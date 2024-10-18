Yenidoğan Çetesi Soruşturması Devam Ediyor

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul 'da özel hastanedeki yoğun bakım ünitesinde bebeklerin yaşamını yitirmesine neden olan ' Yenidoğan çetesi' hakkında "Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir. Artık konu yargıdadır ve biz hep birlikte yüce milletimiz adına oradan nasıl bir karar çıkacağını göreceğiz ve temennimiz odur ki bu vicdanlarımızı yaralayan, bizleri üzen olayların, suçların hiç olmaması" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'da gerçekleştirilen 'Türkiye'nin Huzuru' asayiş toplantısına katıldı. Bakan Yerlikaya kentte ilk olarak Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından Bakan Ali Yerlikaya, kentteki bir otelde, kolluk kuvvetleri temsilcileriyle gerçekleştirilen asayiş toplantısına katıldı. Toplantıda Yerlikaya'ya, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş ve Çiğdem Koncagül de eşlik etti.

Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından konuşan Bakan Yerlikaya, Türkiye genelinde kişilere karşı işlenen suçlarda, geçen yılın ilk 9 ayına kıyasla yüzde 4, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 30 oranında düşüş olduğunu söyledi. Yerlikaya, "Kişilere karşı işlenen suçlardan Türkiye genelinde yılın ilk 9 ayını geçen yıla kıyasladığımız zaman 10 önemli suçta yüzde 4, mal varlığına karşı işlenen 9 dönemli suçta yaklaşık yüzde 30 oranında olayda düşüş var. Örnek verelim mi? Konut dokunulmazlığı ihlalinde yüzde 22, kasten öldürmede yüzde 11, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma yüzde 10, cinsel taciz yüzde 8, çocuğun cinsel istismarı yüzde 5, kasten yaralama yüzde 2 buçuk, cinsel saldırı yüzde 1,8 olay sayısı azalmıştır. Bunların ortalaması yüzde 4 civarında. Yine bu kişilere karşı işlenen suçların aydınlatılması yüzde 96, yüzde 98'e çıkmıştır. Mal varlığına karşı 9 önemli suçta yüzde 30 düşüş olduğunu söylemiştik olay sayısında. Bakınız örnek veriyorum şimdi; oto hırsızlık yüzde 60, kap kaç yüzde 58, yankesicilik yüzde 54, motosiklet hırsızlığı yüzde 53, oto hırsızlığı yüzde 49, evden hırsızlık yüzde 47, iş yerinde ya da kurumdan hırsızlık yüzde 38, gasp yüzde 27 ve dolandırıcılık gibi saha ortamlarında da özellikle halkımıza karşı ciddi bir tehdit oluşturan bu suç yüzde 5 oranında düşmüştür" dedi.

'ASAYİŞLE İLGİLİ SIKINTININ ARTTIĞI SÖYLEMLERİ GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'

Hırsızlık suçlarında da düşüş yaşandığını dile getiren Yerlikaya, "Beş hırsızlık türünden, evden hırsızlık, otodan hırsızlık, oto hırsızlığı, iş yerinden ve kurumdan yapılan hırsızlık ve motosiklet hırsızlığında, geçen seneye nispetle 9 ayda bu yıl yüzde 48 düşüş var hırsızlıkta. Bu istatistikler ortadayken rakamlar bunu gösterirken şiddetin çoğaldığı, asayişle ilgili sıkıntının arttığı gerçeği yansıtmamaktadır. Tamamen negatif algı çalışması yapıldığını söylemek istiyorum. Bizim yaptığımız araştırmada bu yılın Eylül, Ekim ayında konvansiyonel medyada yer alan şiddet ve asayiş görüntülerini, haberlerini geçen yılın aynı döneminde on kat fazla artarak, medyada haber ve görüntü olarak verildiğini görüyoruz. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Biz gerçekleri söylemeye ısrarla ve samimiyetle, aziz vatandaşlarımıza bunları söylemeye devam edeceğiz. ve İçişleri ailesi olarak Türkiye'nin huzuru için çalışan kahraman polisim, jandarmam, sahil güvenliğimize haksızlık yapılmasına da müsaade etmiyoruz. Onlar yedi yirmi dört cansiparane kara vatanda, deniz vatanda, siber vatanda vatandaşlarımızın, aziz milletimizin huzur ve güvenliği için çalışıyorlar, çalışmaya da hep birlikte devam edeceğiz. Boş algı çalışmaları doğruyu hiçbir şekilde yansıtmaz" diye konuştu.

