ZONGULDAK SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|238
|Toplam Seçmen
|:
|75.592
|Açılan Sandık
|:
|236
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,16
|Kullanılan Oy
|:
|57.165
|Geçerli Oy
|:
|55.020
|Katılım Oranı
|:
|% 76,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TAHSİN ERDEM
|% 54,48
|29.977
|AK PARTİ
|ÖMER SELİM ALAN
|% 37,63
|20.704
|YENİDEN REFAH
|KENAN ZEREN
|% 2,56
|1.408
|SAADET
|CEM DERELİ
|% 1,38
|757
|ZAFER PARTİSİ
|NİLGÜN SADIKOĞLU DANIŞMAN
|% 1,21
|666
|İYİ PARTİ
|KAYA ADANIR
|% 0,85
|467
|DİĞER
|% 0,62
|344
|GELECEK PARTİSİ
|ŞENDOĞAN YAVUZ
|% 0,33
|181
|DP
|ÖNDER BOSTANCI
|% 0,18
|99
|DEVA PARTİSİ
|FATİH KELEŞ
|% 0,15
|80
|BTP
|SERKAN ORAL
|% 0,12
|66
|DEM PARTİ
|CEYLAN TURĞUT
|% 0,11
|62
|HÜDA PAR
|MEHMET ÖZDEMİR
|% 0,09
|51
|DSP
|SEVGİ EMİÇ DELİALİOĞLU KARADAĞ
|% 0,09
|50
|VATAN PARTİSİ
|GÖKHAN YILMAZ
|% 0,08
|42
|TKH
|YAKUP DALKIÇ
|% 0,05
|30
|MİLLET
|CEMAL CEYLAN
|% 0,04
|20
|HAK-PAR
|ABDULBARİ TUNÇ
|% 0,03
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91,84
|Katılım Oranı
|:
|% 81,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NURİ TEKİN
|% 48,77
|5.236
|AK PARTİ
|RECEP OCAK
|% 40,15
|4.310
|MHP
|İSMAİL ÖZTÜRK
|% 6,18
|663
|İYİ PARTİ
|SERDAR AKYOL
|% 2,11
|227
|YENİDEN REFAH
|MURAT AYHAN
|% 1,54
|165
|ZAFER PARTİSİ
|AYBERK KÖYMEN
|% 0,51
|55
|SAADET
|MUSTAFA YAVUZ
|% 0,27
|29
|BTP
|FATIMA YİĞİT
|% 0,15
|16
|DSP
|HAYRETTİN SEVİM
|% 0,1
|11
|HÜDA PAR
|MUSTAFA ALTUNTOP
|% 0,09
|10
|HKP
|EROL ÇAĞ
|% 0,07
|8
|MİLLET
|FAHRİ MAYALIK
|% 0,06
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BÜLENT KANTARCI
|% 53,78
|10.194
|AK PARTİ
|BÜNYAMİN BOSTANCI
|% 30,6
|5.801
|SAADET
|ENGİN ZEREN
|% 8,49
|1.609
|YENİDEN REFAH
|MURAT ALDEMİR
|% 2,9
|550
|MHP
|SEMİH AYDIN
|% 1,75
|331
|ZAFER PARTİSİ
|BARIŞ ESEN
|% 0,71
|135
|İYİ PARTİ
|HAYRETTİN ÜNLÜTÜRK
|% 0,68
|129
|BAĞIMSIZ
|RESUL ALAGÖZ
|% 0,46
|87
|BTP
|MESUT EREN
|% 0,44
|84
|HÜDA PAR
|YUSUF GÜNDÜZ
|% 0,13
|24
|MİLLET
|ALİ OSMAN ARGIN
|% 0,06
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÖZCAN ULUPINAR
|% 48,35
|7.221
|CHP
|ÇETİN BOZKURT
|% 43,27
|6.463
|MHP
|EROL KAPTAN
|% 2,45
|366
|YENİDEN REFAH
|YAKUP KURUBAŞ
|% 2,26
|337
|SAADET
|MUSTAFA TAŞCI
|% 1,38
|206
|İYİ PARTİ
|ORHAN KÜÇÜKKAYA
|% 1,09
|163
|ZAFER PARTİSİ
|ŞAFAK İNANÇ
|% 0,76
|113
|BTP
|AYŞEGÜL ÇOLAKOĞLU
|% 0,24
|36
|HÜDA PAR
|ABDULLAH SAMİ ŞAHİN
|% 0,1
|15
|MİLLET
|ASİYE AKYILDIZ
|% 0,1
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,44
|Katılım Oranı
|:
|% 78,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HALİL POSBIYIK
|% 44,95
|29.593
|AK PARTİ
|İBRAHİM SEZER
|% 28,41
|18.703
|İYİ PARTİ
|MURAT SESLİ
|% 16,52
|10.876
|YENİDEN REFAH
|EMRE KARAARSLAN
|% 2,64
|1.735
|MHP
|İLKAY ÖZDEMİR
|% 2,56
|1.685
|TİP
|CİHANGİR AMCA
|% 2,14
|1.411
|ZAFER PARTİSİ
|MAHMUT GÜRSOY
|% 0,81
|535
|SAADET
|MUSA KUMAŞ
|% 0,61
|405
|DİĞER
|% 0,6
|395
|HÜDA PAR
|RIDVAN UĞURLU
|% 0,21
|141
|BTP
|ASLI BETÜL CİVELEK
|% 0,19
|128
|DP
|METİN DEMİR
|% 0,15
|96
|AB PARTİ
|KEMAL AKDOĞAN
|% 0,07
|43
|HKP
|SADIK CANER
|% 0,06
|38
|MİLLET
|MEHMET AKİF DEMİREZEN
|% 0,05
|34
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET USLUBAŞ
|% 0,03
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VEDAT ÖZTÜRK
|% 51,99
|2.849
|AK PARTİ
|ERKAN SONER KODAMAN
|% 41,88
|2.295
|MHP
|ATAKAN ÇİÇEK
|% 2,45
|134
|İYİ PARTİ
|SATILMIŞ AYDEMİR
|% 1,4
|77
|YENİDEN REFAH
|RAMAZAN ARDUÇ
|% 1,09
|60
|ZAFER PARTİSİ
|SÜLEYMAN KÜRŞAT AKDUMAN
|% 0,35
|19
|SAADET
|HAKAN BAYRAK
|% 0,29
|16
|MİLLET
|MEHMET CAN
|% 0,22
|12
|BTP
|HAKAN KİRAZ
|% 0,18
|10
|HÜDA PAR
