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21'İNCİ ULUSLARARASI ESKİŞEHİR FİLM FESTİVALİ BAŞLADI - Son Dakika

21'İNCİ ULUSLARARASI ESKİŞEHİR FİLM FESTİVALİ BAŞLADI

04.12.2021 11:33

ANADOLU Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 21'inci Uluslararası Eskişehir Film Festivali başladı.

ANADOLU Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 21'inci Uluslararası Eskişehir Film Festivali başladı. Düzenlenen törende, festivalin onur ödülleri usta yönetmen Erden Kıral ile deneyimli oyuncu Nur Sürer'e verildi.

Bu yıl 21'incisi düzenlenen ve 11 Aralık tarihine kadar sürecek olan Uluslararası Eskişehir Film Festivali'nin açılış töreni, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'deki Sinema Anadolu Salonu'nda yapıldı. Törene Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, İletişim Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, rektör yardımcıları, öğretim üyeleri, sinema sanatçıları ile çok sayıda davetli katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, sinema salonlarında yeniden buluşmayı uzun zamandır beklediklerini belirterek, "Sinema, hayal ile yaşam arasında büyülü bir dünya. İnsanlık olarak son iki yıldır distopik bir filmin içinde gibiyiz. Tekrar salonlarda bir araya gelerek, onun bizlere açtığı pencereden insana, hayata bakmak için çok uzun zamandır bekliyoruz. Ne mutlu ki bugün, iki yıllık bir aranın ardından sinema sanatının hem ulusal hem de uluslararası alanlarda öne çıkan filmlerini, yönetmenlerini, oyuncularını ve akademisyenlerini Anadolu Üniversitesi çatısı altında bir kez daha birleştiren festivalin 21'ncisinde tüm sinema severlerle tekrar buluşuyoruz" dedi.

'ONUR ÖDÜLÜ' YÖNETMEN ERDEN KRAL VE NUR SÜRER'E VERİLDİ

Eskişehir Film Festivali'nin onur ödülleri bu yıl, Türk sinemasına; Bereketli Topraklar Üzerinde, Ayna, Dilan, Hakkari'de Bir Mevsim, Mavi Sürgün gibi eşsiz filmler kazandırmış usta yönetmen Erden Kıral ile oyunculuk kariyerine Bereketli Topraklar Üzerinde filmiyle başlayan Nur Sürer'e verildi. Sinemaya Emek ödülleri ise, bu yıl hayatını kaybeden Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kadir Beycioğlu ile oyuncu ve seslendirme sanatçısı Tijen Par'ın oldu.

Onur ödülünü almak için sahneye çıkan Nur Sürer, "Öğrenciler her zaman benim için çok önemli oldu. Bu ödülü 2 Haziran'da, bu şehrin karanlık bir sokağında sinsi bir şekilde öldürülen Ali İsmail Korkmaz adına alıyorum" dedi.

İspanya, İzlanda, Ukrayna, Kosta Rika, Hırvatistan, Malta, Meksika, Avusturya, Japonya, İran, Fransa, Çad, Danimarka, Çekya, Hindistan, Birleşik Krallık, ABD, Venezuela, Almanya ve Türkiye'den kısa ve uzun metrajlı filmlerle izleyiciyi buluşturacak festivalde, açılış filmi Parallel Mothers (2021) başta olmak üzere, Kaçış/Flee (2021), Clara Sola (2021), Özel/The Special (2021) ve Stop-Zemlia (2021) filmlerinin de Türkiye prömiyeri gerçekleşecek. Festival filmleri Sinema Anadolu ve Özdilek AVM Cinetime salonlarında takip edilebilecek.

21'İNCİ ULUSLARARASI ESKİŞEHİR FİLM FESTİVALİ BAŞLADI
21'İNCİ ULUSLARARASI ESKİŞEHİR FİLM FESTİVALİ BAŞLADI
21'İNCİ ULUSLARARASI ESKİŞEHİR FİLM FESTİVALİ BAŞLADI
21'İNCİ ULUSLARARASI ESKİŞEHİR FİLM FESTİVALİ BAŞLADI

Anadolu Üniversitesi, Film Festivali, Eskişehir, Sinema, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 21'İNCİ ULUSLARARASI ESKİŞEHİR FİLM FESTİVALİ BAŞLADI - Son Dakika


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