Son Dakika Haberleri: 29. GAPSHOES fuarı 3 Temmuz'da kapılarını ziyaretçilerine açıyor
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29. GAPSHOES fuarı 3 Temmuz'da kapılarını ziyaretçilerine açıyor

54 dakika önce

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Kunduracılar Odası, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu destekleriyle düzenlenen 29. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Kış Fuarı 3 Temmuz Çarşamba günü kapılarını ziyaretçilerine açacak.

29. GAPSHOES fuarı 3 Temmuz'da kapılarını ziyaretçilerine açıyor, System.String[]
Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Kunduracılar Odası, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu destekleriyle düzenlenen 29. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Kış Fuarı 3 Temmuz Çarşamba günü kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 11 bin 750 metrekare alanda gerçekleştirilecek fuarın resmi açılış töreni protokolün katılımıyla gerçekleştirilecek. Yurtiçinden başta Gaziantep olmak üzere, Adana, Bursa, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Samsun, Şanlıurfa; yurtdışından ise Suriye, Irak ve Sudanlı firmaların yer alacağı fuarda 150 firma ile 400 marka ürünlerini sergileyecek. Fuarda, erkek, kadın, çocuk, spor, iş emniyet, askeri ayakkabılar, taban, aksesuar, tekstil, kimyevi maddeler, kesim, monte hazır taban, dikim, finisaj gibi ürün grupları yer alacak.

Türkiye'nin her noktasından profesyonel ziyaretçi ile yurt dışından Etiyopya, Irak, Cezayir, Sudan, Mısır, Rusya, Lübnan, Ukrayna, Romanya, Fas, Nijerya, Sudi Arabistan, Suriye, Azerbaycan, Ortadoğu, Afrika ve Türki Cumhuriyetlerden profesyonel heyetlerin geleceği fuarı 20 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Fuar 4 gün boyunca saat 10: 00 ile 19: 00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:15 Kaynak: İHA
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