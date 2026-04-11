Yüreğir Belediyesi 2'nci Yıl Değerlendirme Toplantısı... Burhanettin Bulut: "Bu Dönem Karanlık Bir Dönem, Geçmişte Yaşanan Hiçbir Döneme Benzemiyor"

(ADANA) - Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, 2'nci Yıl Değerlendirme Toplantısı'nda görev süresi boyunca hayata geçirilen projeleri anlattı. Toplantıya katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Bu dönem karanlık bir dönem. Bu dönem geçmiş dönemde yaşanan hiçbir döneme benzemiyor. Bazen Ergenekon'dan, Balyoz'dan dem vuruyoruz. Orada küçük bir kesim vardı. Ama bugün cezalandırılan ülkedeki bütün vatandaşlar, tüm yurttaşlar. Birisine yoksulluk olarak bu karşılık geliyor, birisine cezaevi olarak, birisine huzursuzluk olarak geliyor. Siyaset şirazesinden bir başka yere kaymış durumda" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de "Bugün itibarıyla 86 milyonluk Türkiye'de 33 milyonun yaşadığı şehirlerin belediye başkanları görevinin başında değil. ya görevinden ayrılmış ya tutuklanmış ya da kayyum atanmıştır" ifadesini kullandı.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısıyla başkanlığı döneminde hayata geçirilen proje ve hizmetleri kamuoyu ile paylaştı.

"Elde var 2" başlığıyla düzenlenen toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ve Gökan Zeybek, CHP Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Ayhan Bulut, Bilal Bilici, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer ile Adana ilçe belediye başkanları katıldı. Değerlendirme toplantısı, Demirçalı başkanlığında Yüreğir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaların yer aldığı sinevizyon gösterimiyle başladı."

"Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yaşamını kolaylaştıracak destek sunduk"

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Yüreğir'i daha adil, daha güçlü bir kent haline getirmek. Bu anlayışta hiçbir ayrım gözetmenden her mahallemize eşit hizmet götürme gayreti içinde olduk. Geçtiğimiz iki yıl boyunca alt yapıdan üst yapıya, sosyal belediyecilikten kültür ve sanata kadar birçok alanda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Yol yapım ve bakım çalışmalarımızı hızlandırdık. Park ve yeşil alan sayımızı artırdık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ettik. Eğitimden, sağlığa gençlerden kadınlara toplumun her kesimine dokunan projeleri hayata geçirdik. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda dar gelirli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak destek sunduk. Kadınların üretime katılımını teşvik ettik. Gençlerimiz için eğitim ve spor alanlarında yeni alanlar oluşturduk" diye konuştu.

"Belediyeyi 1 milyar 150 milyon borç ile devraldık, kısa sürede mali disiplin sağladık"

"Yüreğir halkına yürekten teşekkür ediyorum" diyen Demirçalı, iki yılda hayata geçirilen hizmetleri özetle şöyle anlattı:"

"Biz göreve geldiğimizde bir litre yakıt parası olmayan belediye ile karşı karşıyaydık. Zeydan Başkanımız ilk etapta bir tanker yakıt gönderdi. Araçlarımızın yüzde 70'i alana inecek durumda değildi. Desteği ile çok kısa sürede ayağa kaldırdık. Tekrar Zeydan Başkanıma teşekkür ediyorum. Belediyeyi 1 milyar 150 milyon borç ile devraldık, kısa sürede mali disiplin sağladık. Göreve gelir gelmez mali yapıyı hızla toparladık. Vergi ve SSK borçları başta olmak üzere geçmişten devralınan tüm cari dönem piyasa ve esnaf borçlarını ödedik. Borcun tamamını kapattık. İki yılda hem borç ödedik hem de yeni yatırımları hayata geçirdik. 230 bin ton sıcak asfalt döktük büyükşehirin katkılarıyla. 29 yeni araçla filomuzu güçlendirdik. Kiralık araç uygulamasına son verdik ve araç takip sistemini devreye alarak yakıt tasarrufu sağladık. Bu adımların sonucunda Yüreğir'de iki yılda iki yeni kreş yaptık. İlçemizde 35 yılda 2 kreş vardı. Biz gelir gelmez iki yeni kreşi hizmete sunduk. İki yılda iki yeni kent lokantasını ilçemize kazandırdık. AŞ evimizden her gün 4 bin 200 kişiye sıcak yemek dağıtımı yaptık. 120 bin bardak sıcak çorba dağıtımı yaptık. Adana'nın en büyük çocuk trafik parkını hizmete açtık. Kapalı semt pazarını halkımızın hizmetine sunduk. Ana cadde ve sokaklarda 3 bin 200 adet çöp konteynerini dağıttık. Engelli bireylerimize bin 100 adet tekerlekli sandalye desteği sağladık. 2 bin 500 haneye ev ziyareti yaparak ihtiyaca göre eşya yardımında bulunduk. Hasta bezi dağıtımına devam ettik. 10 bin 200 yaşlı engelli, yatağa bağlı ve bakıma muhtaç insanlarımıza evde bakım ve yardım hizmeti sunduk."

