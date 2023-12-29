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Asgari ücret zammı açıklanır açıklanmaz etiketleri değiştirmeye başladılar - Son Dakika
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Asgari ücret zammı açıklanır açıklanmaz etiketleri değiştirmeye başladılar

Asgari ücretin açıklanmasının hemen sonrasında zincir marketlerdeki fiyat etiketi değişiklikleri dikkat çekti. Vatandaşlar, duruma tepki gösterirken, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, "Asgari ücretin açıklandığı günün akşamı yine etiketlerle oynandı. Geçmişte 'Dolar arttı, akaryakıt fiyatları yükseldi' derlerdi. Şimdi mazeretleri ne?" dedi. Yeni yıla girilmesiyle de etiketlerin yine değişeceği belirtildi.

29.12.2023 - 13:53,  Güncelleme: 14:16
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Asgari ücret 27 Aralık Çarşamba günü akşam saatlerinde açıklandı. Açıklamanın ardından kamuoyunda 3 harfli marketler olarak anılan market zincirlerinde etiketler değiştirilmeye başlandı. Bir marketin, çalışanlarına 27 Aralık akşamı attığı 'etiket değiştirme mesaisi' mesajı da tartışmalara neden oldu.

Marketlerde ki etiketler kontrol edildiğinde, asgari ücret zammının açıklanması sonrasında 27-28-29 Aralık itibariyle birçok ürüne zam yapıldığı görüldü. Tüketici Federasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, cezaların artırılması yönünde çağrı yaparken vatandaşları da fark ettikleri an şikayette bulunmaları gerektiğini hatırlattı.

Asgari ücret zammını fırsat bilen zincir marketler, etiketleri değiştirmeye başladı

"ŞİMDİ MAZERETLERİ NE?"

"Asgari ücret açıklanmadan zamlar yapılmaya başlandı" diyen Ağaoğlu, "Asgari aracın açıklandığı günün akşamı yine etiketlerle oynandı. Geçmişte 'Dolar arttı, akaryakıt fiyatları yükseldi' derlerdi. Şimdi mazeretleri ne? Temmuz'dan bu yana dolarda ki artış yüzde 10 dolaylarında. Oysa temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde ki fiyat artışları yüzde 20 ile 40 aralığında gidiyor" dedi.

Asgari ücret zammını fırsat bilen zincir marketler, etiketleri değiştirmeye başladı

"UCUZ DİYE TERCİH ETTİĞİMİZ MARKETLER FİYATLARI DEĞİŞTİRDİ"

Etiketlerdeki fiyat değişikliği tarihlerine bakıldığında, asgari ücretin açıklandığı akşam itibariyle yapıldığının da altını çizen Ağaoğlu, "Zaten bir süredir asgari ücret tartışılıyordu ve etiketlerde fiyatlar yükseliyor. Kimsenin böyle gerekçesiz, haksız fiyat artışı yapmaya imkana kavuşacağını zannetmemesi lazım. Burası demokratik hukuk devleti. Bu noktada rekabet kurulu ceza uygularken, haksız fiyat artışı değerlendirme kurulu daha Aralık toplantısında birçok firmaya para cezası uygulamışken bunlar pervasızca etiketleri değiştiriyorlar. Piyasa da hakim olan zincir marketler, özellikle bizlerin ucuz diye tercih ettiğimiz 3 harflilerin üçü de dün akşam maalesef fiyatları değiştirdiler. Sebep, asgari ücret arttık. İyi de o asgari ücret vatandaşın cebine girmedi. İşin kötü tarafı şudur, bunlar önümüzde ki ay da asgari ücret arttı, personel giderlerimiz yükseldi diyerek yeniden zam yapacaklar. Bunu için mutlaka geçmişte olduğu gibi alış fiyatı, satış fiyatıyla birlikte yazılsın" diye konuştu.

