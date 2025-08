YKS Şampiyonları Buluşması

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen '2025 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması' programına katıldı. Burada konuşan Yılmaz, "Elde ettiğiniz neticeler kişisel bir başarı, bir yükseliş olarak görülse de arkasında çok daha derin bir bilinç barındırdığını ifade etmek istiyorum. Bu da sadece kendiniz için değil, ailenizden başlayarak toplumumuz için, ülkemiz için ve nihayet insanlık için insanlığın geleceğini şekillendirmek için ortaya koyacağınız irade ve katkı. Her adımınız kendi yolculuğunuz kadar Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin geleceğini de şekillendirecektir" dedi.

İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen '2025 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması' programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleşti. Bahçelievlerler'de bir otelde düzenlenen '2025 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması' programına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile birlikte İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve milletvekilleri katıldı. İstanbul genelinde ilk bine giren toplam 697 öğrenciden 378'i aileleriyle birlikte geldiği programda heyecan dolu anlar yaşadı. Dereceye giren öğrenciler Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün elinden başarı belgesi ve hediyelerini aldı. Aynı zamanda başarı gösteren öğrencilere burs verileceği de belirtildi.

'HER ADIMINIZ TÜRKİYE YÜZYILI'NDA ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ DE ŞEKİLLENDİRECEKTİR'

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İnsanın kendisine ve zamana dair en kritik eşiği, sorumluluk duygusuyla karşılaşacağı anlardır. Bu an bir yön seçmekten öte aslında bir yükü omuzlamak anlamına da geliyor. Sizler zorlu bir süreci başarıyla tamamladınız ve gösterdiğiniz sebatla, emekle bugünlere geldiniz. Elde ettiğiniz neticeler kişisel bir başarı, bir yükseliş olarak görülse de arkasında çok daha derin bir bilinç barındırdığını ifade etmek istiyorum. Bu da sadece kendiniz için değil, ailenizden başlayarak toplumumuz için, ülkemiz için ve nihayet insanlık için insanlığın geleceğini şekillendirmek için ortaya koyacağınız irade ve katkı. Her adımınız kendi yolculuğunuz kadar Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin geleceğini de şekillendirecektir. Kalkınma ekonomiden daha geniş bir kavram. Bir ülkenin, bir toplumun ekonomi dahil olmak üzere sosyal alanda, çevresel alanda, yönetim alanında her alanda ileri gitmesi demek kalkınma. Daha geniş bir kavram. Bunun odağında da insan var. İnsan hem kalkınmanın nihai amacı. İnsan yoksa ekonominin de bir anlamı yok. Diğer altyapıların da bir anlamı yok. Dolayısıyla kalkınmanın nihai hedefi insana hizmet etmektir, insanın mutluluğudur, refahıdır. Kalkınmanın en büyük vasıtası, aracı da yine insandır. Nitelikli donanımlı insanınız varsa diğer ülkelerle yarışta öne geçebiliyorsunuz. Daha hızlı bir şekilde ülkemizi çeşitli alanlarda çok daha ileri aşamalara taşıyabiliyorsunuz. Dolayısıyla insan bir toplumun en büyük sermayesidir. Bir milletin en büyük donanımıdır, sermayesidir. Biz de sizlere en kıymetli varlığımız olarak bakıyoruz. Bunu ifade etmek istiyorum" dedi.

'BİLGİYİ BECERİYLE İRFANLA VE BİLİNÇLE BULUŞTURMAK DURUMUNDAYIZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bilgi gereklidir. Ancak yeterli değildir. Bilgiyi beceriyle, irfanla ve bilinçle buluşturmak durumundayız. Bunlarla buluşmayan bir bilgi, kuru bir bilgi tabiri caizse çok da insani bir fayda getirmiyor. Bunun en güzel örneğini şu anda çevremizde, bölgemizde görüyoruz. Gazze'de görüyoruz. Dünyanın bilgi anlamında herhalde en gelişmiş ülkelerinden bir kısmı İsrail yönetimine destek oluyorlar maalesef veya görmezden geliyorlar. En azından orada yapılanları yine oradaki yönetim en ileri teknolojileri, en ileri teknikleri kullanarak insanlığın tarihte gördüğü en büyük katliamlardan, soykırımlardan birini gerçekleştiriyor. Demek ki sadece bilgi yetmiyor değerli kardeşlerim, değerli gençler. Bilgiyi ahlakla, hukukla, erdemle adaletle, merhametle birleştirmediğiniz sürece tek başına bir bilgi, anlam ifade etmiyor. Bizim haklı olanları güçlü kılmamız gerekiyor. Haklı olmak da maalesef tek başına yetmiyor. Çünkü başkalarının merhametine güvenebileceğimiz bir dünyada değiliz. Kendi ayaklarımız üstünde sağlam bir şekilde durmamız gerekiyor. Hem haklı olacağız hem de güçlü olacağız. Kendi hakkımızı, hukukumuzu koruduğumuz gibi mazlum toplumlarında hakkını, hukukunu koruyacağız. Sizin başarınız, sizin ortaya koyacağınız emek bu anlamda daha adaletli bir dünya için de çok kıymetli diye ifade etmek istiyorumö şeklinde konuştu.

'BANA GÖRE CUMHURİYET BU, ÖZÜ BU, FIRSAT EŞİTLİĞİ'

Yılmaz, "Diğer taraftan yine bir kalkınma perspektifiyle şunu söylemek isterim. Fırsat eşitliği ve sosyal adalet çok önemli. Fırsat eşitliği dediğimiz bir kavram var. Nedir fırsat eşitliği? Nerede doğmuş olursanız olun anneniz, babanız, aileniz, sosyoekonomik koşullarınız ne olursa olsun bu devletin bu ülkenin size fırsatlar sunması gerekiyor. O fırsatları değerlendirip değerlendirmemek sizin çabanıza kalmış ama devlete düşen kamuya düşen, hükümete düşen size o fırsatları sunmak. Fırsat eşitliği oluşturmak. Bu toplumda hangi ilde doğmuş olursanız olun, hangi şartlarda doğmuş olursanız olun, bir gün cumhurbaşkanı yardımcısı olabiliyorsunuz. Bu önemli bir şey. Bazen ideolojik bazı tartışmalar yapılıyor. Cumhuriyet şuydu, buydu diye ama bana göre cumhuriyet bu, özü bu, fırsat eşitliği. İyi ki cumhuriyetimiz var, iyi ki fırsat eşitliğimiz var" dedi.

'EN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRÜ BİR EĞİTİM SİSTEMİNDE MOTİVE OLMUŞ ÖĞRETMENLERİMİZ'

Yılmaz, "İnsanlığın yeryüzündeki macerası da birey olarak başlamamıştır. Aile olarak başlamıştır. Aile böyle temel bir kurum. Bugün de aile ne kadar güçlüyse toplum da milletler de o kadar güçlü. Öğretmen gerçekten çok kritik. Eğitimde başarıyı etkileyen 100 tane faktör sayabilirsiniz ama birinci sıraya konması gereken işine motive olmuş iyi bir öğretmen. Böyle bir öğretmeniniz varsa tabiri caizse çadırda da olsa, en zor koşullarda da olsa iyi insan, donanımlı insan yetiştirir. Tabii ki biz en iyi ortamları da sunmaya çalışıyoruz o ayrı ama en kritik başarı faktörü bir eğitim sisteminde motive olmuş, kendini iyi yetiştirmiş, öğrenciye odaklı diğer öğretmenlerle birlikte tecrübelerini paylaşan, kendini sürekli yenileyen ve o heyecanı öğrencilere aktaran öğretmenlerimiz" dedi.