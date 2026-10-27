Yeşim Ustaoğlu'nun Artakalan filmi 63. Altın Portakal'da izleyiciyle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yeşim Ustaoğlu'nun Artakalan filmi 63. Altın Portakal'da izleyiciyle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeşim Ustaoğlu\'nun Artakalan filmi 63. Altın Portakal\'da izleyiciyle buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşim Ustaoğlu'nun yeni filmi Artakalan, 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde seyirciyle buluştu. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamındaki gösterimin ardından Ustaoğlu ve oyuncular izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Haber: Hilal Solmaz

(ANTALYA) - Yeşim Ustaoğlu'nun "Artakalan" filmi, 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde seyirciyle buluştu. Kadının aile, evlilik ve toplumsal beklentiler arasında sıkışmışlığını, geçmişle yüzleşme ve özgürleşme arayışı üzerinden sorgulayan filmin gösteriminin ardından ekip izleyicilerin sorularını yanıtladı. Ustaoğlu, Elif karakterinin yaşadığı çıkmazlara ilişkin, "Elif hepimizden biri. Belki ben de onlardan biriyim" dedi.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında Türkiye sinemasının yeni yapımlarını ilk kez seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. Türkiye sinemasının önemli "auteur" yönetmenlerinden Yeşim Ustaoğlu'nun yeni filmi "Artakalan" da Türkiye prömiyerini festivalde gerçekleştirdi.

Film, geçmişle hesaplaşma, aile ilişkileri, bireysel özgürlük ve insanın kendi hayatını yeniden sorgulaması üzerine kurulu anlatısıyla festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda izleyici karşısına çıktı.

Gösterimin ardından düzenlenen söyleşide yönetmen Yeşim Ustaoğlu, oyuncular Öykü Karayel, Metin Akdülger ve İlyas Salman ile film ekibi seyircilerin sorularını yanıtladı. Söyleşinin moderatörlüğünü Ulusal Film Koordinatörü Perihan Taşöz üstlendi.

"ELİF HEPİMİZDEN BİRİ"

Söyleşide Ustaoğlu'na, önceki filmlerinde de ele aldığı kadın karakterlerin arayışları ve "Artakalan"ın merkezindeki Elif'in kendi hayatını değiştirme çabası soruldu.

Ustaoğlu, Elif'in yaşadığı sıkışmışlığın yalnızca kadınlara özgü olmadığını belirterek, "Bütün bu açmazların, çıkmazın içinden kendi başımıza nasıl çıkacağız, hepimiz nasıl çıkacağız? Çok özel bir şeyin içinde değil Elif, hepimizden biri. Dolayısıyla üzerindeki o sis bulutundan, o kara buluttan nasıl çıkacağının sonucunu aramak için yola çıkıyor. Hepimizden biri aslında. Belki ben de onlardan biriyim zaten" ifadelerini kullandı.

"GEÇMİŞE DÖNMEK BELKİ KÜÇÜK BİR ÇARE"

Filmde Elif'in çocukluğunun geçtiği coğrafyaya dönmesi ve ailesinin geçmişindeki bilinmeyenlerle yüzleşmesi de söyleşinin gündemindeydi.

Bir izleyicinin, insanın hayatındaki çıkmazlardan kurtulmak için geçmişine dönmesinin çözüm olup olamayacağı yönündeki sorusuna Ustaoğlu, "Belki çarelerden bir tanesi. Çözüm olmaz da minik bir çare" yanıtını verdi.

Yönetmen, filmin son bölümünde yer alan köy sahnelerinin Artvin'in Yusufeli ilçesinin dağlık bölgesinde, yaklaşık iki bin metre yükseklikte çekildiğini de anlattı.

ÖYKÜ KARAYEL: "ACI DA OLSA HAREKETE GEÇMEK GEREKİYOR"

Filmde Elif karakterini canlandıran Öykü Karayel ise insanın kendi yaşamındaki çıkmazlarla yüzleşmesinin önemine dikkati çekti.