Asgari ücret zammını fırsat bilen zincir marketler, etiketleri değiştirmeye başladı

"ISRARLA YAPILIYORSA KAPATILMALI"

"Her şeyden önce ambalajlı ürünlerin üzerine tavsiye edilen satış fiyatı mutlaka yazılmalı" diyen Aydın Ağaoğlu, " Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı cezalar, rekabet kurulunun yaptığı gibi ciro üzerinden hesaplanmalı. 500 bin liralık bir ceza, mahalle bakkalını, manavını, esnafını batırır ama binlerce mağazası olan zincir marketi için belki birkaç dakikalık cirosu tutarındadır. Cezalar ciro ile orantılanmalı, ifşa edilmeli, ısrarla yapılıyorsa kapatılma getirilmeli, o zamları kapatmaya rağmen ısrarla devam ettiriyorsa ebediyen ticaretten men edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret zammını fırsat bilen zincir marketler, etiketleri değiştirmeye başladı

"ÇALIŞANLARA, MÜDÜRLERİNE MESAJ GÖNDERDİLER"

Kurumsal marketlerin çalışanlarına gönderdikleri etiket değiştirme mesaisi mesajlarını da değerlendiren Ağaoğlu, "Asgari ücret akşamüzeri açıklandı. Saat 20 civarı bazı 3 harfli zincir marketlerde; çalışanlara, müdürlerine mesaj gönderilerek fiyat etiketi için mesaiye kalınması ve personel ayarlanması istendi. Bunu da yalanlamadılar. Tüm tüketiciler, bilinçli bir birey olarak etiketleri kontrol etsinler, fiyat değişiklik tarihine baksınlar. Asgari ücretle bağlantılı bu süreçte, Aralık ayında fiyatları fahiş artan ürünleri ellerindeki cep telefonları ile fotoğraflarını, videolarını çekip Ticaret Bakanlığı bünyesindeki haksız fiyat değerlendirme kuruluna internet üzerinden kolayca aktarsınlar ki bunlar karşılıksız kalmasın" dedi.

Asgari ücret zammını fırsat bilen zincir marketler, etiketleri değiştirmeye başladı

"FİYATLAR DEĞİŞMEMİŞ DEDİLER BENDE BIRAKIP ÇIKTIM"

Marketlerdeki etiket değişikliklerine tepki gösteren Mehmet Sertcan, "Asgari ücret gelmeden bir zam gelmişti, asgari ücret söylendi yine zam geldi. Yılbaşından sonra bir ayar çekip yine zam gelecek" dedi. Alaattin Örnekoğlu ise, "Fiyatlar o kadar değişiyor ki, 3 harflilerden bir tanesine girdim. Yumurta alacaktım, baktım 53 lira. Kasaya geldim, 59 lira dedi. Orada 53 liraya yazıyor dedim. Her halde fiyatlar değişmemiş dediler bende bırakıp çıktım" diye konuştu.

Asgari ücret zammını fırsat bilen zincir marketler, etiketleri değiştirmeye başladı

"BİR GÜN ALDIĞIMIZI ERTESİ GÜN ALAMIYORUZ"

Fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu düşünen Sabiha Yılmaz de, "Onun asgari ücretle alakası yok bence, zaten her gün değişiyor. Bir gün aldığımızı ertesi gün alamıyoruz. Market personellerine de maaş gelecek, onlarda maaşlarını Ocak'ta zamlı alacaklar" dedi.

Nuran Bulut ise, "Bu devletin görevi, denetlemesi gerekiyor. Bu kadar basit. Siz, biz müdehale edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret zammını fırsat bilen zincir marketler, etiketleri değiştirmeye başladı
Asgari ücret zammı açıklanır açıklanmaz etiketleri değiştirmeye başladılar
Kaynak: DHA
YORUMLAR (4)
  • Beşiktaş 1903: Oy vermeye gelince koşa koşa gidip oy atın. Yanıtla 33 10
  • NURETTİN AVGIN: Her zamda böyle olmuyor mu? Vatandaşın kanını eme eme bitiremediler. Devlet Bu fırsatçıları tek tek tespit en az 1 hafta kapatma cezası vermeli. Yanıtla 26 0
  • Goksel: Bunlar enflasyon yapan devlet degil halk Yanıtla 5 5
  • XYZ: Cumhuriyet kurulduğundan beri bu ülkede her daim çalışan ücretlerine zam yapılır. Bu insanların yaşam ve sosyal hakkıdır. Dünyada böyledir. Ama pandemiden sonra aç gözlü değişik insanlar türedi. Bu zamları kendilerine hak görüyorlar. Yaşama hakkı nerede kalıyor o zaman? Bana zam sana zam demekse devlet doğrudan sana versin, beni araya katmasın. Hiç refah payı yok. Yani illa gelenin gideceği bir sistem yürütülür oldu. Bırak sinemayı artık ekmek alamaz hale geldik. Teşekkürler yüzde elli. Alkışşş. Yanıtla 1 0

Aydın Ağaoğlu, Asgari Ücret, Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asgari ücret zammı açıklanır açıklanmaz etiketleri değiştirmeye başladılar - Son Dakika


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