YSK, MHP\'nin Kütahya\'da seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik başvurusunu reddetti

HABER: MEHMET OFLAZ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), MHP'nin Kütahya'da seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunu reddetti. YSK, ayrıca MHP, AKP, CHP, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti ve DEM Parti'nin yaptığı toplam 21 ilçede seçimlerle ile ilgili itirazları da reddetti.
YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin yaptığı itirazları değerlendirmeye devam ediyor. Bugün saat 15.00'de toplanan Kurul, yaklaşık 3 saat süren toplantıda siyasi partilerin yaptığı itirazlara ilişkin nihai kararlarını verdi. YSK, MHP'nin Kütahya'da seçimin iptali ve yenilenmesine ilişkin olağanüstü itiraz başvurusunu reddetti. Kurul, ayrıca partilerin 21 ilçede seçimlerle ilgili yaptığı itiraz başvurularını da reddetti.
AKP'YE 7 RET KARARI
YSK'nın toplantısında alınan diğer kararlara göre, MHP'nin Yozgat Yerköy'de Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal talebi reddedildi. MHP'nin Bayburt Aydıntepe'de İl Genel Meclisi oyların yeniden sayımı talebi de kabul edilmedi.
CHP'nin Adıyaman Besni'de Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali, Karaman Ayrancı'da oyların yeniden sayımı talepleri reddedildi. Iğdır Tuzluca'da CHP'den Belediye Başkanı seçilen Cemal Kurnaz'ın mazbatasının iptal edilmesi kararının kaldırılması için CHP'nin "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle yaptığı itiraz başvurusu da YSK tarafından reddedildi.
AKP'nin Yozgat Kadışehri ve Kütahya Emet Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesine yönelik yaptığı olağanüstü itiraz başvurusu reddedildi. AKP'nin Isparta Senirkent'te Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali, Erzincan Refahiye'de İl Genel Meclisi seçimlerinin iptali, Balıkesir Manyas ve İvrindi ilçelerinde oyların yeniden sayımı ile Diyarbakır Kayapınar ilçesinde mazbatanın iptali talepleri de kabul edilmedi.
SAADET'E 1, İYİ PARTİ'YE 2, YRP VE DEM PARTİ'YE 3 RET KARARI
Saadet Partisi'nin Batman Sason'da seçimlerinin iptali, İYİ Parti'nin Ordu'nun Akkuş ve Kabadüz ilçelerinde Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali, Yeniden Refah Partisi'nin Mardin Ömerli'de oyların yeniden sayımı ile Kahramanmaraş Onikişubat ve Bitlis Güroymak'ta Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal talepleri de reddedildi.
DEM Parti'nin Batman'ın Gercüş ilçesinde oyların yeniden sayımı, Mardin Midyat ve Hakkari Şemdinli'de seçimlerin iptali talepleri reddedildi.
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