Karayel, karakterin yaşadıklarından hareketle yöneltilen soruya, "Genel olarak insanın sadece o duygu durumunda, o hissiyatta yaşamına devam edemeyeceğini hissettiği raddede, acı da olsa bir harekete geçmesi gerekiyor. Bu riskli bir hareket ve çok zor alınan bir karar. Ama hiçbir şey olduğundan daha kötü olmuyor harekete geçince" sözleriyle yanıt verdi.

METİN AKDÜLGER: "MEHMET DİNLEMEYİ BİLEN AMA DİNLEMEYEN BİRİ"

Filmde Mehmet karakterini canlandıran Metin Akdülger, karakterin Elif'in yaşadığı değişimi yeterince fark edemediğini söyledi.

Mehmet'in müzikle ve seslerle ilgilenen bir karakter olmasına karşın hayatını paylaştığı insanı dinlemekte zorlandığını belirten Akdülger, bunun karakterin temel çelişkilerinden biri olduğunu ifade etti.

Akdülger, Mehmet'in kendi hayatıyla yüzleşmesinin ardından Elif'in şiirlerini ve aralarındaki dönüşümü daha iyi anlayabileceğini dile getirdi.

İLYAS SALMAN: "BU FİLMİN FİYATI DEĞİL, HAYATI VAR"

Söyleşinin dikkat çeken açıklamalarından biri de usta oyuncu İlyas Salman'dan geldi. Filmdeki rolünü ve Yeşim Ustaoğlu ile çalışmasını değerlendiren Salman, yönetmenin kendisine sunduğu karakter üzerinden kendi yaşamına da baktığını anlattı.

Salman, sanatın giderek ticarileşmesine yönelik eleştirisini şu sözlerle dile getirdi:

"Her şey satılır hale geldi; onur, aşk, emek... Fiyatı olan insandan hayır gelmez. Bu film fiyatı olan bir film değil, hayatı olan bir film, yaşayan bir film ve bana yaşamı hatırlatan bir film."

Salman, Ustaoğlu sayesinde yaşamını yeniden sorgulama fırsatı bulduğunu da ifade etti.

"ARTAKALAN"IN MERKEZİNDE DÖNÜŞÜM VAR

Filmin müzik çalışmalarında yer alan Şevket Akıncı da "Artakalan"ın ses dünyasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Filmin çekimlerinden aylar önce çalışmaya başladıklarını belirten Akıncı, senaryoyu okuduğunda hem Mehmet hem de Elif karakterinde kendisinden izler bulduğunu söyledi.

Filmin müzik kullanılmasa bile müzikal bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Akıncı, anlatının gerginlikten rahatlamaya uzanan bir dönüşüm üzerine kurulduğunu belirtti.

Söyleşide izleyicilerin sorularını yanıtlayan çocuk oyuncu Ali Kayraokulu da canlandırdığı Selim karakterinin babasıyla çıktığı yolculuğu ve annesine duyduğu özlemi anlattı.

