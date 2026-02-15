Sevgililer Günü kana bulandı! "Bana yanlış olmaz" deyip kurşun yağdırdı - Son Dakika
Son Dakika
Güncel

Sevgililer Günü kana bulandı! "Bana yanlış olmaz" deyip kurşun yağdırdı

Sevgililer Günü kana bulandı! "Bana yanlış olmaz" deyip kurşun yağdırdı
15.02.2026 11:59
Sevgililer Günü kana bulandı! "Bana yanlış olmaz" deyip kurşun yağdırdı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yer alan bir eğlence mekanına gelen şahıs, "Ben Diyarbakırlı Apo, bana yanlış olmaz" deyip bir kişiyi iki ayağından vurdu. Silahlı saldırıda seken mermilerin isabet ettiği 23 yaşındaki kadın da yaralandı. Sevgililer Günü'nde yaşanan dehşet dolu dakikalar güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Orhanlar Mahallesi Süleyman Seba Sokak'ta yer alan bir eğlence mekanında düzenlenen 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliği kana bulandı.

Sevgililer Günü kana bulandı! 'Bana yanlış olmaz' deyip kurşun yağdırdı

ŞAHSI 2 AYAĞINDAN VURDU

Saat 01.00 sıralarında mekana gelen A.G. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle belinden çıkardığı silahını mekan girişini hedefleyerek defalarca ateş etti. Güvenlik görevlisinin şans eseri yara almadan kurtulduğu olayda İ.M.A. her iki ayağından vuruldu.

SEKEN MERMİLER KADINA İSABET ETTİ

Mekan girişinin tam ters tarafında arkadaşlarıyla birlikte olan, silah seslerini duyup saklanmaya çalışan Z.B. (23) isimli kadın da seken mermilerden birinin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Sevgililer Günü kana bulandı! 'Bana yanlış olmaz' deyip kurşun yağdırdı

DEHŞET ANI KAMERADA

A.G.'nin mekanın önüne gelip ateş etmesi ve güvenlik görevlisi ile mekanın girişinin karşısında bulunan Z.B. ile arkadaşlarının kaçmaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.

"BANA YANLIŞ OLMAZ" DEYİP KURŞUN YAĞDIRDI

Görüntülerde, A.G.'nin "Ben Diyarbakırlı Apo, bana yanlış olmaz" dediği ve insanların "Sen ne yapıyorsun!" diyerek tepki gösterdikleri duyuldu. A.G., girişten uzaklaştıktan sonra da arkasına dönüp tekrar ateş etti. Daha sonra A.G., silahı tutukluk yapınca olay yerinden koşarak kaçtı.

Sevgililer Günü kana bulandı! 'Bana yanlış olmaz' deyip kurşun yağdırdı

YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganın kimliğini tespit edip arama çalışması başlattı. Şüpheli A.G. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık ekipleri, Z.B. ve İ.M.A.'yı olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından hastaneye götürdü. İ.M.A.'nın ayağına isabet eden mermilerden dolayı ameliyat edileceği öğrenildi.

HUSUMET ARAŞTIRILIYOR

Polis ekiplerinin, işletme sahibi ile şüpheli arasında husumet olup olmadığını araştırdığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Sevgililer Günü kana bulandı! 'Bana yanlış olmaz' deyip kurşun yağdırdı

    Yorumlar (2)

  • Su19785507+ Su19785507+:
    ben apo bana yanlış olmaz demiş sonra koşarak kaçmış 16 0 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    İdam cezası yok tamam da,bari amerikan eyalet yasaları getirisin.Cezaevi şartları cezalar ağır olmalı.Canı isteyen silahla insan vuramamalı!!Ayrıca alkollü eğlence mekanları şehir merkezinden uzak yerlere taşınmalı,güvenlik için!! 16 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgililer Günü kana bulandı! "Bana yanlış olmaz" deyip kurşun yağdırdı
