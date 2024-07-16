Yeni Taipei Ticari Heyeti İstanbul\'da Türk İş İnsanlarıyla Buluştu

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Beril SÖNMEZ-Harun ŞAHBAZOĞLU/İSTANBUL, – İSTANBUL Ticaret Buluşması 2024 kapsamında Türkiye'ye gelen Yeni Taipei şehri ticari heyeti, bilişim sektöründen 20 şirketle birlikte bugün İstanbul'da Türk iş insanlarıyla buluştu.

Taipei Ekonomik ve Kültür Misyonu Ankara Temsilcisi Volkan Chi-Yang Huang'ın yanı sıra Yeni Taipei Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Chu Tih-Ju, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Tayvan İş Konseyi Başkanı Necmettin Uzun'un konuşmalarıyla başlayan etkinlikte, Yeni Taipei'den bilişim teknolojileri alanında önde gelen şirket temsilcileri ürün gruplarını tanıttı. 300 binden fazla şirket ve fabrikaya ev sahipliği yapan Yeni Taipei şehri Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Chu Tih-Ju, iş insanlarıyla yakın bağlar kurmak için sabırsızlıkla beklediklerini vurgulayarak ikili ticaretin teşvik edilmesi amacıyla 2019 yılında DEİK ile imzalanan MOU sonrasında karşılıklı çalışmaların başladığını belirtti.

TÜRKİYE, İSLAM DÜNYASI PAZARI İÇİN EN İYİ GİRİŞ KAPISI

Denizden, havadan ulaşım altyapısıyla lojistik açıdan hızla büyüyen Yeni Taipei şehri Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Chu Tih-Ju, Türkiye'nin ekonomik büyümesinin hızlandığını belirterek "Geniş İslam dünyası içinde Türkiye, en hızlı açılım gösteren ülkedir. Eşsiz coğrafi konumu, farklı kültürleri harmanlamasına olanak tanımaktadır ve iş dünyası hem olgun hem de genişlemektedir. Tayvan iş dünyası için Türkiye, Ortadoğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika'daki İslam dünyasının pazarına giriş için en iyi sıçrama tahtasıdır" dedi.

"TÜRKİYE, TAYVAN İÇİN EN ÖNEMLİ TİCARİ ORTAKLARINDAN BİRİDİR"

Taipei Ekonomik ve Kültür Misyonu Ankara Temsilcisi Volkan Chi-Yang Huang konuşmasında Tayvan'ın geniş çaplı ticaret yapan ve endüstriyel üretim kapasitesi olan ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak "Yeni Taipei şehri, Tayvan'nın büyüklük açısından bir numaralı belediyesidir. Türkiye, Tayvan için en önemli ticari ortaklarından biridir. İki ülke arasındaki ikili ticaret 1.9 milyar dolardır" ifadelerini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Tayvan İş Konseyi Başkanı Necmettin Uzun konuşmasında şunları kaydetti;

"Tayvan-Türkiye Ticaret Merkezi koordinasyonunda Tayvan heyetinin İstanbul temasları vesilesiyle gerçekleştirilen toplantıda sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duymaktayız. Tayvanlı dostlarımızın büyük ilgi gösterdiği ortak toplantıda karşılıklı işbirliği olanaklarını birçok açıdan değerlendirme fırsatı bulduk. Temennim ikili ilişkilerimizde yakaladığımız pozitif ivmenin devam etmesidir."

Yeni Taipei Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Chu Tih-Ju ayrıca verdiği röportajında şu açıklamalarda bulundu:

"2019 yılında biz Tayvan ve DEİK ile anlaşmalara imza attık, Türkiye'deki ve Tayvan'daki sanayiler arasında ticari bağlantılar kurmak istiyoruz. Bu amaçla bugün 20 şirket ile buradayız. Şirketlerin hizmetleri arasında elektronik bileşen parçaları üreticileri, işlemci üreticileri, mekanik imalat ve sağlık hizmetleri için teknoloji ürünleri gibi sektörler yer alıyor. Bu ticaret buluşmasının başarılı olmasını dilerim."

YATIRIM İÇİN DÜŞÜK ALTYAPI MALİYETİ

Yeni Taipei şehri ticari heyeti ile İstanbul'a gelen 20 şirket, sağlık alanındaki teknolojik cihazlardan yarı iletken test çözümlerine, dijital para kasasından ortopedik ekipmanlara, terminal blok konnektörlerden sentetik kağıtlara, elektronik birleşenlerden makine parçalarına kadar birçok ürünlerini tanıttı. Konuşmacılar, Yeni Taipei'in son yıllarda gösterdiği endüstriyel büyümeye dikkat çekerek yatırım için düşük altyapı giderleriyle en avantajlı şehirler arasında olduğunu belirtti. 2.7 milyon çalışan nüfusun yüzde 60'ının yüksek öğrenim gördüğü Yeni Taipei şehri endüstriyel olarak hızla büyümeye devam ediyor.