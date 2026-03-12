Yerli Navigasyon Projesi Başladı

YERLİ Navigasyon projesi imza töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yerli navigasyon sistemlerine dönük atılan adımlar, veri egemenliğini tahkim eden, dışa bağımlılığı azaltan ve ülkemizin stratejik ihtiyaçlarına milli çözümler üreten bir hamle niteliğinde" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da Yerli Navigasyon Projesi İmza Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Kacır, dijital çağın stratejik alanlarından biri olan konum ve harita teknolojilerinde Türkiye'nin kabiliyetlerini genişleteceğini söyledi. Projenin ekonomiye ve teknoloji ekosistemine önemli katkılar sağlayacağını belirten Kacır, "Dijitalleşme, şehirleşmeden ulaşıma, ekonomiden sağlığa pek çok sahada derin ve çok katmanlı etkiler oluşturuyor" dedi.

'DİJİTALLEŞME EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞI GÜÇLENDİRİYOR'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Dijitalleşme, şehirleşmeden ulaşıma, ekonomiden sağlığa pek çok sahada derin ve çok katmanlı etkiler oluşturuyor. Yenilikçi teknolojileri iş süreçlerine başarılı bir inovasyon kültürü ve vizyoner bir yönetim anlayışı ile entegre eden kurumlar her geçen gün sertleşen küresel rekabet ortamında öne çıkmayı başarıyor. Bu teknolojileri geliştirme ve üretme kapasitesine sahip ülkeler ise ekonomik bağımsızlığını güçlendiriyor, stratejik alanlarda söz sahibi oluyor ve geleceğin dünyasını inşa etme imtiyazına kavuşuyor" dedi.

'YERLİ NAVİGASYON SİSTEMLERİNE DÖNÜK ATILAN ADIMLAR, MİLLİ ÇÖZÜMLER ÜRETEN BİR HAMLE NİTELİĞİNDE'

Bakan Kacır, "Elbette dijital teknolojilerin sunduğu fırsatları en üst düzeyde değerlendirebilmenin anahtarı veriyi üretmekten, işlemekten, güvenli biçimde yönetmekten ve ekonomik değere dönüştürmekten geçiyor. Bu hususta kritik başlıklardan biri ise konum, harita ve navigasyon teknolojileri oluşturuyor. Yerli navigasyon sistemlerine dönük atılan adımlar, veri egemenliğini tahkim eden, dışa bağımlılığı azaltan ve ülkemizin stratejik ihtiyaçlarına milli çözümler üreten bir hamle niteliğinde. Milli teknoloji hamlesi ile teknoloji geliştirme ve üretmede devler liginde yarışan, savunma sanayinden yerli otomobiline kadar her alanda yüksek teknoloji ihraç eden bir Türkiye'nin bu stratejik alanda geri kalması düşünülemez" diye konuştu.

'REKABET ÖNCESİ İŞ BİRLİĞİ PROGRAMLARI'

Kacır, "Bildiğiniz üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefimize ulaşmak için ekosistemimizi Rekabet Öncesi İş Birliği Programlarıyla destekliyoruz. Büyük ölçekli firmalarımızın, KOBİ'lerimizin ve akademinin ortak bir teknolojik geliştirme odağında buluşmalarını sağlıyoruz. Program kapsamında bugüne kadar açtığımız çağrılarla, Yazılım Teknolojileri, Yapay Zeka, Çip, Nükleer Enerji gibi milli egemenliğimiz ve teknoloji odaklı kalkınma yolculuğumuz için pek çok kazanımın önünü açtık" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ DAHA İLERİ TAŞIYORUZ'

