

Xi, iki ülkenin de bir yandan dostane etkileşimler ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirirken, aynı zamanda da en büyük ortak paydaları olan kalkınmaya odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Xi, iki tarafa ikili ilişkilere yönelik kamuoyu desteğini etkin şekilde güçlendirmek amacıyla halklar arası etkileşimler, direkt uçuşlar ve diğer alanlarda işbirliğini artırma çağrısı yaptı.

Xi, iki tarafın birbirlerinin ekonomik ve ticari endişelerini dengeli şekilde ele alması, ayrıca ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlam ve istikrarlı gelişimini teşvik etmesi gerektiğini ifade etti.

Aksaklıkların üstesinden gelmek için karşılıklı saygı ve anlayış temelindeki siyasi sağduyudan yararlanılması gerektiğini belirten Xi, sınır bölgesinde barış ve huzurun korunması amacıyla ikili ilişkiler ile sınır meselelerinde eş zamanlı ilerleme kaydedilmesi ve bu iki sürecin birbirini desteklemesi çağrısında bulundu.

Modi ise Xi ile gerçekleştirdikleri çok sayıda verimli görüşmeyle Hindistan-Çin ilişkilerini olumlu bir doğrultuda yönlendirdiklerini kaydederek, bunun iki ülkede yaşayan 2,8 milyarı aşkın nüfusun ortak çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi.

Modi, Hindistan ve Çin gibi iki büyük medeniyetin, binlerce yıl boyunca karşılıklı etkileşimlerle birbirlerinden çok şey öğrendiğini ve birlikte ileriye doğru yol aldığını dile getirdi.

Çin ile olan ilişkilerini her zaman stratejik yükseklikten ve uzun vadeli bir perspektiften gördüklerini belirten Modi, Çin'in rakibi değil ortağı olmayı istediklerini kaydetti. Modi, birbirlerinin kalkınmasını, meydan okuma değil fırsat olarak görmeye istekli olduklarını ifade etti.

Hindistan'ın bağımsız bir dış politika izlediğine işaret eden Modi, Çin ile ilişkilerinde üçüncü tarafların herhangi bir etkisinin bulunmadığını belirtti.

Taiwan ve Xizang ile ilgili konularda izledikleri politikanın ve görüşün değişmediğini vurgulayan Modi, Hindistan'da hiçbir gücün Çin karşıtı faaliyetlerde bulunmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Modi, ikili ilişkileri daha üst seviyelere taşımak üzere Çin ile üst düzey ilişkileri karşılıklı saygı ve güven temelinde sürdürmeye, stratejik iletişimi güçlendirmeye, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini teşvik etmeye ve halklar arası etkileşimleri geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Modi, iki ülkenin sınır bölgesinde barış ve huzuru korumak için birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

BRICS zirvesine ev sahipliği yapmalarına verdiği destekten dolayı Çin'e müteşekkir olduklarını dile getiren Modi, kendilerinin de Çin'in gelecek yıl üstleneceği BRICS dönem başkanlığı sürecine tam destek vereceklerini belirtti.

Modi, Küresel Güney ülkeleri arasındaki işbirliğini ortaklaşa güçlendirmek, daha çok kutuplu bir dünyayı ve küresel ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve çalkantılı dünyada istikrar ve ilerleme için itici güç rolü üstlenmek üzere Çin ile yakın koordinasyon ve işbirliği yürütmeye hazır olduklarını söyledi.