'HAPİS YAKALAMASINDA TÜRKİYE ORTALAMASININ EN YÜKSEĞİ TEKİRDAĞ'

Tekirdağ yerelinde de asayiş rakamlarını paylaşan Yerlikaya, "Az önce Türkiye genelinde kişilere karşı suçlarda yaklaşık yüzde 4 sayısı düştü dedik ya bu oran Tekirdağ'da yüzde 13,6. Yakalama yani aydınlatma oranı Türkiye ortalamasıyla aynı, yani yüzde 98. Burada önemli bir başarı söz konusu, arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Yine mal varlığına karşı işlenen suçlarda Tekirdağ olay sayısını düşürmede, Türkiye ortalamasının az gerisinde yüzde 26. Türkiye ortalaması biliyorsunuz yüzde 30 ama aydınlatma oranında yüzde 82,4 olduğunu söylememiz gerekiyor. İçişleri Bakanlığı olarak bizim basitçe üç önemli görevimiz var. Suç olaylarını önlemek önleyici hizmetimiz, ikincisi yakalamak, üçüncüsü adalete teslim etmek. Şimdi hem suç olaylarını düşürmeyle, önlemeyle ilgili rakamlarımızı hem Türkiye hem Tekirdağlı olarak paylaştım ve aynı zamanda da bunların yakalanma oranlarını da verdik. Ama şimdi başka bir şey söylüyorum. Adalete teslim etmeyle ilgili Tekirdağ'da 1 Ocak- 30 Eylül yani yılın ilk 9 ayında toplam 2236 hapis yakalaması yaptık, bunun 84'ünü emniyet 952'sini jandarmamız yaptı. Sadece 402 hırsız, sadece yağmadan, gasptan 74, cinsel suçtan 58, dolandırıcılıktan 157, narkotikten 296 yani toplamda 2236 hapis yakalamayı gerçekleştirdiler. Şu anda sisteme ilk düşen, bu hapis yakalamada Türkiye'nin en yüksek oranını gördük burada, yüzde 87" şeklinde konuştu.

'RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMADA CEZANIN CAYDIRICILIĞIYLA İLGİLİ TASARIMIZ VAR'

Ruhsatsız silahla ilgili de cezaların caydırıcı olması için kanun tasarısı hazırladıklarını ifade eden Yerlikaya, "Ruhsatsız silahlarla mücadelemiz her fırsatta kamuoyuyla paylaşıyoruz. 969 silah yakalandı. Tabanca, kuru sıkı, tabanca, av tüfeği ve uzun namlulu olmak üzere 1180 kişiye işlem yapıldı. Yakın zaman içerisinde İçişleri Bakanlığımız Gazi Meclisimize bir torba kanun tasarısını arz edecek; o tasarının içerisinde ruhsatsız silah taşımayla ilgili cezanın caydırıcılığıyla ilgili bir tasarımımız var. Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Organize suçlar yani şehir eşkıyalarıyla ilgili Tekirdağ Emniyetimizin ve Jandarmamızın 31 operasyon yaptığını, 215 gözaltı, 66 tutuklu, 47 adli kontrol kararı olduğunu söylememiz gerekiyor. 11 organize suç örgütünün de çökertildiğini ve adalete teslim edildiğini ifade etmemiz gerekiyor. Terörle ilgili PKK, KCK'yla ilgili yine 54 operasyonu yapıldığı, 80 gözaltı, 13 tutuklu, 28 adli kontrol kararı olduğunu, 3 teröristin de etkisiz hale getirildiğini ifade etmek istiyoruz. FETÖ'yle ilgili 21 operasyon 15 tutuklu 25 adli kontrol, DEAŞ'la ilgili 16 operasyon 2 tutuklu 9 adli kontrol, sol terör örgütleriyle ilgili 6 operasyon, 7 gözaltı, 5 adli kontrol kararı verildiğini ifade etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ORGANİZATÖRLERİN NEFESLERİNİ KESİP ADALETE TESLİM ETMEKTE KARARLIYIZ'

