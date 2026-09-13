Xi ve Modi'den ortaklık mesajı, Çin-Hindistan ilişkilerinde yeni dönem vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Xi ve Modi'den ortaklık mesajı, Çin-Hindistan ilişkilerinde yeni dönem vurgusu

Xi ve Modi\'den ortaklık mesajı, Çin-Hindistan ilişkilerinde yeni dönem vurgusu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Yeni Delhi'deki 18. BRICS Zirvesi'nde bir araya gelerek iki ülkenin ortaklar olması gerektiği konusunda önemli bir mutabakata vardı.

YENİ DELHİ, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Çin ile Hindistan'ın ortaklar olması gerektiği konusunda önemli bir mutabakata vardı.

Xi ve Modi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Zirvesi çerçevesinde cumartesi günü gerçekleştirdikleri samimi görüşmede derinlemesine fikir alışverişinde bulundu.

Xi, Hindistan ile ilişkileri her zaman stratejik yükseklikten ve uzun vadeli perspektiften görüp geliştirdiklerini söyledi.

Modi ile son iki yılda iki kez bir araya geldiklerini hatırlatan Xi, ikili ilişkileri birlikte yeni bir başlangıçtan çok daha ileriye taşıdıklarını ifade etti.

Xi, iki ülke arasındaki kurumsal etkileşimlerin kademeli olarak yeniden başladığını, işbirliği alanlarının sayısının artmaya devam ettiğini ve ikili ticaretin ulaştığı seviyede yeni bir rekor kırıldığını belirtti.

Xi, bu zor kazanılan ilerlemenin değerinin bilinmesi gerektiğini vurguladı. Çin ve Hindistan'ın farklı ulusal koşullara sahip olduğunu kaydeden Xi, iki ülkenin birbirlerinin güçlü yanlarından yararlanabileceğini, birbirlerini destekleyebileceğini, birbirlerinin başarıya ulaşmalarına yardımcı olabileceğini ve ortak kalkınmayı hedefleyebileceğini ifade etti.

Xi, karmaşık uluslararası konjonktürde, dünyanın en büyük nüfusa sahip iki ülkesi ve Küresel Güney'in önemli üyeleri olan Çin ve Hindistan'ın önemli sorumluluklar üstlendiğini dile getirdi.

Çin-Hindistan ilişkilerini yeniden şekillendirmede objektif ve rasyonel stratejik bakış açısının önemine değinen Xi, iki ülkenin rakip değil, işbirliği yapan ortaklar olduğunu, birbirleri için tehdit oluşturmadığını, aksine birbirleri için kalkınma fırsatları sunduğunu vurguladı.

Xi, bunun iki ülkenin kalkınma süreçleri ile uluslararası ortama dayanan stratejik bir değerlendirme olduğunu ve her iki ülke ve halklarının ortak çıkarlarına hizmet ettiğini belirtti.

Xi, her iki tarafa kazan-kazan işbirliği yoluyla birbirlerinin başarısına katkıda bulunma çağrısı yaptı.

Xi, iki ülkenin de bir yandan dostane etkileşimler ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirirken, aynı zamanda da en büyük ortak paydaları olan kalkınmaya odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Xi, iki tarafa ikili ilişkilere yönelik kamuoyu desteğini etkin şekilde güçlendirmek amacıyla halklar arası etkileşimler, direkt uçuşlar ve diğer alanlarda işbirliğini artırma çağrısı yaptı.

Xi, iki tarafın birbirlerinin ekonomik ve ticari endişelerini dengeli şekilde ele alması, ayrıca ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlam ve istikrarlı gelişimini teşvik etmesi gerektiğini ifade etti.

Aksaklıkların üstesinden gelmek için karşılıklı saygı ve anlayış temelindeki siyasi sağduyudan yararlanılması gerektiğini belirten Xi, sınır bölgesinde barış ve huzurun korunması amacıyla ikili ilişkiler ile sınır meselelerinde eş zamanlı ilerleme kaydedilmesi ve bu iki sürecin birbirini desteklemesi çağrısında bulundu.

Modi ise Xi ile gerçekleştirdikleri çok sayıda verimli görüşmeyle Hindistan-Çin ilişkilerini olumlu bir doğrultuda yönlendirdiklerini kaydederek, bunun iki ülkede yaşayan 2,8 milyarı aşkın nüfusun ortak çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi.

Modi, Hindistan ve Çin gibi iki büyük medeniyetin, binlerce yıl boyunca karşılıklı etkileşimlerle birbirlerinden çok şey öğrendiğini ve birlikte ileriye doğru yol aldığını dile getirdi.

Çin ile olan ilişkilerini her zaman stratejik yükseklikten ve uzun vadeli bir perspektiften gördüklerini belirten Modi, Çin'in rakibi değil ortağı olmayı istediklerini kaydetti. Modi, birbirlerinin kalkınmasını, meydan okuma değil fırsat olarak görmeye istekli olduklarını ifade etti.

Hindistan'ın bağımsız bir dış politika izlediğine işaret eden Modi, Çin ile ilişkilerinde üçüncü tarafların herhangi bir etkisinin bulunmadığını belirtti.

Taiwan ve Xizang ile ilgili konularda izledikleri politikanın ve görüşün değişmediğini vurgulayan Modi, Hindistan'da hiçbir gücün Çin karşıtı faaliyetlerde bulunmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Modi, ikili ilişkileri daha üst seviyelere taşımak üzere Çin ile üst düzey ilişkileri karşılıklı saygı ve güven temelinde sürdürmeye, stratejik iletişimi güçlendirmeye, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini teşvik etmeye ve halklar arası etkileşimleri geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Modi, iki ülkenin sınır bölgesinde barış ve huzuru korumak için birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

BRICS zirvesine ev sahipliği yapmalarına verdiği destekten dolayı Çin'e müteşekkir olduklarını dile getiren Modi, kendilerinin de Çin'in gelecek yıl üstleneceği BRICS dönem başkanlığı sürecine tam destek vereceklerini belirtti.

