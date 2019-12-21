21 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 21 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

21 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Galatasaray her zaman liderliğe oynayacak bir karaktere sahip"Türkiye Kupası denince ilk akla gelen takım Galatasaray""Transferlerle ilgili açıklamalar devre arasında" Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Fikret Gökhan: İki kupada da...

21 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi, System.String[]

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Galatasaray her zaman liderliğe oynayacak bir karaktere sahip

"Türkiye Kupası denince ilk akla gelen takım Galatasaray"

"Transferlerle ilgili açıklamalar devre arasında"

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Fikret Gökhan: İki kupada da ilerlemek istiyoruz

"Ligde artık hiçbir sonuç şaşırtmıyor"

"Takımımız bir kolej havası yakaladı"

"Sözleşe yenilenecek oyuncularla bir sorun olacağını düşünmüyoruz"

"Hedefi olan takımlarda transfer bitmez"

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Temel: Başakşehir maçından galip ayrılacağız

"Müzemizdeki kupanın yanına bir kupa daha almak istiyoruz"

"Teknik heyetimiz transferler için çalışıyor"

Başakşehirli futbolcu Berkay Özcan: Ligin ilk yarısını iki galibiyetle kapatmak istiyoruz

"Sporting eşleşmesi güzel olacak"

"Avrupa Şampiyonası'nda elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

SÜPER LİG

15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor

17.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK

20.00 Göztepe - Galatasaray

TRABZONSPOR

Takım izinli

BEŞİKTAŞ

18: 00 Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak.

BURSASPOR

Teknik direktör İbrahim Üzülmez için imza töreni düzenlenecek.

TFF 1. LİG

14.00 Hatayspor - Adanaspor

16.30 Eskişehirspor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor

19.00 Akhisarspor - Boluspor

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI

20.30 2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde İngiltere ekibi Liverpool ile Brezilya temsilcisi Flamengo karşı karşıya gelecek.

17.30 Turnuvanın üçüncülük maçı ise Meksika'dan Monterrey ile Suudi Arabistan'dan El-Hilal takımları arasında oynanacak.

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Bahçeşehir Koleji - Sigortam.net İTÜ Basket (Akatlar)

15.15 Galatasaray Doğa Sigorta - Frutti Extra Bursaspor (Sinan Erdem)

17.30 Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Sompo Sigorta (Karşıyaka Mustafa Kemal

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 OGM Ormanspor - Beşiktaş TRC İnşaat (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Samsun Canik Belediyespor - Çankaya Üniversitesi (Mustafa Dağıstanlı)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Antakya)

16.00 BOTAŞ - Birevim Elazığ İl Özel İdare (Ankara DSİ Etlik)

18.00 İzmit Belediyespor - Galatasaray (Kocaeli Atatürk)

VOLEYBOL

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

15.00 İnegöl Bld. - Bursa B.Şehir Bld.

15.00 Tokat Belediye Plevne - İstanbul BBSK


Türkiye Kupası, Yusuf Günay, Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:27 Kaynak: DHA
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