YAŞ kararları açıklandı! Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Toplantıda terfi, emeklilik ve görev süresi uzatmaları değerlendirildi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.

TOPLANTI 2,5 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 2,5 saat süren toplantı saat 14.40 sularında sona erdi. YAŞ kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı. İletişim Başkanlığı alınan kararları duyurdu.

KOMİSYON CUMA GÜNÜ YENİDEN TOPLANACAK

Komisyon cuma günü (8 Ağustos) tekrar toplanacak. Yapılacak toplantıda MİT-Jandarma'dan yetkililer dinlenecek.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NA BAYRAKTAROĞLU ATANDI

Toplantı sonrası alınan kararla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.

Selçuk Bayraktaroğlu

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NA METİN TOKEL ATANDI

Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verildi.

Metin Tokel

Alınan YAŞ kararları şöyle;

2025 yılı Yüksek Askerî Şûra Toplantısı, 05 Ağustos 2025 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Başkanlığında icra edilmiştir.

2025 yılı Yüksek Askerî Şûra olağan toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan;

a) Bir üst rütbeye yükseltilecekler,

b) Görev süresi uzatılacaklar,

c) Kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın onayı ile karara bağlanmıştır.

2. 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olmak üzere;

a) 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.

b) 29 generalin görev süreleri bir yıl, 478 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmıştır.

c) 2 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2025 tarihinden, 43 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir.

ç) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk BAYRAKTAROĞLU ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin TOKEL atanmışlardır.

d) Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment TATLIOĞLU ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU'nun görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir.

e) Halen 316 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 332 olacaktır.