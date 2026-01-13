2. Ayder Forumu Enerji, Güvenlik ve Diplomasi Konuları ile Yapılacak - Son Dakika
2. Ayder Forumu Enerji, Güvenlik ve Diplomasi Konuları ile Yapılacak

2. Ayder Forumu Enerji, Güvenlik ve Diplomasi Konuları ile Yapılacak
13.01.2026 16:09
RİZE'de, 2'nci Ayder Forumu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), Rize Valiliği ve Rize Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek, enerji, güvenlik ve diplomasi konu başlığında gerçekleştirilecek organizasyonun tanıtımı, Ayder Yaylası'nda gerçekleştirildi.

Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Ayder Forum'a ev sahipliği yapıyor. ' Enerji, Güvenlik ve Diplomasi' başlığıyla, bakanlar ve uluslararası temsilcilerin katılımıyla 14-17 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon, Ayder Yaylası'nda tanıtıldı. Yayla kadar yağış altında basın açıklamasıyla başlayan program, otelde devam etti. Öğle yemeğinin ardından kurulan horon halkasında horon oynayan katılımcılar güzel görüntüler oluşturdu.

'ENERJİ GÜNDEMİ'

Kar yağışı altında açıklamalarda bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Rize'de Ayder yaylamızdayız. Ülkemizin cennet köşelerinden bir tanesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Ayder'in hep bir Davos olması yönüyle, dünya gündeminin, ülke gündeminin, uluslararası gündemlerin müzakere edildiği bir merkez olması yönüyle öne çıkması vizyonu ve hedefi koymuştu. Ayder'deki dönüşüm ve koruma planı da bunun adımlarından bir tanesidir. Buradaki en önemli organizasyonlardan bir tanesi olan Ayder Forum Organizasyonu'nu da bu sebeple, bu vizyonla gerçekleştiriyoruz. Geçen sene Ayder Forum'u lojistik ve uluslararası taşıma gündemiyle gerçekleştirmiştik. Bu sene Ayder Forum enerji gündemiyle gerçekleşecek. Sayın Enerji Bakanımızın himayesiyle ve teşrifleriyle, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) organizasyonuyla, Valiliğimiz, Kaymakamlığımız, sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, hülasa bütün şehir Ayder Forum'un ikincisini muhteşem bir karlı havada gerçekleştireceğiz. Bütün oturumların şehrimiz, ülkemiz ve bölge ekonomimiz için hayırlı neticeler getirmesini temenni ediyorum. Hem Enerji Bakanımız, hem Gençlik Spor Bakanımız, hem Sağlık Bakanımız hem de misafir ülkelerden enerji bakanları, bakan yardımcıları başta olmak üzere çok seçkin bir misafir grubuyla gerçekleştireceğiz. İnşallah 2'ncisini gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonun 5'incisini, 10'uncusunu yaptığımızda nasıl bir adım attığımızı daha iyi görmüş olacağız. Ayder Forum'a bütün ilgilileri bekliyoruz. Herkesin gözü inşallah Rize'mizde ve Ayder'de olacak. Forumlar genellikle kış dönemlerinde olur. Kongre turizminin esasen vakti kış dönemleridir. Biz özellikle de kış döneminde faaliyetin gerçekleşmesini şehrimiz adına, bu dönemin de hareketlenmesi adına bir şans olarak görüyoruz" diye konuştu.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin de "Mavinin dağlarıyla, denizleriyle, dereleriyle bütünleştiği Rize'mizde, Ayder'imizde Uluslararası Ayder Enerji Forumu'nu gerçekleştireceğiz. Rize'miz bir marka. Eğitiminden, sağlığından, turizminden, yetiştirdiği insanına kadar özel bir ilimiz. Bu ilimizin bir kongre, zirveler merkezi olmasıyla ilgili önemli bir süreç yürütüyoruz. İkincisini gerçekleştireceğiz. Ben özellikle süreç içinde Enerji Bakanlığımıza, Valiliğimize, Belediyemize, Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve Belediyesine, Ayder Forum Derneği'nde yer alan düzenleme kurulu başkanımızdan üyesine kadar herkesin ciddi katkıları var. İnşallah dolu dolu bir forum olacak. Birinci gün Ramada Otel'de, ikinci gün de Ayder'de gerçekleşecek. Ben şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Herkesin bu foruma katılmasını önemle rica ediyorum" dedi.

'BÖYLE GÜZEL KARLI HAVADA FORUM YAPILACAK'

KEİPA Genel Sekreteri Asaf Hajiyev ise "İkinci Ayder Forumu'na geldik. Bir yıl önce ilk forumu yaptık. Düşünüyorum ki bu tarihi bir forum idi, tarihi bir hadiseydi. Çünkü bu forumların temeli bir yıl önce yapıldı. Bugün ikinci forum bekleniyor. Daha fazla yabancıların gelmesi, aşağı yukarı 30-35 kişi, düşünüyorum ki bu büyük bir başarıydı. Çünkü artık insanlar anlıyorlar bu forum ne kadar önemli. Bu ilk forum, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajıyla başlandı. ve düşünüyorum ki, eğer Sayın Cumhurbaşkanı bu forumu destekliyorsa, forum çok güzel yapılacak. Bu fırsattan istifade edip Sayın Valimize teşekkürlerimizi belirtelim. Sayın Vali takımıyla katıldı bu foruma, onun için her şey çok güzel teşkil olundu. Bu böyle güzel karlı havada forum yapılacak. Konuşmacılarımız çok güzel şeyler yapıyorlar. Foruma başarılar diliyor, organize yapanlara hepinize çok çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Rize Belediyesi, Ayder Yaylası, Rize Valiliği, Yerel Yönetim, Karadeniz, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Enerji, Rize, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