"Bu siyasi yarış devam edecek"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da konuşmasında, "Yüreğir susamış olduğu hizmetleri iki yılda almış. Uzun bir süre Adalet ve Kalkınma Partisi burayı yönetmiş ama hizmetleri getirememiş. Biz getirdik hizmetleri buraya. Hizmetlerimiz devam edecek. 2019 seçimlerinde iktidarın cumhurbaşkanı 'topal ördek' ifadesini kullanmıştı özellikle İstanbul için. Ama o dönemin belediye başkanları İstanbul, Ankara, Adana... Ne kadar müdahale etse de çok ciddi başarılarlar... Örneğin Adana'da belediyeden 10 belediyeye çıktı. Türkiye'de belediye sayımız 10 katına çıktı. Vatandaş, bu başarılar neticesinde bize oyları verdi. Bu gün nasıl büyükşehirde verdiğimiz hizmetlerin karşılığını Yüreğir'de yaşayanlar alıyorsa, bu siyasi yarış devam edecek. Biz aynı yarışı önümüzdeki genel seçimde de yaşamak istiyoruz. Genel seçimlerde de bu ülkeyi daha iyi yöneteceğimizi anlatmak ve bunun üzerinden oy almak istiyoruz. Siyasetin kendisi budur aslında" ifadelerini kullandı.

"Siyaset şirazesinden bir başka yere kaymış durumda"

"Türkiye'de maalesef olağan olması gerekenler uzunca bir süredir yok" diyen Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:"

"Sandığın bir tanesini saymayan, oraya verilen oyu, helal oyu haram diye gören, oy verenleri cezalandıran bir anlayış var. Son dönemde özellikle 31 Mart seçimlerinde bu iş artık öyle bir hale geldi ki insanları huzursuz eden, insanları bu ülkede yaşamaktan dolayı gerginleştiren, evlatlarına 'bu ülkeyi terk edin' diyen bir döneme dönüştü. Eskiden hiçbir anne baba evlatlarının yurt dışına gitmesini istemezdi. Gidenler de geçici olarak giderdi ama şimdi az bir imkanı olan 'çocuğum git de bu ülkeden kurtul' diyecek hale geldi. Bunun sebebi bu iktidar. Bunun sebebi, yerel yönetimlerdeki başarıyı hazmedemeyen, iktidarını her koşulda devam ettirmek isteyen iktidar."

Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin bu ülkeye büyük bir bela, kaos getireceğini o günkü seçimlerde söyledik. Sahalarda çıktık anlattık, geçmiş dönemde bunun felaketini gördük. Ama bu döneme geçerken toplumu yanıltan, toplumu hizmetler yarışında, başka değerlerde yarıştıran bir hale getirdiler. Hatırlayın Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde montaj videolar yayınladılar. Sahte videolar yayınladılar. Herkesin cumhurbaşkanı olan kişi döndü, 'bu video sahte olabilir' dedi. O videoda ne vardı? O videoda yalan, iftira vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK ile iş birliği yaptığına dair video vardı. Oradan bugünkü geldiğimiz sürece bakın. Bugün her sabah operasyon düzenlenen, neredeyse CHP'nin bütün kadrolarını yargı ile tehdit eden, hizmet yarışından ziyade bir varlık yokluk meselesi hale getiren, arkadaşlarımızı utanmadan, vicdan sahibi olmadan cezaevlerine atan bir döneme geldik. Bu dönem karanlık bir dönem. Bu dönem geçmiş dönemde yaşanan hiçbir döneme benzemiyor. Bazen Ergenekon'dan, Balyoz'dan dem vuruyoruz. Orada küçük bir kesim vardı. Ama bugün cezalandırılan ülkedeki bütün vatandaşlar, tüm yurttaşlar. Birisine yoksulluk olarak bu karşılık geliyor, birisine cezaevi olarak, birisine huzursuzluk olarak geliyor. Siyaset şirazesinden bir başka yere kaymış durumda."

"Ülkeyi bu halden bir an önce çıkarmamız gerekiyor"

Hemen yanında oturan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı hatırlatan Bulut, "Yanımda Adana'nın büyükşehir belediye başkanı var. Ne yapmış? Adana'nın evladı. Tam bir Adanalı. Baktığımızda ülke siyasetinde herhalde tanınan üç beş siyasi simadan bir tanesi, çalışkanlığı, mertliği, fedakarlığı ile. Siz sadece ve sadece bir daha cumhurbaşkanı olayım diye nasıl 7 ay cezaevine atabilirsiniz. Bursa ya da diğerleri... Ülke bu halde yönetilemez. Ülkeyi bu halden bir an önce çıkarmamız gerekiyor. Yapılan işleri, hizmetleri ancak ve ancak siyasetçinin bu ülkeye ne kadar fayda sağlayacağına çevirmek gerekiyor. Hizmetlerimiz var, bundan sonra da olmaya devam edecek. Bu meselede en hassas en önemli nokta basında. İktidarın durduğu pozisyon belli. Kuvvetler ayrılığı dediğimiz mesele tekleştiği için yasama, yürümenin altına geldiği için, yargı yürütmenin emrine geçtiği için 'dördüncü kuvvet' diye sadece basın kalıyor. Bu gerçekliği ne kadar çok dile getirirsek, ülkenin geleceği için kıymetli diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Geçmiş CHP yerel yönetim anlayışının doğru yapılan uygulamalarının da yaygınlaşması konusunda çaba içinde olduk"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de "CHP'nin Adana'dan seçilmiş bütün yöneticileri burada. Önemli işler yaptığını gördük. Öncesinde de bize yapmış olduğıu sunumlarda çok heyecanlıydı. Ben belediye başkanımızın ve çalışma arkadaşlarının çalışma heyecanının hiç azalmamasını, Adana'da en çok hizmete ihtiyaç duyan Yüreğir halkının özlemlerinin bu dönemde, sonraki dönemlerde yerine getirilmesi konusundaki gayretlerinden memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