Modi, Küresel Güney ülkeleri arasındaki işbirliğini ortaklaşa güçlendirmek, daha çok kutuplu bir dünyayı ve küresel ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve çalkantılı dünyada istikrar ve ilerleme için itici güç rolü üstlenmek üzere Çin ile yakın koordinasyon ve işbirliği yürütmeye hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Narendra Modi, Xi Jinping, Yeni Delhi, Hindistan, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi ve Modi'den ortaklık mesajı, Çin-Hindistan ilişkilerinde yeni dönem vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
Ortalığı birbirine kattı Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Pazartesi alarmı Okulların açılış saati değişti Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde
Benzine dev zam pompaya yansıdı 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı Benzine dev zam pompaya yansıdı! 3 büyükşehirde 80 TL sınırı aşıldı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı’nı açmak için şartlarını açıkladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nı açmak için şartlarını açıkladı
Dünyayı sarsacak yeni kriz Hürmüz’ün ardından ikinci darbe Dünyayı sarsacak yeni kriz! Hürmüz'ün ardından ikinci darbe
Yeni Parti kapanıyor mu Özgür Özel’e kötü haber Yeni Parti kapanıyor mu? Özgür Özel'e kötü haber
Eski Fenerbahçeli yıldıza akılalmaz suçlama Kaçırıldı, gözleri bağlandı, şırınga yapıldı Eski Fenerbahçeli yıldıza akılalmaz suçlama! Kaçırıldı, gözleri bağlandı, şırınga yapıldı
2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı 2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi! İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı
CHP’li Gürsel Erol’dan Murat Kurum’a övgü: Emsali görülmemiş bir başarı CHP'li Gürsel Erol'dan Murat Kurum'a övgü: Emsali görülmemiş bir başarı
İstanbul Beşiktaş’ta İETT otobüsü ile iş makinesinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İstanbul Beşiktaş’ta İETT otobüsü ile iş makinesinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Güllü davasına günler kala ailede ipler koptu Tuğberk’ten kardeşine olay sözler Güllü davasına günler kala ailede ipler koptu! Tuğberk'ten kardeşine olay sözler
Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı

11:17
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle ABD’yi köşeye sıkıştırdılar
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle! ABD'yi köşeye sıkıştırdılar
11:07
“Ailem Güvende“ operasyonunda yeni gelişme Zenne Arif gözaltında
"Ailem Güvende" operasyonunda yeni gelişme! Zenne Arif gözaltında
10:55
Fenomen Mika Can Raun’un tüm hesaplarına erişim engeli getirildi
Fenomen Mika Can Raun'un tüm hesaplarına erişim engeli getirildi
10:24
Apple’ın katlanabilir telefonu yok sattı Stoklar 2 dakikada bitti
Apple'ın katlanabilir telefonu yok sattı! Stoklar 2 dakikada bitti
10:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket AK Partili isim rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Partili isim rakam verdi
09:40
Özgür Özel’in “Hesap verecekler“ çıkışına AK Parti’den çok sert tepki
Özgür Özel'in "Hesap verecekler" çıkışına AK Parti'den çok sert tepki
09:32
Araç sahiplerine kötü haber Akaryakıta tarihi bir zam daha geliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta tarihi bir zam daha geliyor
09:09
15 ilde “Ailem Güvende“ operasyonu 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
15 ilde "Ailem Güvende" operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
09:09
Düğün öncesi gelin almada kavga Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti
Düğün öncesi gelin almada kavga! Kadınların çığlıkları mahalleyi inletti
08:44
21 yaşındaki anne yanmış halde bulundu Ölmeden önce söyledikleri ürpertti
21 yaşındaki anne yanmış halde bulundu! Ölmeden önce söyledikleri ürpertti
08:28
15. kattan atladı, bebek arabasının üzerine düştü İkisi de hayatını kaybetti
15. kattan atladı, bebek arabasının üzerine düştü! İkisi de hayatını kaybetti
08:08
Zabıta uyardı, esnaf çılgına döndü Balıkları tek tek yere fırlattı
Zabıta uyardı, esnaf çılgına döndü! Balıkları tek tek yere fırlattı
07:34
Ermenistan’dan Türkiye için tarihi mesaj: Her an hazırız
Ermenistan'dan Türkiye için tarihi mesaj: Her an hazırız
07:19
Et ürünlerinde yeni dönem başlıyor Sucuk, döner, pastırma ve burgerde kurallar değişiyor
Et ürünlerinde yeni dönem başlıyor! Sucuk, döner, pastırma ve burgerde kurallar değişiyor
07:13
AfD’li liderden olay sözler: Göçmenleri silah zoruyla sınır dışı edeceğiz
AfD'li liderden olay sözler: Göçmenleri silah zoruyla sınır dışı edeceğiz
04:25
İstanbul’da ‘Ailem Güvende’ operasyonu Çok sayıda mekana baskın yapıldı
İstanbul’da ‘Ailem Güvende’ operasyonu! Çok sayıda mekana baskın yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 11:39:36. #.0.3#
SON DAKİKA: Xi ve Modi'den ortaklık mesajı, Çin-Hindistan ilişkilerinde yeni dönem vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement