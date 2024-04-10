Yetim Vakfı, Ramazan faaliyetleriyle 23 ülkede 301 bin 933 kişiye destek oldu

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Yetim Vakfı, ramazan faaliyetleri kapsamında başta Türkiye ve Filistin olmak üzere 23 farklı ülkede toplamda 301 bin 933 kişiye ulaşarak destek oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanında yetim ve öksüz çocuklara yardım elini uzatan Yetim Vakfı, "Bu Ramazan Kalbine Dokun" sloganıyla yola çıkarak bu yıl da savaş, yoksulluk ve doğal afet gibi insani krizlerin yaşandığı coğrafyalarda faaliyet gösterdi.

Yardım çalışması kapsamında, Türkiye'yle birlikte Afganistan, Arakan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Burkina Faso, Çad, Filistin, Hindistan, Irak, İran, Lübnan (Filistin Mülteci Kampları), Mali, Nepal, Somali, Sri Lanka, Sudan, Suriye, Togo, Tunus ve Yemen olmak üzere toplam 23 ülkeye ulaşıldı.

Ramazanın bereketini sevgi ve şefkat bekleyen çocuklarla birlikte paylaşan vakıf, hayırsever bağışçılar ile yetim çocuklar arasında bir iyilik köprüsü kurdu. Dağıtılan kumanyalardan toplamda 97 bin 845 kişi, çocuk paketlerinden ise 57 bin 360 kişi faydalandı.

Ramazan boyunca 78 bin 678 kişinin faydalandığı iftar sofraları kurulurken 5 bin kişiye sahur paketi dağıtıldı. 1170 kişi ramazan karşılama paketinden faydalanırken, 18 bin 702 çocuk bayramlık hediyeleriyle 1521 çocuk da bayram harçlığı ile sevindi. Hayırseverlerin destekleriyle 14 bin 825 kişi zekattan, 8 bin 970 kişi fitreden ve 10 bin 400 kişi adak, akika ve şükür kurbanlarından, 5 bin 650 kişi ev tekstil ürünlerinden yararlandı.

Yetim Vakfı, hayırseverlerin ayda 600 lira ile destek verdikleri sponsorluk destek sistemiyle 23 farklı ülkede 1812 yeni yetim çocuğa sponsor olarak toplam 12 bin yetim hamiliğine ulaştı.

Vakıf gönüllüleri, teravih namazında camilerde buluştukları çocuklara hediyeler ve harçlıklar dağıttı.

Gazze'ye yapılan yardımlar

Vakıf, Gazze'de devam eden soykırım uygulamaları nedeniyle zorlu şartlar altında yaşam mücadelesi veren Filistinli çocuklara ramazan ayında da desteğine devam etti. Ramazan boyunca Filistin'de 3 bin 8 kumanya dağıtan vakıf toplamda 63 bin 720 iftar sofrası kurdu. 1045 kişi zekat desteğinden istifade ederken, 500 çocuğa buruk da olsa bayramlık sevinci yaşatıldı.