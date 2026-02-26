Yıldız Tilbe'den Gazze'ye İkinci Çadır Kent - Son Dakika
Yıldız Tilbe'den Gazze'ye İkinci Çadır Kent

Yıldız Tilbe\'den Gazze\'ye İkinci Çadır Kent
26.02.2026 18:54
Yıldız Tilbe, Gazze'de evini kaybedenler için ikinci çadır kenti açtı, hayatta kalmalarına destek oldu.

Sanatçı Yıldız Tilbe'nin bağışıyla, İsrail saldırılarında ağır yıkıma uğrayan Gazze Şeridi'nde evlerini kaybeden Filistinliler için kurulan ikinci çadır kent hizmete açıldı.

İsrail'in iki yılı aşkın süredir devam eden saldırıları nedeniyle Gazze'de neredeyse ayakta ev kalmazken, Filistin makamlarına göre yapıların yaklaşık yüzde 90'ı yıkıldı. Nüfusu yaklaşık 2,4 milyon olan Gazze'de halkın büyük bölümü derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Gazze'de evleri yıkılan Filistinliler için en temel ihtiyaçlardan biri de başlarını sokacak bir çadır.

Gazze'ye birçok kez yardımda bulunan sanatçı Yıldız Tilbe, bu kez de evlerini kaybedenler için çadır kent kurulmasına ön ayak oldu.

Sanatçının adını taşıyan ikinci çadır kent, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine bağlı El-Kerame bölgesinde inşa edildi.

"2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti" adı verilen yerleşkede, İsrail saldırılarında evleri yıkılan ve zorla yerinden edilen Filistinli aileler barınma imkanı bulacak."

Açılışı yapılan kampta 80 çadırın yanı sıra mescit, güneş panelleri, enerji kontrol odası, su kuyusu ve mutfak da bulunuyor.

"Kampta temel ihtiyaçların çoğu bulunuyor"

Açılış töreninde konuşan Cibaliya Belediye Başkanı Mazın en-Neccar, kampın yoğun saldırıların yaşandığı "Askalan" isimli bir bölgede kurulduğunu belirterek, buradaki Filistinlilere fayda sağlayacağını ifade etti.

Neccar, kampın ramazan ayında açılıyor olmasının önemine dikkati çekerek, "Ciddi yıkıma uğrayan bu bölgede çadır kampı açtıkları için Yıldız Tilbe ve Mevedde Derneği başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Burada hayatta kalmak zordu, şimdi ise Gazze kıyısına karşı güzel bir yer haline geldi." dedi.

Cibaliya Belediye Başkanı, şunları kaydetti:

"Kampta temel ihtiyaçların çoğu bulunuyor. Burada bir cami, ayrı banyolar, bir okul ve klinik de var. Gazze'nin güneyindeki Filistinlilere insanca yaşama onurunu korumak için kuzeye geri dönmeleri çağrısında bulunuyoruz."

"Burada daha önce herhangi bir altyapı, elektrik, su benzeri şeyler yoktu"

Gazze'deki Mevedde Yardım ve Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Sukkar, "Çok şükür bugün Gazze'nin en kuzeyindeki El-Kerame bölgesinde 2. Yıldız Tilbe Çadır Kentini açmayı başardık. Bu ikinci kampımız, iki hafta önce birincisini açmıştık." dedi.

Sukkar, "Kampta 80 çadır bulunuyor, her çadırın ayrı banyosu var. Kampta bir mescit, aşevi, okul ve güneş enerjisi bulunuyor. Burada her ailenin mahremiyeti korunuyor çok şükür. Her aileye 65 metrekarelik bir alan düşüyor." ifadesini kullandı.

Kampın tenha bir bölgede kurulduğuna işaret eden Sukkar, "Burada daha önce herhangi bir altyapı, elektrik, su benzeri şeyler yoktu. Çok şükür şimdi çocukların eğitim alması için bir okul ve insanlar ibadet edebilsinler diye bir mescit var." dedi.

Sukkar, "Buradaki aileler Allah'ın izniyle onurlu ve rahat bir şekilde yaşayacaklar. Ramazan ayı boyunca aşevinde yemek verilecek. Ramazandan sonra da insanlara hizmet vermesi için bir mutfak kurulacak." şeklinde konuştu.

"Yıldız Tilbe Çadır Kenti"nin ilki geçen hafta açıldı"

"Yıldız Tilbe Çadır Kenti"nin ilki geçen hafta yine Gazze'nin kuzeyinde açılmıştı."

10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesin ardından saldırılar azalsa da İsrail'in yardım ve ekipman girişini kısıtlaması nedeniyle Gazze'de insani durum büyük ölçüde değişmedi.

Ateşkesi hemen hemen her gün ihlal eden İsrail'in, 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 618 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 172 bin kişiden fazlası yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Yıldız Tilbe, Orta Doğu, Güncel, Gazze, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıldız Tilbe'den Gazze'ye İkinci Çadır Kent - Son Dakika