Kacır, "Programın harita ve navigasyon uygulaması geliştirme projeleri çağrısıyla da konum tabanlı teknolojilerde ülkemizin milli kapasitesini tahkim etmek, stratejik ihtiyaçlarımıza cevap verecek yenilikçi çözümleri desteklemek ve Türkiye'yi bu kritik alanda küresel ölçekte daha ileri bir konuma taşımak üzere önemli bir adım atıyoruz. Yüksek kullanıcı kapasitesine sahip, güncel ve güvenilir veri altyapısına dayanan, yapay zeka ve büyük veri teknolojilerinden yararlanan Yerli Navigasyon Uygulamalarının oluşturulmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda güvenlikten sürdürülebilirliğe, ulaşımdan acil durum yönetimine, geniş bir alanda katma değer üreten kullanıcı ihtiyaçlarına duyarlı ve milli önceliklerimizle uyumlu çözümlerin önünü açıyoruz" dedi.

'KONUM TABANLI TEKNOLOJİLERDE MİLLİ KAPASİTE GÜÇLENECEK'

Kacır, "İşte bugün, bu stratejik vizyonun ilk meyvesi olan projenin imzalarını atarak Milli Teknoloji tarihimize önemli bir not düşüyoruz. Başarsoft, BVB ve TOG yerli navigasyon uygulaması geliştirmek üzere güçlerini birleştiriyor. Projeyle oluşturulacak altyapı vatandaşlarımızı günlük hayatta daha güvenli, daha hızlı ve daha akıllı bir navigasyon deneyimiyle buluşturacak. Konum tabanlı teknolojilerde rekabet gücümüzü önemli ölçüde artıracak" diye konuştu.

'DİJİTAL EGEMENLİĞİMİZİ TAHKİM EDECEK'

Kacır, "Mobiliteden lojistiğe, Akıllı Şehir Uygulamalarından e-ticarete, turizmden afet ve acil durum yönetimine pek çok sektörün dijital dönüşümünü ve bu dikeylerde yeni girişimlerin ortaya çıkmasını destekleyecek. Ülkemize yeni yetkinlikler kazandıracak, yabancı navigasyon uygulamalarına başarılı bir alternatif sunarak dışa bağımlılığı azaltacak ve dijital egemenliğimizi tahkim edecek" dedi.

'ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Kacır, "Hedefimiz bu projeyle geliştirilecek uygulamanın uluslararası pazarlarda da karşılık bulan ve küresel ölçekte marka değerine ulaşan bir teknolojik ürüne dönüşmesi. Milli Teknoloji Hamlesi ile Türkiye'nin rekabet gücünü artırmaya ve ülkemizi geleceğin dünyasında daha güçlü bir konuma taşıma gayesiyle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'YAPAY ZEKA STRATEJİSİ EYLEM PLANI'NDA VATANDAŞLARA ÇAĞRI'

Kacır, "Malumunuz 2030 Yapay Zeka Stratejimiz kapsamında Eylem Planı hazırlıklarımızda tüm paydaşlarımızın ve vatandaşlarımızın desteğini almaya yönelik bir çağrıya çıktık. Bu hafta başında duyurusunu yaptığımız çağrıyla Yapay Zeka Vizyonu sanayi.gov.tr adresiyle 10 Nisan 2026 tarihine kadar tüm vatandaşlarımız ve paydaşlarımız ülkemizin Yapay Zeka Stratejisi Eylem Planına doğrudan katkı sunma imkanına sahipler. Bizler her bir vatandaşımızın Türkiye'deki her bir girişimin her bir şirketin her bir paydaşımızın katkısını çok kıymetli görüyoruz ve ümit ediyorum ki özellikle gençlerin katkısıyla Türkiye geleceğe daha güçlü yürüyecek. Bu vesileyle tüm paydaşlarımızı ve vatandaşlarımızı yapay zeka vizyonumuza katkı sunmaya bir kez daha davet ediyor, bugün imzalarını atacağımız projenin de hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır himayelerinde Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgem, BVB Navigasyon Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, ve Başarsoft Genel Müdürü Tuncay Küçükpehlivan'ın katılımıyla imza töreni gerçekleştirildi.