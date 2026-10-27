Yeşim Ustaoğlu\'nun Artakalan filmi 63. Altın Portakal\'da izleyiciyle buluştu

Haber: Hilal Solmaz

(ANTALYA) - Yeşim Ustaoğlu'nun "Artakalan" filmi, 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde seyirciyle buluştu. Kadının aile, evlilik ve toplumsal beklentiler arasında sıkışmışlığını, geçmişle yüzleşme ve özgürleşme arayışı üzerinden sorgulayan filmin gösteriminin ardından ekip izleyicilerin sorularını yanıtladı. Ustaoğlu, Elif karakterinin yaşadığı çıkmazlara ilişkin, "Elif hepimizden biri. Belki ben de onlardan biriyim" dedi.

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında Türkiye sinemasının yeni yapımlarını ilk kez seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. Türkiye sinemasının önemli "auteur" yönetmenlerinden Yeşim Ustaoğlu'nun yeni filmi "Artakalan" da Türkiye prömiyerini festivalde gerçekleştirdi.

Film, geçmişle hesaplaşma, aile ilişkileri, bireysel özgürlük ve insanın kendi hayatını yeniden sorgulaması üzerine kurulu anlatısıyla festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda izleyici karşısına çıktı.

Gösterimin ardından düzenlenen söyleşide yönetmen Yeşim Ustaoğlu, oyuncular Öykü Karayel, Metin Akdülger ve İlyas Salman ile film ekibi seyircilerin sorularını yanıtladı. Söyleşinin moderatörlüğünü Ulusal Film Koordinatörü Perihan Taşöz üstlendi.

"ELİF HEPİMİZDEN BİRİ"

Söyleşide Ustaoğlu'na, önceki filmlerinde de ele aldığı kadın karakterlerin arayışları ve "Artakalan"ın merkezindeki Elif'in kendi hayatını değiştirme çabası soruldu.

Ustaoğlu, Elif'in yaşadığı sıkışmışlığın yalnızca kadınlara özgü olmadığını belirterek, "Bütün bu açmazların, çıkmazın içinden kendi başımıza nasıl çıkacağız, hepimiz nasıl çıkacağız? Çok özel bir şeyin içinde değil Elif, hepimizden biri. Dolayısıyla üzerindeki o sis bulutundan, o kara buluttan nasıl çıkacağının sonucunu aramak için yola çıkıyor. Hepimizden biri aslında. Belki ben de onlardan biriyim zaten" ifadelerini kullandı.

"GEÇMİŞE DÖNMEK BELKİ KÜÇÜK BİR ÇARE"

Filmde Elif'in çocukluğunun geçtiği coğrafyaya dönmesi ve ailesinin geçmişindeki bilinmeyenlerle yüzleşmesi de söyleşinin gündemindeydi.

Bir izleyicinin, insanın hayatındaki çıkmazlardan kurtulmak için geçmişine dönmesinin çözüm olup olamayacağı yönündeki sorusuna Ustaoğlu, "Belki çarelerden bir tanesi. Çözüm olmaz da minik bir çare" yanıtını verdi.

Yönetmen, filmin son bölümünde yer alan köy sahnelerinin Artvin'in Yusufeli ilçesinin dağlık bölgesinde, yaklaşık iki bin metre yükseklikte çekildiğini de anlattı.

ÖYKÜ KARAYEL: "ACI DA OLSA HAREKETE GEÇMEK GEREKİYOR"

Filmde Elif karakterini canlandıran Öykü Karayel ise insanın kendi yaşamındaki çıkmazlarla yüzleşmesinin önemine dikkati çekti.

Karayel, karakterin yaşadıklarından hareketle yöneltilen soruya, "Genel olarak insanın sadece o duygu durumunda, o hissiyatta yaşamına devam edemeyeceğini hissettiği raddede, acı da olsa bir harekete geçmesi gerekiyor. Bu riskli bir hareket ve çok zor alınan bir karar. Ama hiçbir şey olduğundan daha kötü olmuyor harekete geçince" sözleriyle yanıt verdi.

METİN AKDÜLGER: "MEHMET DİNLEMEYİ BİLEN AMA DİNLEMEYEN BİRİ"

Filmde Mehmet karakterini canlandıran Metin Akdülger, karakterin Elif'in yaşadığı değişimi yeterince fark edemediğini söyledi.

Mehmet'in müzikle ve seslerle ilgilenen bir karakter olmasına karşın hayatını paylaştığı insanı dinlemekte zorlandığını belirten Akdülger, bunun karakterin temel çelişkilerinden biri olduğunu ifade etti.

Akdülger, Mehmet'in kendi hayatıyla yüzleşmesinin ardından Elif'in şiirlerini ve aralarındaki dönüşümü daha iyi anlayabileceğini dile getirdi.

İLYAS SALMAN: "BU FİLMİN FİYATI DEĞİL, HAYATI VAR"

Söyleşinin dikkat çeken açıklamalarından biri de usta oyuncu İlyas Salman'dan geldi. Filmdeki rolünü ve Yeşim Ustaoğlu ile çalışmasını değerlendiren Salman, yönetmenin kendisine sunduğu karakter üzerinden kendi yaşamına da baktığını anlattı.

Salman, sanatın giderek ticarileşmesine yönelik eleştirisini şu sözlerle dile getirdi:

"Her şey satılır hale geldi; onur, aşk, emek... Fiyatı olan insandan hayır gelmez. Bu film fiyatı olan bir film değil, hayatı olan bir film, yaşayan bir film ve bana yaşamı hatırlatan bir film."

Salman, Ustaoğlu sayesinde yaşamını yeniden sorgulama fırsatı bulduğunu da ifade etti.

"ARTAKALAN"IN MERKEZİNDE DÖNÜŞÜM VAR

Filmin müzik çalışmalarında yer alan Şevket Akıncı da "Artakalan"ın ses dünyasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Filmin çekimlerinden aylar önce çalışmaya başladıklarını belirten Akıncı, senaryoyu okuduğunda hem Mehmet hem de Elif karakterinde kendisinden izler bulduğunu söyledi.

Filmin müzik kullanılmasa bile müzikal bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Akıncı, anlatının gerginlikten rahatlamaya uzanan bir dönüşüm üzerine kurulduğunu belirtti.

Söyleşide izleyicilerin sorularını yanıtlayan çocuk oyuncu Ali Kayraokulu da canlandırdığı Selim karakterinin babasıyla çıktığı yolculuğu ve annesine duyduğu özlemi anlattı.