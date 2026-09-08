Zeynel Emre\'den Üsküdar tepkisi: “Bunun adı hırsızlıktır, bir belediye çalınmıştır”

(ANKARA) - YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Üsküdar Belediyesi'nde yapılan başkan vekili seçimlerine ilişkin "Bunun adı hırsızlıktır. Bir belediye çalınmıştır. Halkın iradesi çalınmıştır. Üsküdar halkına, İstanbul halkına saygısızlık yapılmıştır. Milli iradeye darbe yapılmıştır. Elbette sandıkta bunun hesabı sorulur. Bugün burada yaşadıklarımız sadece YENİ Parti'nin, bize oy veren seçmenlerin problemi değildir. Bu tüm Türk siyasetinin sınavıdır. Demokrasi, milli irade hepimize lazım. Bu yapılan ülkedeki Anayasal düzenin değiştirilmesidir, ortadan kaldırılmasıdır" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde, MYK toplantısına başkanlık etti. YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, toplantı devam ederken basın toplantısı düzenledi. Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı tebrik eden Emre, şunlar kaydetti:

"Ülkemizdeki çocukların yaklaşık yüzde 33'ü akşam uyuduğunda yatağa aç gidiyor. Çocuklarımızın beşte biri, yetersiz ve düzensiz beslenmeden ötürü gelişim bozukluğu yaşıyor. Çocuklar geleceğimiz. Ülkenin bekası dediğimiz şey çocuklarımızı geleceğe doğru şekilde hazırlayabilmemiz. 'En azından bütün çocuklarımıza bir öğün okullarda sağlıklı ve dengeli bir yemek verelim' dedik. Bunun maliyeti yıllık bütçeye faizden ödenen rakamın sadece bir aylığına tekabül edecek bir rakam. 12 aylık ödediğiniz faizin 12'de 1'ine bu ülkedeki tüm çocukları en azından bir öğün sağlıklı şekilde besleme imkanınız var.

"VELİLERİN ÇOCUKLARINA MAHÇUP OLDUĞU BİR DÖNEMİ YAŞIYORUZ"

Yurttaşlarımız çocukların ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak? Bir sırt çantası bir önceki seneye göre yüzde 45 artmış. Okul servis ücretleri bir önceki seneye göre yüzde 70 oranında artmış ki bazı uzak mesafe yerlerde aylık mesafe ücretinin 94 bin liraya kadar çıktığını görüyoruz. Kırtasiye masraflarının geldiği noktaya baktığımız zaman velilerin çocuklarına mahcup olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bu tabloda aileler kara kara düşünüyor."

"KÖPRÜ VE OTOYOLLAR MİLLETİNDİR"

Emre, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile otoyol ve çevre otoyollarının 30 yıllığına özelleştirme programına alınması kararına tepki göstererek şöyle devam etti:

"Hatırlarsanız, Genel Başkanımız açıkladığında inkar etmişlerdi. Boğaz Köprüsü gibi yerler stratejik öneme haizdir. Güvenlik açısından riskli alanlardır. İdare hukukunda prensip vardır: Eğer bir otoyol, köprü idarenin bütçesinden karşılanır ve bundan bütün yurttaşlar faydalanmaz, sadece geçenlerin yararlandığı bir şeyse ona bir ücret koyabilirsin ancak o köprünün ve otoyolun maliyeti çıktıktan sonra artık vatandaştan tek kuruş para alamazsın. Vatandaşımız o köprü ve otoyolların parasını defalarca vermiştir. O köprü ve otoyollardan ötürü kimsenin borcu yoktur. Bunlar milletindir. Devlete aittir. Siz bunu tutup yerli yabancı işbirlikçilere satamazsınız. Buna hakkınız yok. Kaldı ki her ne kadar bugün hukuken oradan bir ücret alınması doğru olmasa dahi, alınan ücretlere baktığınız zaman yıllık 600 milyon dolarlık karlardan bahsedilmekte.

"BU İKTİDAR, EMPERYALİSTLERİN TÜRKİYE'DEKİ KUKLASIDIR"

Buraya 30 yıllık işletme hakkı verilecekmiş. 30 yıllık işletme hakkı verilen benzeri yerlere ve diğer otoyollara baktığımız zaman emsallerinden beş-altı kat pahalı vatandaşa fatura edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla soygun düzeni var. Bu otoyollardan 30 yılda alınacak gelirin sadece birkaç yıllık geliri karşılığında buralar peşkeş çekilecek. Bu iktidar emperyalistlerin Türkiye'deki kuklasıdır. Maalesef onların taşeronluğunu yapmaktadır ve baskı altına alınmıştır. Bugün yaşadığımız tablo Osmanlı'nın çöküşündeki Düyun-ı Umumiye'nin aldığı kararlara benzemektedir. Vatandaşımız karamsarlığa kapılmasın. AK Parti'nin arkasında faiz lobileri, emperyalistler var ama milletin arkasında da kapı gibi YENİ Parti var. YENİ Parti büyümeye devam ediyor.

OVP AÇIKLAMASI

Yeni bir OVP açıklandı 2027-2029 dönemine ilişkin. Bu iktidar döneminde hesaplanıp da açıklanan, tutan bir taneyi görmedik. Rakamları adeta masa başında yapıyorlar. 2023'te ne demişlerdi? '2026 yılına geldiğimizde enflasyon yüzde 8,5 olacak.' Oldu mu? Şu an yüzde 31'lerdeyiz. Çünkü memura, asgari ücretliye, emekliye bu rakamlara göre, bunları baz alarak zam veriyorlar. 2024'te revize ettiler. 9,7 oldu. 2025'te 16'ya çıkardılar. Bugün o hedefi 28,4 olarak güncellediler. Ağustos ayı itibarıyla enflasyon yüzde 31,51. İyi de bir yıl önceki rakama baktığımızda 32. Yani arada ciddiye alınacak bir fark bile yok. Vatandaş zaten giyiminden fedakarlık etmesi gerekiyor, ediyor. Dayanıklı mal alımını erteliyor. Ama erteleyemeyeceği, günlük yaşamını doğrudan ilgilendiren başta gıda, ulaşım, barınma olmak üzere harcadığı rakamlar var. Mesela kira artışı yüzde 54. Hizmet enflasyonu 41. Gıda enflasyonu çok yüksek. Dolayısıyla bu yapılan hesaplar ve bunlara göre verilen zamlar halkımızı daha da yoksullaştırmaya devam edecek."

ÜSKÜDAR SEÇİMLERİ TEPKİSİ

Emre, Üsküdar Belediyesi'nde gerçekleştirilen başkan vekili seçimlerine de tepki göstererek şöyle devam etti:

"Bu ülke çok seçimler gördü, çok iktidarlar geldi gitti ama hiçbir dönem siyaseten bu kadar kötülüğün, ahlaksızlığın, edepsizliğin yaşandığı bir dönemi görmedi. Üsküdar'da bir seçim gerçekleşti ve sonuçlandı. 31 Mart 2024 seçiminde aldığımız oy, yüzde 50, AKP-MHP bloğunun aldığı yüzde 43. Sahip olduğumuz meclis üyesi sayısı 29. 7 Nisan'da, Üsküdar Belediyesi'ne bir operasyon oldu. Operasyondan sonra belediye başkanımız Sinem Dedetaş'ın tutuklanacağına yönelik haberler yapıldı. Sürecin sonunda Dedetaş 29 Temmuz'da gözaltına alındı. 31 Temmuz'da tutuklandı. Beş gün sonra belediye başkan vekili seçimi yapıldı. Bunun üzerine il başkanı, oradaki arkadaşlar dedi ki 'Üsküdar halkının verdiği iradeye nasıl ihanet edilir? İçimizden kim bunu yaptıysa söylesin ya da çıksın gitsin. Böyle bir irade hırsızlığı yapılabilir mi?' Biri çıktı dedi ki 'Benim oğlum yurt dışında firarda. Bana söz verdiler. Eğer onlara oy verirsem oğlum gelecek, burada serbest kalacak.' Bunu kim, nerede söylüyor? Meclis üyesi Ahmet Başbaydar'ın çocuğu gerçekten yurt dışında aranıyor mu, kontrol edilebilir. Çocuğu KCK'dan aranıyormuş. Serbest kalma taahhüdü vermişler.

