Sevgililer Günü kana bulandı! 'Bana yanlış olmaz' deyip kurşun yağdırdı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Orhanlar Mahallesi Süleyman Seba Sokak'ta yer alan bir eğlence mekanında düzenlenen 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliği kana bulandı.

ŞAHSI 2 AYAĞINDAN VURDU

Saat 01.00 sıralarında mekana gelen A.G. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle belinden çıkardığı silahını mekan girişini hedefleyerek defalarca ateş etti. Güvenlik görevlisinin şans eseri yara almadan kurtulduğu olayda İ.M.A. her iki ayağından vuruldu.

SEKEN MERMİLER KADINA İSABET ETTİ

Mekan girişinin tam ters tarafında arkadaşlarıyla birlikte olan, silah seslerini duyup saklanmaya çalışan Z.B. (23) isimli kadın da seken mermilerden birinin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

DEHŞET ANI KAMERADA

A.G.'nin mekanın önüne gelip ateş etmesi ve güvenlik görevlisi ile mekanın girişinin karşısında bulunan Z.B. ile arkadaşlarının kaçmaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.

"BANA YANLIŞ OLMAZ" DEYİP KURŞUN YAĞDIRDI

Görüntülerde, A.G.'nin "Ben Diyarbakırlı Apo, bana yanlış olmaz" dediği ve insanların "Sen ne yapıyorsun!" diyerek tepki gösterdikleri duyuldu. A.G., girişten uzaklaştıktan sonra da arkasına dönüp tekrar ateş etti. Daha sonra A.G., silahı tutukluk yapınca olay yerinden koşarak kaçtı.

YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganın kimliğini tespit edip arama çalışması başlattı. Şüpheli A.G. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık ekipleri, Z.B. ve İ.M.A.'yı olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından hastaneye götürdü. İ.M.A.'nın ayağına isabet eden mermilerden dolayı ameliyat edileceği öğrenildi.

HUSUMET ARAŞTIRILIYOR

Polis ekiplerinin, işletme sahibi ile şüpheli arasında husumet olup olmadığını araştırdığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.