ZONGULDAK SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|238
|Toplam Seçmen
|:
|75.592
|Açılan Sandık
|:
|238
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|57.881
|Geçerli Oy
|:
|55.497
|Katılım Oranı
|:
|% 76,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TAHSİN ERDEM
|% 54,52
|30.256
|AK PARTİ
|ÖMER SELİM ALAN
|% 37,6
|20.869
|YENİDEN REFAH
|KENAN ZEREN
|% 2,78
|1.542
|SAADET
|CEM DERELİ
|% 1,49
|827
|ZAFER PARTİSİ
|NİLGÜN SADIKOĞLU DANIŞMAN
|% 1,35
|748
|İYİ PARTİ
|KAYA ADANIR
|% 0,88
|489
|GELECEK PARTİSİ
|ŞENDOĞAN YAVUZ
|% 0,33
|186
|DP
|ÖNDER BOSTANCI
|% 0,2
|111
|DEVA PARTİSİ
|FATİH KELEŞ
|% 0,16
|90
|BTP
|SERKAN ORAL
|% 0,13
|72
|DEM PARTİ
|CEYLAN TURĞUT
|% 0,11
|63
|HÜDA PAR
|MEHMET ÖZDEMİR
|% 0,1
|56
|DSP
|SEVGİ EMİÇ DELİALİOĞLU KARADAĞ
|% 0,1
|54
|TKH
|YAKUP DALKIÇ
|% 0,09
|48
|VATAN PARTİSİ
|GÖKHAN YILMAZ
|% 0,09
|48
|MİLLET
|CEMAL CEYLAN
|% 0,04
|21
|HAK-PAR
|ABDULBARİ TUNÇ
|% 0,03
|17
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,80
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NURİ TEKİN
|% 48,82
|5.747
|AK PARTİ
|RECEP OCAK
|% 39,95
|4.703
|MHP
|İSMAİL ÖZTÜRK
|% 6,11
|719
|İYİ PARTİ
|SERDAR AKYOL
|% 2,14
|252
|YENİDEN REFAH
|MURAT AYHAN
|% 1,67
|196
|ZAFER PARTİSİ
|AYBERK KÖYMEN
|% 0,55
|65
|SAADET
|MUSTAFA YAVUZ
|% 0,26
|31
|BTP
|FATIMA YİĞİT
|% 0,16
|19
|DSP
|HAYRETTİN SEVİM
|% 0,12
|14
|HÜDA PAR
|MUSTAFA ALTUNTOP
|% 0,1
|12
|HKP
|EROL ÇAĞ
|% 0,06
|7
|MİLLET
|FAHRİ MAYALIK
|% 0,06
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BÜLENT KANTARCI
|% 53,78
|10.194
|AK PARTİ
|BÜNYAMİN BOSTANCI
|% 30,6
|5.801
|SAADET
|ENGİN ZEREN
|% 8,49
|1.609
|YENİDEN REFAH
|MURAT ALDEMİR
|% 2,9
|550
|MHP
|SEMİH AYDIN
|% 1,75
|331
|ZAFER PARTİSİ
|BARIŞ ESEN
|% 0,71
|135
|İYİ PARTİ
|HAYRETTİN ÜNLÜTÜRK
|% 0,68
|129
|BAĞIMSIZ
|RESUL ALAGÖZ
|% 0,46
|87
|BTP
|MESUT EREN
|% 0,44
|84
|HÜDA PAR
|YUSUF GÜNDÜZ
|% 0,13
|24
|MİLLET
|ALİ OSMAN ARGIN
|% 0,06
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÖZCAN ULUPINAR
|% 48,35
|7.221
|CHP
|ÇETİN BOZKURT
|% 43,27
|6.463
|MHP
|EROL KAPTAN
|% 2,45
|366
|YENİDEN REFAH
|YAKUP KURUBAŞ
|% 2,26
|337
|SAADET
|MUSTAFA TAŞCI
|% 1,38
|206
|İYİ PARTİ
|ORHAN KÜÇÜKKAYA
|% 1,09
|163
|ZAFER PARTİSİ
|ŞAFAK İNANÇ
|% 0,76
|113
|BTP
|AYŞEGÜL ÇOLAKOĞLU
|% 0,24
|36
|HÜDA PAR
|ABDULLAH SAMİ ŞAHİN
|% 0,1
|15
|MİLLET
|ASİYE AKYILDIZ
