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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Türkiye Bursları'ndan yararlanan uluslararası öğrenciler için Ankara'da mezuniyet töreni düzenlendi.

Gazi Üniversitesi Rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda yapılan "2024 Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni"ne Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, YTB Başkanı Abdullah Eren, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Abdurrahman Aliy, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Şakir Uslu, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev, Yemen'in Ankara Büyükelçisi Mohamed Saleh Ahmed Turiq ve öğrenciler katıldı.

Burs programına ilişkin film gösterimiyle başlayan tören, öğrencilerin konuşmasıyla devam etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yoğun programı nedeniyle katılamadığı törene saygı ve sevgilerini ilettiği bir mesaj gönderdi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yüksek onur derecesiyle mezun olan Azerbaycanlı Seljan Jahangirova, eğitim hayatını başarıyla tamamlamış bir Türkiye Burslusu olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Ankara Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü'nü birincilik unvanıyla tamamlayan Filistinli Osama Hindi, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlar nedeniyle buruk sevinç yaşadığını belirterek, başarısını, mezun olma şansı elinden alınan Filistinli gençlere ithaf etti.

Türkiye, dünya için geçiş noktası görevi görüyor

Bakan Yardımcısı Çam, öğrencilere Türkiye'deki hatıralarını canlı tutma öğüdünde bulunarak, onların artık Türkiye'nin evlatları olduğunu belirtti.

Öğrencilerden bir kısmının ülkede kalarak meslek hayatını sürdüreceğini söyleyen Çam, bursluların eğitimleri için aileleri, ülkeleri ve Türkiye tarafından maddi ve manevi pek çok yatırım yapıldığını dile getirdi.

Çam, sosyal medyada uluslararası öğrencilerle ilgili çıkan bazı üzücü haberlere dikkati çekerek, öğrencilerin bunlardan etkilenmemesini rica etti.

Üniversitelerin evrensel bir ortamı içinde barındırması gerektiğini anlatan Çam, çok uluslu ortamın üniversite eğitimindeki önemine değindi.

Çam, öğrencilere kendini geliştirme ve fırsatları değerlendirme önerisinde bulunarak, Türkçe konuşmayı öğrenmelerinin kendileri için büyük avantaj olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin imkanlarının giderek genişlediğinin altını çizen Çam, ülkenin, geçiş noktası olduğunu ve uluslararası zorluklar karşısında sığınak görevi görebileceğini söyledi.

Çam, ülkenin ithalat, ihracat ve turizm sektöründe geliştiğine dikkati çekerek, turizm gelirlerini artırma hedeflerinden bahsetti.

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına işaret eden Çam, Biyomedikal Mühendisliği'nden mezun olan Filistinli Hindi'nin başarısına işaret etti ve hastanelerdeki ekipmanları kırmaya çalışan zihniyete karşı "sıfırdan başlama mücadelesiyle" adaletin yanında olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Çam, Kıbrıs Türk halkının da "mazlum" olduğunu belirterek, burslulara ithafen "Bu toprakların değerlerini bilen insanlar olarak, gençlerimiz olarak bu davaların da sahibi olmanızı diliyorum." dedi.

Türkiye, farklı coğrafyalardan öğrencilere ev sahipliği yapıyor

YTB Başkanı Eren, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Bursları'ndan faydalanan öğrenciler için 13'üncü kez mezuniyet töreni gerçekleştirildiğine işaret ederek, burs programının Türkiye'nin en büyük başarılarından biri olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizmiş olduğu vizyon çerçevesinde programı organize etmeye gayret ettiklerini anlatan Eren, Türkiye'nin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) gibi birçok kurumuyla programı büyüttüklerini söyledi.

Eren, Anadolu coğrafyasını merkeze alarak "Dünya beşten büyüktür" şiarıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, Türkiye Bursları'nın ülkenin stratejik enstrümanı olduğunu ve tüm dünyadan en başarılı öğrencilerin getirildiğini kaydetti.

Asya Pasifik'ten Kuzey Afrika'ya, Türkistan coğrafyasından Güney Amerika'ya birçok öğrenciye kucak açtıklarını belirten Eren, "Türkiye'nin gönüllü elçileri" olarak nitelendirdiği öğrencilerden Türkiye'deki tecrübelerini unutmamasını istedi.

Eren, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşanan vahşete işaret ederek, ABD Kongresi'nde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uzun süre boyunca alkışlanmasının, uluslararası sistemin yıkılışını gösterdiğini dile getirdi.

2 bin 800'den fazla öğrenciyi mezun ettiklerini ve birçok burslunun fakülte birincisi olduğunu aktaran Eren, "Sizin ikinci bir aileniz olarak buradayız." dedi.

Uluslararası öğrenci hareketliliği

Gazi Üniversitesi Rektörü Yıldız, öğrencilerin uluslararası hareketliliğinin, Türkiye'de yükseköğretimin gelişmesiyle arttığını vurgulayarak, ülkenin 2022'de uluslararası öğrenci sayısına göre dünyadaki ilk 10 ülke sıralamasına girerek dünya sıralamasında 10'uncu, Avrupa ülkeleri sıralamasında 5'inci ülke olduğunu hatırlattı.

Yıldız, üniversitelerin uluslararası öğrenci hareketliliği için cazibe merkezi haline gelmesini engelleyecek her türlü olumsuzluğu ortadan kaldırmanın herkes için sorumluluk olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından öğrencilere sertifika takdim edildi.

Filistinli öğrenci Osama Hindi, 2023-2024 akademik eğitim dönemleri mezunlarını temsilen mezuniyet kütüğüne ismini çaktı.

Tören, aile fotoğrafı çekilmesi ve kep atılmasıyla sona erdi.

Türkiye Bursları

Türkiye Bursları programı kapsamında, uluslararası öğrencilere yükseköğrenim bursları veriliyor.

Dünya genelindeki başarılı öğrencilere fırsat eşitliği sağlayarak uluslararası standartlarda burslu eğitim almalarını sağlamayı amaçlayan program, Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki karşılıklı işbirliğinin geliştirmesi ve pek çok alanda bölgesel ve küresel kalkınmaya katkı sağlanmasını hedefliyor.

Uluslararası öğrenciler için İstanbul ve Konya'da da mezuniyet töreni düzenlenmesi planlanıyor.