Tekirdağ'daki uyuşturucuyla ve düzensiz göçle mücadeleye de değinerek, yakalama rakamlarını paylaşan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Uyuşturucuyla ilgili, zehir tacirleriyle ilgili 1 Ocak 30 Eylül arasında narkotik verileri kilogram cinsinden ifade edecek olursa yani esrar, skank, eroin, kokain, afyon, bonzai, metamfetamin olarak yani kilogram bazlı olanlardan toplam 96 kilo yılın ilk 9 ayında. Adet cinsinden olan sentetik ecza 218 bin 265 adet, 2639 kök ele geçirilmiş ve yapılan 600 operasyonda 3487 gözaltı, 439 tutuklu, 202 adli kontrol kararı verildiğini de hemşerilerimizle paylaşmak istiyoruz. Göreve geldiğimiz 4 Haziran 2023'ten itibaren tüm şehirlerimizde düzensiz göçle düzenli, kesintisiz, azim ve kararlılıkla mücadele ettiğimizi bütün hemşerilerimiz biliyor. Tekirdağ'da yasal kalış hakkı olan yabancı sayısı 19 bin 396, 12 bin 162 geçici koruma yani Suriyeliler, 6501 ikamet izni, 733 uluslararası koruma. Biz düzensiz göçle ilgili bu işte en çok odaklandığımız neydi? Göçmen kaçakçılığı organizatörleri. 106 operasyon yaptık onlara. 38 tutuklu 21 adli kontrol ve cezaevinden bir ay sonra çıkacak olan göçmen kaçakçılığı organizatörleri de dahil olmak üzere adli kontrolle henüz dışarıda bizimle beraber geziyor, onlara da buradan seslenmek istiyoruz; bu işi yapmayın. Çünkü biz valimizin, başsavcımızın koordinasyonunda, güvenlik birimlerimiz düzensiz göçe neden olan göçmen kaçakçılığı organizatörlerin nefeslerini kesip adalete teslim etmekte kararlıyız" dedi.

'ŞÜPHELİLERLE İLGİLİ YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden yenidoğan çetesine yönelik soruşturmayla ilgili de bilgi veren Yerlikaya, "CİMER'e yapılan başvuru ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda 21 Mayıs 2023 soruşturma başlatılmış, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz 20 Haziran 2023 tarihinden itibaren kapsamlı proje çalışmalarını yürütmüş, tamamlamıştır. Sağlık Bakanımız ki bugün açıklama yaptı, Adalet Bakanlığımız bugün X'te açıklamayı yaptı ve İçişleri Bakanlığımız, bakın üç bakanlığın ortak çalışmasıyla haksız kazanç elde etmek için cennet kokulu bebeklerimizin hayatını hiçe sayan bu vicdansızlardan 47 şüpheli hakkında 16.10.2024 tarihinde iddianame hazırlanmış ve 22'si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci başlamış ve devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir. Artık konu yargıdadır ve biz hep birlikte yüce milletimiz adına oradan nasıl bir karar çıkacağını göreceğiz ve temennimiz odur ki bu vicdanlarımızı yaralayan, bizleri üzen olayların, suçların hiç olmaması. Ama dediğim gibi ta mayıs ayından itibaren bir annenin CİMER'e yapmış olduğu ihbarla birlikte sağlık il müdürlüğümüz, sağlık bakanlığımız, adalet bakanlığımız, savcılarımız, savcımız ve İstanbul mali şube ekipleri, planlı, projeli, sabırla, titizlikle bu olayı aydınlatmış ve yargılama süreci de devam etmektedir" diye konuştu.