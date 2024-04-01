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YOZGAT SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 14:07  Güncelleme: 14:09
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MERKEZ

Toplam Sandık : 188
Toplam Seçmen : 60.733
Açılan Sandık : 188
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 48.982
Geçerli Oy : 47.182
Katılım Oranı : % 80,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHKAZIM ARSLAN% 36,3317.141
MHPÖMER AÇIKEL% 29,7814.049
AK PARTİCELAL KÖSE% 26,8112.651
CHPÖZKAN ŞENGÜL% 2,131.007
İYİ PARTİMUSTAFA GÖRKEM TAŞTAN% 1,7803
SAADETZİYA KOÇAK% 1,22575
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KEMAL MASARİFOĞLU% 0,53252
MİLLETMİRAÇ DENGİZ% 0,34160
DEVA PARTİSİMESUT YILDIRIM% 0,29136
DSPZEHRA ATAKAN% 0,28130
BAĞIMSIZBEKİR KORKMAZ% 0,1989
DEM PARTİMERVE EYLÜL BÜTÜN% 0,1363
BTPBEYZANUR KONUK% 0,145
YTPSELAHATTİN YÜKSEL% 0,0522
HÜDA PARRAMAZAN ZORLU% 0,0421
TKHSEMİH GÜLDALI% 0,0315
HKPEROL KIYAK% 0,0314
HAK-PARFEYZİ KAPLAN% 0,029
AKDAĞMADENİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPNEZİH YALÇIN% 52,095.393
AK PARTİFERUDUN DAŞTAN% 38,313.966
YENİDEN REFAHMURAT SELVİ% 4,42458
İYİ PARTİSÜLEYMAN GÖK% 2,21229
CHPOĞUZ ERANIL% 2,15223
SAADETMÜCAHİT ERBAKAN ER% 0,6466
BTPABDULLAH GÜNGÖR% 0,1111
HÜDA PARMUHAMMET İÇLEK% 0,044
BAĞIMSIZMERT ŞAHİN% 0,011
BAĞIMSIZABDULLAH TEKİN% 0,011
BAĞIMSIZBAHATTİN YILDIRIM% 0,011
AYDINCIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA TEKÇAM% 50,071.041
MHPSELAHATTİN ÖZDEMİR% 44,92934
BAĞIMSIZADNAN DÜŞMEZ% 2,1244
YENİDEN REFAHMUTLU ÇEKİÇ% 1,8338
SAADETSEYİT ALİ GÜNDÜZ% 0,439
İYİ PARTİSALİM TORUN% 0,347
BTPMUSTAFA HAKAN İMAMOĞLU% 0,296
BOĞAZLIYAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİGÖKHAN COŞAR% 48,015.464
CHPSİNAN BUDAK% 46,335.272
MHPCELALETTİN ÖZTÜRK% 2,03231
YENİDEN REFAHNAFİZ BAYER% 1,56177
ZAFER PARTİSİDENİZ ALTINTAŞ% 0,99113
İYİ PARTİBAKİ ŞAHİN% 0,7383
SAADETFATİH DEMİR% 0,1821
DEM PARTİŞERVİN ÖZVİRAN% 0,111
BTPNURETTİN ÖCALAN% 0,078
ÇANDIR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPERTAN EROĞLU% 31,37725
YENİDEN REFAHHALİM İLBAY% 27,39633
CHPALİ RIZA BOR% 25,53590
AK PARTİMUSTAFA ERTAN ÖRGÜN% 15,32354
SAADETABDULLAH KURU% 0,399
ÇAYIRALAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPAHMET KAYGISIZ% 40,691.163
AK PARTİŞAHİN ŞAHİNER% 30,16862
CHPMUTULLAH ÜSTÜN% 28,55816
YENİDEN REFAHAYDIN ERGİŞİ% 0,3911
BTPAYŞE KARAKUŞ% 0,144
SAADETÖMER YAZGAN% 0,072
ÇEKEREK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPÜZEYİR İNCE% 57,433.238
AK PARTİEYYUP ÇAKIR% 39,642.235
CHPALİ NACİ KAVCI% 1,88106
YENİDEN REFAHABDULLAH DOĞAN% 0,4626
SAADETNECMETTİN KAYHAN% 0,3721
BTPİHSAN ÇETİN% 0,169
DSPHACI MEHMET ERDOĞAN% 0,063
KADIŞEHRİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHDAVUT KARADAVUT% 44,481.333
AK PARTİŞABETTİN AKSOY% 44,241.326
MHPHASAN SEDAT AKSU% 10,48314
SAADETYUSUF TAHİR KOÇAK% 0,412
CHPALİ KIZILKAYA% 0,278
BTPKADİR KÜREKÇİ% 0,134
SARAYKENT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPAHMET KÖROĞLU% 53,71.721
AK PARTİAHMET ÖÇAL% 44,771.435
YENİDEN REFAHHARUN ERDOĞAN% 0,5317
CHPRAMAZAN YALÇIN% 0,5317
İYİ PARTİNURULLAH ULUER% 0,3812
BTPABDULLAH ERDOĞAN% 0,062
SAADETMUAMMER HAMZA KILINÇ% 0,031
SARIKAYA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,80