|% 0,1
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HALİL POSBIYIK
|% 45,13
|31.365
|AK PARTİ
|İBRAHİM SEZER
|% 28,42
|19.757
|İYİ PARTİ
|MURAT SESLİ
|% 16,7
|11.610
|YENİDEN REFAH
|EMRE KARAARSLAN
|% 2,64
|1.835
|MHP
|İLKAY ÖZDEMİR
|% 2,57
|1.785
|TİP
|CİHANGİR AMCA
|% 2,27
|1.580
|ZAFER PARTİSİ
|MAHMUT GÜRSOY
|% 0,88
|614
|SAADET
|MUSA KUMAŞ
|% 0,59
|410
|HÜDA PAR
|RIDVAN UĞURLU
|% 0,22
|154
|BTP
|ASLI BETÜL CİVELEK
|% 0,21
|143
|DP
|METİN DEMİR
|% 0,15
|105
|AB PARTİ
|KEMAL AKDOĞAN
|% 0,07
|47
|HKP
|SADIK CANER
|% 0,06
|43
|MİLLET
|MEHMET AKİF DEMİREZEN
|% 0,05
|36
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET USLUBAŞ
|% 0,04
|24
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VEDAT ÖZTÜRK
|% 51,99
|2.849
|AK PARTİ
|ERKAN SONER KODAMAN
|% 41,88
|2.295
|MHP
|ATAKAN ÇİÇEK
|% 2,45
|134
|İYİ PARTİ
|SATILMIŞ AYDEMİR
|% 1,4
|77
|YENİDEN REFAH
|RAMAZAN ARDUÇ
|% 1,09
|60
|ZAFER PARTİSİ
|SÜLEYMAN KÜRŞAT AKDUMAN
|% 0,35
|19
|SAADET
|HAKAN BAYRAK
|% 0,29
|16
|MİLLET
|MEHMET CAN
|% 0,22
|12
|BTP
|HAKAN KİRAZ
|% 0,18
|10
|HÜDA PAR
|MUSTAFA ÖZEL
|% 0,15
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KAMİL ALTUN
|% 38,92
|4.677
|CHP
|EROL SARIAL
|% 26,9
|3.232
|İYİ PARTİ
|MESUT ŞALVARCIOĞLU
|% 24,91
|2.994
|MHP
|SERDAR YARALI
|% 5,03
|605
|YENİDEN REFAH
|AHMET AŞKAR
|% 2,47
|297
|SAADET
|VELİ SEVER
|% 0,79
|95
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ALİ KÖYMEN
|% 0,52
|63
|BÜYÜK BİRLİK
|HASAN İSLAM
|% 0,16
|19
|BTP
|SİBEL BAHADIR
|% 0,12
|14
|GELECEK PARTİSİ
|ERCAN DEMİRCİOĞLU
|% 0,07
|8
|MİLLET
|EKREM ÜN
|% 0,07
|8
|HÜDA PAR
|HİLAL HİKMET YEŞİLBUDAK
|% 0,04
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 76,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALTUĞ DÖKMECİ
|% 51,07
|11.328
|AK PARTİ
|ALİ BEKTAŞ
|% 31,98
|7.094
|MHP
|MUHAMMET ÖZDEMİR
|% 6,04
|1.340
|YENİDEN REFAH
|BİLAL KORKMAZ
|% 5,4
|1.197
|İYİ PARTİ
|CELAL MURAT BİRİNCİ
|% 1,78
|394
|ZAFER PARTİSİ
|KEREM KAZAN
|% 1,73
|383
|SAADET
|ABDULLAH KIRNAPCI
|% 1,34
|297
|BTP
|GÖKHAN BAHADIR
|% 0,23
|50
|DP
|FAHRETTİN ATALAR
|% 0,13
|30
|MİLLET
|KÜRŞAT ALTAY
|% 0,13
|28
|HÜDA PAR
|MURADİYE ÖZDEMİR
|% 0,1
|23
|HKP
|EMRAH KARA
|% 0,07
|16
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Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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