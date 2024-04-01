ZONGULDAK SON

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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 02:19
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MERKEZ

Toplam Sandık : 238
Toplam Seçmen : 75.592
Açılan Sandık : 236
Açılan Sandık Oranı : % 99,16
Kullanılan Oy : 57.165
Geçerli Oy : 55.020
Katılım Oranı : % 76,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTAHSİN ERDEM% 54,4829.977
AK PARTİÖMER SELİM ALAN% 37,6320.704
YENİDEN REFAHKENAN ZEREN% 2,561.408
SAADETCEM DERELİ% 1,38757
ZAFER PARTİSİNİLGÜN SADIKOĞLU DANIŞMAN% 1,21666
İYİ PARTİKAYA ADANIR% 0,85467
DİĞER% 0,62344
GELECEK PARTİSİŞENDOĞAN YAVUZ% 0,33181
DPÖNDER BOSTANCI% 0,1899
DEVA PARTİSİFATİH KELEŞ% 0,1580
BTPSERKAN ORAL% 0,1266
DEM PARTİCEYLAN TURĞUT% 0,1162
HÜDA PARMEHMET ÖZDEMİR% 0,0951
DSPSEVGİ EMİÇ DELİALİOĞLU KARADAĞ% 0,0950
VATAN PARTİSİGÖKHAN YILMAZ% 0,0842
TKHYAKUP DALKIÇ% 0,0530
MİLLETCEMAL CEYLAN% 0,0420
HAK-PARABDULBARİ TUNÇ% 0,0316
ALAPLI

Açılan Sandık Oranı : % 91,84
Katılım Oranı : % 81,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNURİ TEKİN% 48,775.236
AK PARTİRECEP OCAK% 40,154.310
MHPİSMAİL ÖZTÜRK% 6,18663
İYİ PARTİSERDAR AKYOL% 2,11227
YENİDEN REFAHMURAT AYHAN% 1,54165
ZAFER PARTİSİAYBERK KÖYMEN% 0,5155
SAADETMUSTAFA YAVUZ% 0,2729
BTPFATIMA YİĞİT% 0,1516
DSPHAYRETTİN SEVİM% 0,111
HÜDA PARMUSTAFA ALTUNTOP% 0,0910
HKPEROL ÇAĞ% 0,078
MİLLETFAHRİ MAYALIK% 0,066
ÇAYCUMA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBÜLENT KANTARCI% 53,7810.194
AK PARTİBÜNYAMİN BOSTANCI% 30,65.801
SAADETENGİN ZEREN% 8,491.609
YENİDEN REFAHMURAT ALDEMİR% 2,9550
MHPSEMİH AYDIN% 1,75331
ZAFER PARTİSİBARIŞ ESEN% 0,71135
İYİ PARTİHAYRETTİN ÜNLÜTÜRK% 0,68129
BAĞIMSIZRESUL ALAGÖZ% 0,4687
BTPMESUT EREN% 0,4484
HÜDA PARYUSUF GÜNDÜZ% 0,1324
MİLLETALİ OSMAN ARGIN% 0,0611
DEVREK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖZCAN ULUPINAR% 48,357.221
CHPÇETİN BOZKURT% 43,276.463
MHPEROL KAPTAN% 2,45366
YENİDEN REFAHYAKUP KURUBAŞ% 2,26337
SAADETMUSTAFA TAŞCI% 1,38206
İYİ PARTİORHAN KÜÇÜKKAYA% 1,09163
ZAFER PARTİSİŞAFAK İNANÇ% 0,76113
BTPAYŞEGÜL ÇOLAKOĞLU% 0,2436
HÜDA PARABDULLAH SAMİ ŞAHİN% 0,115
MİLLETASİYE AKYILDIZ% 0,115
EREĞLİ

Açılan Sandık Oranı : % 94,44
Katılım Oranı : % 78,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHALİL POSBIYIK% 44,9529.593
AK PARTİİBRAHİM SEZER% 28,4118.703
İYİ PARTİMURAT SESLİ% 16,5210.876
YENİDEN REFAHEMRE KARAARSLAN% 2,641.735
MHPİLKAY ÖZDEMİR% 2,561.685
TİPCİHANGİR AMCA% 2,141.411
ZAFER PARTİSİMAHMUT GÜRSOY% 0,81535
SAADETMUSA KUMAŞ% 0,61405
DİĞER% 0,6395
HÜDA PARRIDVAN UĞURLU% 0,21141
BTPASLI BETÜL CİVELEK% 0,19128
DPMETİN DEMİR% 0,1596
AB PARTİKEMAL AKDOĞAN% 0,0743
HKPSADIK CANER% 0,0638
MİLLETMEHMET AKİF DEMİREZEN% 0,0534
VATAN PARTİSİMEHMET USLUBAŞ% 0,0318
GÖKÇEBEY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVEDAT ÖZTÜRK% 51,992.849
AK PARTİERKAN SONER KODAMAN% 41,882.295
MHPATAKAN ÇİÇEK% 2,45134
İYİ PARTİSATILMIŞ AYDEMİR% 1,477
YENİDEN REFAHRAMAZAN ARDUÇ% 1,0960
ZAFER PARTİSİSÜLEYMAN KÜRŞAT AKDUMAN% 0,3519
SAADETHAKAN BAYRAK% 0,2916
MİLLETMEHMET CAN% 0,2212
BTPHAKAN KİRAZ% 0,1810
HÜDA PARMUSTAFA ÖZEL% 0,158
KİLİMLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKAMİL ALTUN% 38,924.677
CHPEROL SARIAL% 26,93.232
İYİ PARTİMESUT ŞALVARCIOĞLU% 24,912.994
MHPSERDAR YARALI% 5,03605
YENİDEN REFAHAHMET AŞKAR% 2,47297
SAADETVELİ SEVER% 0,7995
ZAFER PARTİSİMEHMET ALİ KÖYMEN% 0,5263
BÜYÜK BİRLİKHASAN İSLAM% 0,1619
BTPSİBEL BAHADIR% 0,1214
GELECEK PARTİSİERCAN DEMİRCİOĞLU% 0,078
MİLLETEKREM ÜN% 0,078
HÜDA PARHİLAL HİKMET YEŞİLBUDAK% 0,045
KOZLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALTUĞ DÖKMECİ% 51,0711.328
AK PARTİALİ BEKTAŞ% 31,987.094
MHPMUHAMMET ÖZDEMİR% 6,041.340
YENİDEN REFAHBİLAL KORKMAZ% 5,41.197
İYİ PARTİCELAL MURAT BİRİNCİ% 1,78394
ZAFER PARTİSİKEREM KAZAN% 1,73383
SAADETABDULLAH KIRNAPCI% 1,34297
BTPGÖKHAN BAHADIR% 0,2350
DPFAHRETTİN ATALAR% 0,1330
MİLLETKÜRŞAT ALTAY% 0,1328
HÜDA PARMURADİYE ÖZDEMİR% 0,123
HKPEMRAH KARA% 0,0716

Kaynak: AA

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