"RÜŞVET İDDİALARI, MİLYON DOLARLAR HAVADA UÇUŞUYOR"

Bir başka isim açıklama yapmadan ayrılıyor. Öğreniyoruz ki onun da çocuğu tutukluyken oylamaya birkaç gün kala tahliye edilmiş. Rüşvet iddiaları, milyon dolarlar havada uçuşuyor. Niye? 'Üsküdar Belediyesi'ni alacağız.' Buna rağmen o gün gerçekleşen seçimde adayımız 22'ye 19 belediye seçimini kazanıyor. İtiraz ediyorlar usulsüzlük oldu diye. 20 gün sonra idare mahkemesi yürütme durdurma kararı veriyor. Bu süre zarfında meclis üyeleri bazıları tanık, bazıları şüpheli sıfatıyla adliyeye çağrılıyor, baskı altına alınıyor. Meclisi yöneten başkan vekili adliyeye savcı çağırıyor. Avukatınla gelme diyor. Avukatıyla gidince avukatı içeri almıyor. Meclisi nasıl yönetmesi gerektiğini söylüyor. Bu da yeterli olmuyor. Seçime çok az bir süre kala, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri gözaltına alınıyor. Başkan yardımcısı Amine Cansu Çelik tutuklandı. Seçimde oy kullanamadı. Üsküdar ve İBB Meclis Üyesi olan Ekrem Baki Bey'i oylamadan önce tutukladılar.

"ADLİYELER NASIL OLUR DA BİR SEÇİME HİLE KARIŞTIRMAK ÜZERE ÇALIŞIR"

3 Eylül Perşembe, dört isme AKP rozeti takıldı. Oylama öncesi tutuklanmayan ama tutuklanma tehdidi, ailesinin iş yerlerini batırma tehdidi, baskının artık arşa değdiği bir durum. İstanbul Valisi 16 milyonun valisidir. İstanbul Valisi nasıl olur da yazı yazar, der ki 'Grubu bulunmayan siyasi partiler buraya alınmasın.' Hani biz orada geçişi tamamlamadık ya henüz. Peki bunun üzerine YENİ Parti olarak hemen orada grup kurduk. Bu sefer ikinci yazıyı yazıyor. 'Grubu bulunsa da hiç kimseyi içeri almayın' diye. İstanbul Valisi nasıl olur da bu kadar tutuklama ve gözaltı olduğu güne seçim koyabilir. Yani adalet dağıtması gereken adliyeler, nasıl olur da bir seçime hile karıştırmak üzere çalışır? Nasıl olur da siyasileri tehdit eder? İşin içinde bakanlık, valilik var. Üsküdar'ın bir önceki belediye başkan yardımcısı, şimdi Adalet Bakan Yardımcısı. Kartal Adliyesi var. Orada meclis üyeleri aleni şekilde bunu söylüyor. Her türlü baskıyı yiyoruz, çağırıp diyorlar ki 'Buna oy vereceksin.'