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN GÖZAN% 45,384.331
MHPALPASLAN ERBEK% 37,823.610
BÜYÜK BİRLİKALİ OSMAN ERBİR% 7,54720
İYİ PARTİVAHİT ATEŞ% 4,88466
CHPBERKAY APSALMIŞ% 1,98189
YENİDEN REFAHMEHMET EMİN DURMUŞ% 1,97188
SAADETİSHAK ŞENER% 0,2322
BTPMACİT DELİBALTA% 0,219
SORGUN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 77,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA ERKUT EKİNCİ% 55,9716.129
AK PARTİMURAT GÜRBÜZ% 35,0510.100
YENİDEN REFAHHASAN ÇELİK% 4,271.231
CHPSALİH SOYSAL% 1,91550
İYİ PARTİŞENOL EDİSAN% 0,95275
SAADETSALİH GÜVENÇ% 0,75217
DEVA PARTİSİTEVFİK ATEŞER% 0,55159
BAĞIMSIZMUSTAFA GÜLTEKİN% 0,258
BTPMEHMET ALİ TÜRKCAN% 0,1131
HÜDA PARAHMET ALAGÖZ% 0,129
DEM PARTİDOĞAN KARAKOÇ% 0,0513
DSPİLHAN AKGÜL% 0,038
HKPBELGÜZAR TAŞDEMİR% 0,038
YTPGÖKHAN ÜMÜTLİ% 0,038
ŞEFAATLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZEKİ BOZKURT% 48,572.728
MHPMÜJDAT KARACA% 32,531.827
İYİ PARTİHAYATİ UYAR% 7,97448
CHPŞERİFE KILIÇ% 6,02338
DEVA PARTİSİMAHMUT ERTUĞRUL% 3,86217
YENİDEN REFAHŞÜKRÜ ŞAHİN% 0,7341
SAADETNAİM ÖZKAN% 0,1810
BTPİSMAİL HAYDAR İMAMOĞLU% 0,148
YENİFAKILI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSA SARIASLAN% 47,26905
AK PARTİCEVDET ASLAN% 47,1902
İYİ PARTİÜNAL HÜSAMETTİN BULUT% 2,6150
YENİDEN REFAHALİ FATİH CANATAN% 2,5649
SAADETMUHAMMED ENES YALÇINKAYA% 0,316
BTPCENGİZ UCAL% 0,163
YERKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATİH ARSLAN% 26,754.182
MHPOĞUZHAN OĞUZ% 26,244.102
CHPİLHAN YILMAZ% 25,143.930
İYİ PARTİFERHAT YILMAZ% 17,442.727
YENİDEN REFAHMEHMET AĞAOĞLU% 3,35523
SAADETHÜSNÜ ZEKİ% 0,7109
DEM PARTİTÜLİN ÜÇDAL% 0,1321
BTPMUSTAFA KIYICI% 0,1321
ADPSİNAN ACAR% 0,1218

Kaynak: AA

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