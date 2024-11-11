Yeni Dönem: Türkiye'nin Rolü - Son Dakika
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Yeni Dönem: Türkiye'nin Rolü

Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin çok kutuplu dünyada etkili olacağını ve üniversitelerin önemini vurguladı.

11.11.2024 17:48
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Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) – TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyada yeni ve çok kutuplu bir dönemin başladığını ifade ederek, "Dünyanın yeniden altüst olduğu, yeniden bir düzenin kurulmaya çalışıldığı bir dönemin başındayız. Türkiye için önümüzdeki dönem çok kutupluluğun nimetlerinden istifade edeceğimiz bir dönem olacaktır. Türkiye, yeni dünya düzenin etkili isimlerinden olmaya namzettir" dedi.

Numan Kurtulmuş, Ege Üniversitesi'nin 2024-2025 akademik yılı resmi açılış törenine katıldı. Törende konuşan Kurtulmuş, üniversitelerin Türkiye'nin geleceğinin teminatı olduğunu belirtti. Cumhuriyet'in ilk asrının geride kaldığını ifade eden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Nice zor ve fırtınalı günleri geride bıraktık. Türbülansların yaşandığı bir asrın sonunda her alanda ayağını yere sağlam basabilen bir Türkiye'ye kavuştuk. Bir asrın içerisinde bu kadar zorluklardan nasıl çıktık? Üç anahtar kelime var. Bunlardan biri mili birlik ve beraberlik. En zor şartlarda dahi aramızdaki farklılıkları bir kenara bırakarak ortak milli hedeflerde bir araya gelebilmeyi başarmış ve başarılı sonuçlar alabilmeyi başarmış bir milletiz. Bu bir asrın içerisinde bir başka önemli kelime ise demokratik uzlaşma kavramıdır. Zor zamanlardan geçmişiz. Darbeler dönemini yaşamış bir milletiz. Türkiye, geçtiğimiz bir asrı özetleyin deseniz, bir başka kavram demokratik uzlaşmadır. Farklı fikirleri bir araya getirerek bu farklı fikirlerin yarışmasından milletin hayrına olacak sonuçları ortaya çıkarmış bir milletiz. Bir asrın özeti olan bir başka kavram ise kalkınmacılıktır. Türkiye, en zor şartlarda bile karşısına hedef olarak kalkınmayı koymuştur. Yokluk içerisinde bile nasıl fabrikalar kurabiliriz, nasıl gelişmeyi sağlayabiliriz, nasıl teknolojik olarak daha ileriye gidebiliriz diye hep bir mücadelenin ve gayretin içinde olmuştur. Bu mücadeleyi önlemek isteyen dahili ve harici düşmanlar olmasına rağmen Türkiye, hiçbir zaman kalkınmacılık hedefinden vazgeçmemiştir.

"Yeniden bir düzenin kurulmaya çalışıldığı bir dönemin başındayız"

Önümüzde yeni bir dönem var. Bizim açımızdan bu dönemin önemi, Cumhuriyet'in ikinci asrı yani her alanda güçlü bir Türkiye'nin yüzyılı olmasını beklediğimiz ikinci asrına girmiş bulunuyoruz. Her alanda yenilenme, güçlenme ve elimizdeki tüm imkanları kullanarak Türkiye'yi olduğu yerden daha ileriye götüreceğiz. Zor günlerle karşılaştığımızda ne milli birlik ve beraberlikten ne demokratik uzlaşma kültürümüzden ne de kalkınmacılık hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Dünyanın yeniden altüst olduğu, yeniden bir düzenin kurulmaya çalışıldığı bir dönemin başındayız. Önümüzdeki on yıllar, yeni bir dünyanın kuruluşu için çok büyük mücadelelerin verileceği bir dönem olacaktır. Bu dönemde Türkiye'nin üniversitelerinin çok aktif bir şekilde çalışması da tarihi bir zorunluluktur."

Dünyada yeniden bir düzen kurulmaya çalışıldığını söyleyen Kurtulmuş, "Dünyanın yeniden altüstü olduğu, yeniden bir düzenin kurulmaya çalışıldığı bir dönemin başındayız. Türkiye için önümüzdeki dönem çok kutupluluğun nimetlerinden istifade edeceğimiz bir dönem olacaktır. Türkiye, yeni dünya düzenin etkili isimlerinden olmaya namzettir" dedi.

Numan Kurtulmuş "Bundan sonra ne uluslararası sistem eskisi gibi gidecek ne İsrail eskisi gibi saldırılarını sürdürebilecektir. Filistin davası için yeni bir dönem başlamıştır. İsrail için yeni bir dönem başlamıştır. Dünya sistemi için yeni bir dönemin kurulması artık kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. İsrail'in BM üyeliğinin askıya alınmasının konuşulma vakti gelmiştir. Dünyada yeni bir sistemin kurulmasının vakti gelmiştir. Burada Türkiye öncü olacak ülkelerden biridir. Türkiye'nin siyaseti ve akademisi bu konuda tarihi rolünü oynayacaktır" ifadelerini kullandı.

Budak: "Üniversitede var oluş sebebimiz, öğrencilerimizdir"

Törende konuşan Rektör Budak da üniversitenin daha kaliteli ve efektif bir konuma gelmesi için çalıştıklarını belirtti. Son dört yılda proje başvuru kabul oranında Türkiye birincisi olduklarını söyleyen Budak, "Rektör olarak atandığım günden bu yana Ege Üniversitesi Ailesi birliğine özel bir önem verdik. Biliyoruz ki tarımsal üretimde başarı ancak ve ancak uygun toprak, nem, çevre, sıcaklık gibi iklim koşullarından kaynaklanır. Bir tarımcı olarak her bir öğrencimizi de birer fidan olarak görüyorum. Her bir hocamızı da fidanlarımızın en iyi şekilde yetişmesini sağlayan birer çiftçi olarak gördüm. Huzurlu üniversite, mutlu çalışanlar, kaliteli eğitim ve aydınlık gelecek vizyonu doğrultusunda yükseköğretimde Ege Modeli'ni hayata geçirdik" dedi.

Kaynak: ANKA

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