"BUNUN ADI HIRSIZLIKTIR, BİR BELEDİYE ÇALINMIŞTIR"

Bunun adı hırsızlıktır. Bir belediye çalınmıştır. Halkın iradesi çalınmıştır. Üsküdar halkına, İstanbul halkına saygısızlık yapılmıştır. Milli iradeye darbe yapılmıştır. Elbette sandıkta bunun hesabı sorulur. Hani sözü aldıklarında 'Güneş Motel' diyorlar ya bin beteri. Emin olun, tıpkı Susurluk gibi bir çeteye işaret etmektedir. Bir yuvalanmış çete almış, istediği gibi at koşturuyor. 'Tutuklarım' diyor, 'malına çökerim' diyor, 'Aileni tutuklarım, aileni serbest bırakırım' diyor. Bu çeteden Türkiye'yi kurtarmamız lazım. Bugün burada yaşadıklarımız, gördüklerimiz sadece YENİ Parti'nin, bize oy veren seçmenlerin problemi değildir. Bu tüm Türk siyasetinin sınavıdır, herkesin problemidir, tüm siyasi partilerin problemidir. Bu haliyle seçimlerin anlamsızlaştığı, sıradanlaştığı bir döneme doğru gidilmektedir. Üsküdar Belediyesi işgal edilmiş durumdadır. Bu tablo çok açık şekilde orta yerde durmaktadır. Demokrasi, milli irade hepimize lazım. Cumhuriyet'i el birliğiyle korumamız, kollamamız lazım. Bu yapılan tamamen ülkedeki Anayasal düzenin değiştirilmesidir, ortadan kaldırılmasıdır.

SIRBİSTAN'A KINAMA

Gazze'de herkesin gözü önünde soykırım yapılıyor, kimsenin sesi çıkmıyor. Dünyada böylesine berbat bir dönemin yaşandığı süreçteyiz. Herkes sinmiş, korkmuş, menfaati gereği ses çıkartmıyor. ve son olarak da dün insanlık adına gerçekten utanç duyduğumuz bir cenaze töreniyle karşılaştık. Srebrenitsa Soykırımı'nda katliamcı olarak, 'Bosna Kasabı' olarak yer alan ve soykırım yaptığı 8 bin 372 Boşnak kardeşimizi katlettiği Uluslararası Adalet Divanı tarafından yargılanarak tespit edilen, ömür boyu hapse mahkum olan, Ratko Mladiç cezaevinde ölüyor ve Sırbistan da devlet töreni düzenliyor. Hakikaten akıl tutulması. Ülkeler arası dostluğa, barış düzenine büyük darbe, kötülük olduğunun altını çizelim. Sırbistan Devleti'nin tutumunu şiddetle kınadığımızı ifade edelim.

"ÜYE SAYIMIZ 632 BİN"

YENİ Parti olarak hızlı şekilde örgütlenmemizi tamamlıyoruz. Bugün itibarıyla 78 ilde örgütlendik, 872 ilçede örgütlenmemizi tamamladık. Bu hafta üç ili de tamamlayıp bitireceğiz. Üye sayımızın 632 bine çıktığını ifade edelim. Parti olarak yolumuza güçlü şekilde devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisine, katkısına minnettarız. İçinde bulunduğumuz bu kötülükten, bu kötü düzenden el birliğiyle, omuz omuza çıkacağımıza yürekten inanıyoruz."

"İKTİDAR, YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA SUÇU İŞLİYOR"

Emre, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Emre, ekonomi vatleriyle ilgili soruya karşılık şunları söyledi:

"Her ay revize edilen plan mı olur? Durmadan revize edilen hesap mı olur? Sen enflasyonda ilk beştesin dünyada. Bu iktidarın bu saatten sonra memlekete yapacağı en büyük iyilik, en erken şekilde seçime götürmektir. Çünkü güven ortamı kayboldu mu, baş aşağı gitmeye başladı mı, aktörlere güven kalmadı mı, kurumlara güven kalmadı mı bir düzensizlik ortamında, ülkeye para girişinin olması, yatırımın olması, büyümenin olmasına imkan yok. Önce yeni insanların göreve gelmesi lazım. Yeni güçlü kurumlara ihtiyacımız var bizim. Bizim tek adam düzenini sonlandırmamız, kuvvetler ayrılığını sağlamamız, özgür medyanın bulunduğu, her kuruşun hesabını soran bir Sayıştay'ın varlığı, işin ehli insanların göreve getirildiği hızlıca bir iyileşme süreci olacaktır ülkede. Biz YENİ Parti olarak bunu çok kısa sürede gerçekleştireceğimizi canı gönülden inanıyoruz. Bu ülkenin sınavı tarafsız, adil, eşit koşullarda seçimin yapılmasıdır."