|MUSTAFA ÖZEL
|% 0,15
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KAMİL ALTUN
|% 38,92
|4.677
|CHP
|EROL SARIAL
|% 26,9
|3.232
|İYİ PARTİ
|MESUT ŞALVARCIOĞLU
|% 24,91
|2.994
|MHP
|SERDAR YARALI
|% 5,03
|605
|YENİDEN REFAH
|AHMET AŞKAR
|% 2,47
|297
|SAADET
|VELİ SEVER
|% 0,79
|95
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ALİ KÖYMEN
|% 0,52
|63
|BÜYÜK BİRLİK
|HASAN İSLAM
|% 0,16
|19
|BTP
|SİBEL BAHADIR
|% 0,12
|14
|GELECEK PARTİSİ
|ERCAN DEMİRCİOĞLU
|% 0,07
|8
|MİLLET
|EKREM ÜN
|% 0,07
|8
|HÜDA PAR
|HİLAL HİKMET YEŞİLBUDAK
|% 0,04
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 76,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALTUĞ DÖKMECİ
|% 51,07
|11.328
|AK PARTİ
|ALİ BEKTAŞ
|% 31,98
|7.094
|MHP
|MUHAMMET ÖZDEMİR
|% 6,04
|1.340
|YENİDEN REFAH
|BİLAL KORKMAZ
|% 5,4
|1.197
|İYİ PARTİ
|CELAL MURAT BİRİNCİ
|% 1,78
|394
|ZAFER PARTİSİ
|KEREM KAZAN
|% 1,73
|383
|SAADET
|ABDULLAH KIRNAPCI
|% 1,34
|297
|BTP
|GÖKHAN BAHADIR
|% 0,23
|50
|DP
|FAHRETTİN ATALAR
|% 0,13
|30
|MİLLET
|KÜRŞAT ALTAY
|% 0,13
|28
|HÜDA PAR
|MURADİYE ÖZDEMİR
|% 0,1
|23
|HKP
|EMRAH KARA
|% 0,07
|16
Son Dakika › Güncel › ZONGULDAK SON - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 02.04 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 49.24, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 40.17 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 47.65, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Adana'daki sandıkların yüzde 98,66'sı açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Zeydan Karalar oyların yüzde 47.65'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir ise yüzde 38.09'unu aldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Yeniden Refah adayı Mehmet Kasım Gülpınar, kesin olmayan sonuçlara göre zafer elde etti. Gülpınar, Şanlıurfa'nın yeni büyükşehir belediye başkanı olarak göreve başlayacak.
CHP adayı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Çerçioğlu 309 bin 942, AK Parti adayı Mustafa Savaş 221 bin 618 oy aldı. Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu ve eğitimini tamamladı. Çeşitli toplumsal projelerde görev alan Çerçioğlu, 22. ve 23. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak da görev yaptı.
Erzincan Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Bekir Aksun, kesin olmayan sonuçlara göre 30 bin 33 oy alarak birinci oldu. Bağımsız aday Yüksel Çakır ise 21 bin 605 oy aldı. Bekir Aksun, Erzincan doğumlu olup eğitimini tamamladıktan sonra öğretmenlik ve ticaret alanlarında faaliyet göstermiştir. MHP İl Başkanlığı ve çeşitli görevlerde bulunan Aksun, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Kırklareli Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Derya Bulut, kesin olmayan sonuçlara göre 21 bin 270 oy alarak seçimi kazandı. CHP adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise 20 bin 785 oyda kaldı. Derya Bulut, Kırklareli doğumlu olup, eğitimini Kırklareli ve Afyonkarahisar'da tamamlamıştır. Daha önce MHP milletvekili adayı olan Bulut, evli ve iki çocuk babasıdır.
Sivas Belediye Başkanlığı seçimlerinde Büyük Birlik Partisi adayı Adem Uzun, kesin olmayan sonuçlara göre 72 bin 281 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Hilmi Bilgin ise 49 bin 203 oyda kaldı. Adem Uzun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi mezunu olan ve öğretim üyesi olarak görev yaptığı üniversiteden belediye başkan adaylığı nedeniyle ayrılan bir isimdir. Uzun, iyi derecede İngilizce bilen ve evli olan 2 çocuk babasıdır.
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