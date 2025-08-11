Yayladağı\'nda Orman Yangını Çıktı

Hatay'ın Yayladığı ve Manisa'nın Soma, Şehzadeler, Alaşehir ilçesinde orman yangınları çıktı. Ekiplerin yangınları kontrol altına almak için çalışmalara başladı.

Türkiye orman yangınlarıyla boğuşuyor. Aşırı sıcaklarla birlikte artan orman yangınlarına bugün de yenileri eklendi. Çanakkale'deki orman yangını devam ederken, iki kentte daha yangın çıktı.

HATAY'DAN ALEVLER YÜKSELDİ

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. İlçenin Aslanyazı Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyeye ait çok sayıda arazöz ile orman işçisi bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

MANİSA'NIN ÜÇ İLÇESİNDE YANGIN

Manisa'da ise Soma, Şehzadeler ve Alaşehir ilçelerinde üç ayrı orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan yoğun müdahale sürerken, vatandaşlar yangın riskine karşı uyarıldı.

Edinilen bilgiye göre, günün ilk yangını saat 14.18'de Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi'nde başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere 11 hava aracı, 67 söndürme ekibi, 10 iş makinesi ve 235 personel ile müdahale ediliyor. Alevlerin bölgedeki yerleşim yerlerine ve tarım alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Saat 16.45'te ise Şehzadeler ilçesi Sarıalan Mahallesi'nde ikinci yangın çıktı. Yangına 4 hava aracı, 17 söndürme ekibi ve 3 iş makinesi ile müdahale edilirken, orman işçileri ve itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için havadan gelen destekle koordineli çalışıyor.

YETKİLİLERDEN UYARI

Günün üçüncü yangını Alaşehir ilçesi Badınca Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Bölgeye sevk edilen ekipler, 5 hava aracı, 7 söndürme ekibi ve 1 iş makinesiyle yangına müdahale ediyor.

Yetkililer, sıcak hava, düşük nem oranı ve rüzgarın yangın riskini artırdığını belirterek, vatandaşlardan ormanlık alanlarda ateş yakmamalarını, anız yakma ve benzeri faaliyetlerden kaçınmalarını istedi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan Manisa'nın Soma ilçesinde devam eden orman yangınında bir mahalle boşaltılırken bir kişi de gözaltına alındı.