"BİZ BUTLANLA HAREKET ETMİYORUZ"

Emre, "Üsküdar Belediyesi'nde yaşananlar sonrasında esas hedefin İBB olduğuna dair MYK'da bir değerlendirme oldu mu? Üsküdar'da CHP ile fiili bir iş birliği söz konusu oldu. İBB'ye yönelik olası bir hamlede CHP ile ilgili birlikte hareket söz konusu olur mu" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bizim butlanla hareket etmemiz yok. Buralardan bir şey çıkarmaya çalışmasın. Otoriterleşme eğilimi gösteren ülkelerde, son aşamaya yaklaştığınız zaman, zamanında muhalefet etmiş bazı aktörleri iktidarın yanında görürsünüz. Önce AK Parti vardı, MHP eklemlendi, başka partiler eklemlendi, şimdi butlan eklemleniyor. Olan biten bunun dışında değil. Başka okuma yapmak, halk yaratmak olur. İşin gerçeği bu. Böylesine organize bir kötülüğün olduğu durumda, bu kadar ahlaksızca bir şekilde belediyeleri ele geçiriyorlar. Daha önce Bayrampaşa'da gördük, Gaziosmanpaşa'da gördük, Menderes'te gördük. Birbirlerine sarılıyorlar, sanki seçim kazanmış gibi kutlama yapıyorlar. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, sadece tutuklu şu anda. Onu seçti, sizi seçmedi. Peşine bir de görüntülü genel başkanlarına bağlıyorlar. Bir tebrik oradan. Büyük bir zafer elde etmişler. Ne yapmışlar? Ahlaksızlıkla çalmışlar. Zafer de bu yani. İstanbul'a ilişkin yapamayacakları kötülük yok. Çünkü ne zaman ki oradan hortum kesildi, ne zaman ki oradaki rant düzenine son verdik, millet son verdi; o günden bugüne bunu sindiremiyorlar. Altı yıldır yaşadıklarımız bu aslında. Önce hizmeti engellemeye çalıştılar. Baktılar olmadı, bu sefer içeri attılar. Çok mu normal 26 ilçe belediyesinden şu anda dokuzu bizde kalmış. Bağımsız, tarafsız yargıya işaret ediyor."

"CHP FİİLEN KAPANMIŞ DURUMDA"

Emre, "Mustafa Balbay'ın CHP'ye ilişkin açıklamaları, 'CHP kapatılsın' diye algılandı. Kamuoyunda bir tartışma yarattı. Buna dair bir değerlendirmeniz olur mu" sorusun şu yanıtı verdi:

"Normalde, başka bir zaman olsa talihsiz bir gaf olarak değerlendirebiliriz ama CHP zaten kapatıldı. CHP'ye saray kayyum atadı. Bu CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'siyle, Bülent Ecevit'in CHP'siyle Deniz Baykal'ın CHP'siyle, Özgür Özel'in CHP'siyle bir alakası var mı? Yok. DSP'nin şimdi Bülent Ecevit ile bir ilgisi kaldı mı? Yok. Saraya eklemlendi. Burası da bir yargı operasyonuyla, butlan kararıyla, saçma sapan bir kararla, üç yıl sonrasında geçmişe dönük bir iptal kararı. Yani fiilen kapanmış durumda orası. İnşallah, bir gün açılır. Daha önce de bunlar yaşandı. Şu an fiilen kapanmış durumda. ve orası kapandığı için biz milletimizle birlikte YENİ Parti'yi kurduk. Yeni bir yola çıktık. Siyasetin tamamen kontrol altına alındığı, formalite bir işe dönüştüğü düzeni yıktık. Milletimize birlikte iktidar yolculuğunda yürüyoruz."