"Bizim, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in 2024 yerel seçimlerine giderken, ortaya koyduğumuz vizyonumuz 'işimiz gücümüz çalışmaktı" diyen Zeybek, şöyle devam etti:"

"İşimiz gücümüz Adana. İşimiz gücümüz Yüreğir' sloganıyla çıktık. Geçmiş CHP yerel yönetim anlayışının doğru yapılan uygulamalarının da yaygınlaşması konusunda bir çaba içinde olduk. Burada gururla belirtmek istiyorum ki Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın hem Seyhan'da hem de Adana Büyükşehir Belediyesi'nde yapmış olduğu çok başarılı çalışmalar var. Bu beraberinde bizim Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın Ankara'da, diğer 220'ye yakın belediye başkanımızın tüm Türkiye'de ortaya koyduğu performans topluma daha iyi bir yönetim anlayışı sunacağımızın bir göstergesiydi. Hatay Büyükşehir Belediyesi dışında elimizdeki belediyeleri kazandığımız gibi Balıkesir'i, Bursa'yı, Denizli ve Manisayı da yüksek bir çoğunlukla seçimlerde milletimiz CHP'ye yönetme yetkisi verdi. 2024 yılının sonunda Sayın Cumhurbaşkanı döndü ve dedi ki 'CHP'li belediyeleri silkeleyin.' Bu silkelemeden bürokrasinin anladığı mali anlamda kıskaca almak, idari anlamda yetkilerini daraltmak ve bütçe anlamında da girişimlere set çekmek."

"Emekli aylığı, açlık sınırında altında bir ücrete dönüştü"

Zeybek, ekonomiye ilişkin ise "Bu iktidarın yanlış ekonomi politikaları, yanlış kur politikası, sürekli yenilediği ekonomik anlayışlar sonucundan milletimiz daha da fakirleştirmekte. CHP'li belediyelere düşen biraz önce gördüğümüz gibi artarak sosyal belediyeleri geliştirmek ve toplumun ihtiyaç duyan kesimlerinin yanında olmaktır. Bu iktidar döneminde emeklilerin tamamı dezavantajlı gruplar haline dönüştü. Emekli aylığı, açlık sınırının altında bir ücrete dönüştü." eleştirisinde bulundu.

"Sandıktan çıkan sonuca iktidar partisinin saygı göstermesi gerekir"

Gökan Zeybek, "Bugün itibarıyla 86 milyonluk Türkiye'de 33 milyonun yaşadığı şehirlerin belediye başkanları görevinin başında değil. ya görevinden ayrılmış ya tutuklanmış ya da kayyum atanmıştır. 106 yıldır Türkiye'de 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' diyen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu TBMM ile Meclis'in oluşturduğu irade ile yönetilen ülkemizde demokrasi tarihimizin en fazla zarar gördüğü içinden geçtiğimiz dönem, tarihimize demokrasinin katledildiği bir zaman dilimi olarak geçecektir. Biz milletin iradesini sandık belirler derken, sandıktan çıkan sonuca tabii ki önce iktidar partisinin saygı göstermesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

"Kayyumla ilgili idarenin yetki kullanamayacağını anayasal hüküm haline getireceğiz"

Kayyumlara ilişkin soruyu da yanıtlayan Zeybek, "Kayyum zaten CHP'nin belediye programında, kesin biçimiyle iktidarımızda kayyum uygulamasını tamamen kaldırıyoruz. Kayyum faşizan bir uygulamadır. İdarenin 'terör' ya da 'terörle iltisaklı' diyerek bir soruşturma açıp, belediye başkanını, seçilmiş belediye meclisi üyelerinin tamamını görevden uzaklaştırması gibi 21. yüzyıl demokrasisine asla yakışmayacak bir uygulamadır. Bu uygulama geçmişte HDP ve DEM Parti'nin belediye başkanlarına şimdi de Türkiye'nin en büyük ilçesi Esenyurt'a, Şişli'ye uygulanıyor. Bu nedenle kayyum uygulamalarını kabul etmek asla mümkün değildir. Belediye başkanı suç işlemişse de belediye meclisi üyeleri toplanır, içinden bir başkan vekili seçer ve demokratik siyaset devam eder. CHP'nin programında kayyum uygulamasını kaldıracağımızı, bu konuyla ilgili hiçbir idarenin yetki kullanamayacağını bir anayasal hüküm haline getireceğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.