YOZGAT SON

|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 81,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FATİH ARSLAN
|% 26,75
|4.182
|MHP
|OĞUZHAN OĞUZ
|% 26,24
|4.102
|CHP
|İLHAN YILMAZ
|% 25,14
|3.930
|İYİ PARTİ
|FERHAT YILMAZ
|% 17,44
|2.727
|YENİDEN REFAH
|MEHMET AĞAOĞLU
|% 3,35
|523
|SAADET
|HÜSNÜ ZEKİ
|% 0,7
|109
|DEM PARTİ
|TÜLİN ÜÇDAL
|% 0,13
|21
|BTP
|MUSTAFA KIYICI
|% 0,13
|21
|ADP
|SİNAN ACAR
|% 0,12
|18
Kaynak: AA
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