Kaynak: ANKA
Film FestivaliYeşim UstaoğluKültür SanatAntalyaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti Polis her yerde sapığı arıyor Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor
Trump’tan seçime günler kala olay vaat Bunu yapan 1 milyon dolar kazanacak Trump'tan seçime günler kala olay vaat! Bunu yapan 1 milyon dolar kazanacak
Meteoroloji’den yeni uyarı 4 kişinin can verdiği Antalya da listede Meteoroloji'den yeni uyarı! 4 kişinin can verdiği Antalya da listede
Derbi sonrası ortalık karıştı Mert Hakan’ın hareketine tepki yağdı Derbi sonrası ortalık karıştı! Mert Hakan'ın hareketine tepki yağdı
Fenerbahçe otobüsü tesislere döndü Görenler şaşırdı Fenerbahçe otobüsü tesislere döndü! Görenler şaşırdı
Merkezefendi Belediyesi’ne operasyon Başkan Şeniz Doğan ve eşi gözaltında Merkezefendi Belediyesi’ne operasyon! Başkan Şeniz Doğan ve eşi gözaltında
Görüntü bu sabah kaydedildi Sağanağın vurduğu iki ilçede yollar göle döndü Görüntü bu sabah kaydedildi! Sağanağın vurduğu iki ilçede yollar göle döndü
Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti
Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum
Archie Brown’dan Abdülkerim Bardakcı’ya olay sözler: Kadın gibi... Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: Kadın gibi...
Bakan Gürlek duyurdu 23 şirkete kayyum atandı, onlarca gözaltı var Bakan Gürlek duyurdu! 23 şirkete kayyum atandı, onlarca gözaltı var
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor’dan özür diledi Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
Ne vize ne pasaport gerekiyor Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor Ne vize ne pasaport gerekiyor! Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor
Hastanelerde yeni dönem Artık e-Nabız’dan ve SMS ile rıza verilebilecek Hastanelerde yeni dönem! Artık e-Nabız’dan ve SMS ile rıza verilebilecek
Arda Turan boynuna sarıldı Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
10 santimlik kazı hayatını değiştirdi Toprağın altından servet çıktı 10 santimlik kazı hayatını değiştirdi! Toprağın altından servet çıktı
Kadının başına silah dayadı Polis gözünün yaşına bakmadı Kadının başına silah dayadı! Polis gözünün yaşına bakmadı
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı 10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
e-Devlet’te çok önemli detay Fark etmeden aracınızı bile kaybedebilirsiniz e-Devlet'te çok önemli detay! Fark etmeden aracınızı bile kaybedebilirsiniz
11:31
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
11:23
Fenerbahçe’de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı
Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı
11:14
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
10:56
Arda Turan boynuna sarıldı Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
Arda Turan boynuna sarıldı! Savaşta kolunu kaybeden askere unutamayacağı jest
10:34
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor’dan özür diledi
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
10:26
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
10:16
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike
Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
10:08
Bakan Gürlek duyurdu 23 şirkete kayyum atandı, onlarca gözaltı var
Bakan Gürlek duyurdu! 23 şirkete kayyum atandı, onlarca gözaltı var
10:05
Archie Brown’dan Abdülkerim Bardakcı’ya olay sözler: Kadın gibi...
Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: Kadın gibi...
09:51
Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum
Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum
09:33
Fenerbahçe otobüsü tesislere döndü Görenler şaşırdı
Fenerbahçe otobüsü tesislere döndü! Görenler şaşırdı
09:22
Derbi sonrası ortalık karıştı Mert Hakan’ın hareketine tepki yağdı
Derbi sonrası ortalık karıştı! Mert Hakan'ın hareketine tepki yağdı
09:14
Meteoroloji’den yeni uyarı 4 kişinin can verdiği Antalya da listede
Meteoroloji'den yeni uyarı! 4 kişinin can verdiği Antalya da listede
08:55
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
08:40
İstanbul’da şiddetli sağanak 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı
İstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı
08:28
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti Polis her yerde sapığı arıyor
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor
08:15
WhatsApp’ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı Tek tek evlerinden aldılar
WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
08:04
İsrail’de tarihi gün Gözler sandıktan çıkacak kararda
İsrail'de tarihi gün! Gözler sandıktan çıkacak kararda
07:25
Japonya’dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın
Japonya'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın
07:09
Bakırköy Belediyesi’ne operasyon 5’i başkan yardımcısı 56 kişi gözaltında
Bakırköy Belediyesi'ne operasyon! 5'i başkan yardımcısı 56 kişi gözaltında
06:55
İstanbul’da gece yarısı çatırdama sesleri 2 bina boşaltıldı
İstanbul'da gece yarısı çatırdama sesleri! 2 bina boşaltıldı
06:47
Ürdün’den Suriye’ye hava harekatı Savaş uçakları bomba yağdırdı
Ürdün'den Suriye'ye hava harekatı! Savaş uçakları bomba yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 11:38:49. #7.12#
SON DAKİKA: Yeşim Ustaoğlu'nun Artakalan filmi 63. Altın Portakal'da izleyiciyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei